Monica Bârlădeanu este una dintre cele mai cunoscute actrițe din țară și una dintre cele mai remarcabile prezențe din showbiz-ul românesc. Deși acum se bucură de o carieră de succes, vedeta a avut o copilărie grea și a trebuit să se angajeze de la o vârstă fragedă.

Ca mulți alți artiști, Monica Bârlădeanu a avut o copilărie nefericită, iar, după ce și-a pierdut tatăl, familia ei s-a confruntat cu probleme financiare și actrița a fost nevoită să muncească pentru a-și ajuta mama.

Frumoasa actriță își amintește de perioada în care a vrut să ia viața în piept și să se angajeze și a apelat la diverse trucuri pentru a-și putea găsi un loc de muncă, fiind prea mică pentru a fi angajată.

Monica Bârlădeanu, trucuri pentru a se putea angaja la 16 ani: “Ceva de o vulgaritate incredibilă…”

Deși, în prezent, este una dintre cele mai apreciate dive din România, Monica Bârlădeanu a declarat că a avut o adolescență greu încercată și a fost nevoită să se angajeze de la o vârstă fragedă pentru a-și susține familia, moartea tatălui ei fiind momentul în care s-a produs un declin financiar în interiorul căminului său.

„Familia mea avea o situaţie foarte precară financiar. Tatăl meu murise, mama era educatoare. Îţi iei banii pe vară şi într-o lună s-au dus, că ai trei copii. Când am ajuns la o vârstă la care am simţit că se poate conta pe mine, 16, exact în vara din a 10-a, am vrut foarte tare să contribui şi să îmbunătăţesc cumva situaţia noastră. Şi atunci m-am angajat ospătăriţă la o terasă. Lucram 24 cu 48, tu ştii ce înseamnă asta? Astăzi nici nu pot să îmi imaginez, deşi fratele meu mai mare e pompier şi lucrează pe programul ăsta. Când eşti ospătar, eşti în picioare tot timpul. Dar vezi, asta spun… atunci corpul meu ducea toate abuzurile astea. Nopţi nedormite şi mi-a plăcut foarte tare, ţin minte prima senzaţie pe care am avut-o în momentul în care am câştigat primii bani, şi primii bani erau din bacşiş, nu era salariu. Când a ajuns la salariu şi s-a uitat în buletinul meu, îţi dai seama, eram totuşi un minor, dar erau anii 90″, a declarat actrița pentru Antena Stars.

La doar 16 ani, vedeta a considerat că a ajuns la un anumit nivel al maturității și că este capabilă să muncească pentru a-și ajuta familia. Pentru că nu avea prea multe variante, fosta prezentatoare TV a apelat la diverse tertipuri pentru a se asigura că primește un job de ospătăriță.

Monica Bârlădeanu a afirmat că și-a băgat șosete în sutien pentru a părea că are vârsta legală pentru a munci. Momentul respectiv o amuză acum pe actriță, care mărturisește că arăta ridicol.

„Mi-am dat seama că nu o să mă accepte niciodată dacă le spun că am 16 ani, aşa că mi-am pus un creion dermatograf maro pe buze, ceva de o vulgaritate incredibilă, dar care mi-a adăugat nişte ani, şosete în sutien şi le-am zis că am 18 ani. Aşa am lucrat acolo două veri”, a povestit Monica.

Monica Bârlădeanu a absolvit Facultatea de Drept, dar destinul ei a fost cu totul diferit, de vreme ce a ajuns una dintre cele mai celebre actrițe din România. Fosta prezentatoare TV a dezvăluit că avea alte planuri în adolescență, dorindu-și să devină profesoară de religie.

,,Îmi găsesc multe ancore în credință. Absolut toată lumea are o formă de căutare spirituală. Toată lumea simte să se ancoreze sau să se echilibreze într-un fel. Asta e o nevoie pe care am avut-o și eu. Am avut foarte multe căutări și aș putea să spun acum vreo 20 de ani căutările astea mă țineau foare departe de Dumnezeu așa cum îl percep acum. Cred că momentul în care se încarcă conștiința cu foarte multe lucruri, de acolo pleacă problema, când nu reușești să ierți. Sunt lucruri care te apasă… Eu nemergând la biserică decât la nunți, botezuri și alte asemenea ceremonii mondene, de vreo 20 de ani, deși am șase preoți în familie… Eu, la Liceul Pedagogic, când aveam 17-18 ani, aplicasem să-mi iau și atestatul de profesoară de religie”, a declarat Monica Bârlădeanu.