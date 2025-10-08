Monica Bousquet, culturista care face furori la 64 de ani. Cum arată, de fapt

Una dintre cele mai iubite și respectate femei din lumea fitnessului, Monica Bousquet, face furori. Cum arată, de fapt, culturista care se antrenează cu mare entuziasm pentru activitatea care îi aduce numeroase satisfacții.

Monica Bousquet, culturista care face furori la 64 de ani

Monica Bousquet este o sursă de inspirație pentru persoanele care o urmăresc pe rețelele de socializare. Și-a schimbat stilul de viață complet la sfatul unui medic pe când avea 53 de ani și acum este cunoscută în .

A renunțat la obiceiurile nesănătoase și s-a apucat serios de sport. A luat această decizie radicală după ce a fost diagnosticată cu condromalacie. Boala apare atunci când cartilajul protector al unei articulații se înmoaie și se deteriorează.

Această afecțiune comună a genunchiului a determinat-o să ia atitudine. Ulterior, femeia originară din Brazilia a început să meargă în sala de fitness, unde a muncit din greu pentru a fi în formă maximă, dar mai ales sănătoasă.

Mai târziu, Monica Bousquet și-a transformat pasiunea în trofee remarcabile pe care le arată cu mare mândrie celor care o urmăresc pe social media. În ultima perioadă a participat la multe competiții de culturism, cucerind premii importante.

Monica Bousquet, de la sport la trofee în fitness

În momentul de față, Monica Bousquet este virală în mediul virtual, făcând ravagii datorită antrenamentelor pe care le duce la bun sfârșit. Mai mult decât atât, susține că face lucruri care i se păreau imposibile la 30 de ani.

Totodată, a reușit să se transforme atât la exterior, cât și la interior. Aceasta a devenit o influenceriță renumită în domeniul fitnessului, cu toate că are o vârstă destul de înaintată. În plus, se bucură de o popularitate imensă.

E urmărită de peste 2, 2 milioane de persoane pe contul de Instagram, unde publică adesea poze și filmări. În aceeași notă, a arătat că se bucură de o mare vitalitate, profitând din plin de micile plăceri ale vieții sale.

Ce spune Monica Bousquet despre culturism

Monica Bousquet își ține fanii la curent cu antrenamentele pe care le face. de 64 de ani le-a mărturisit celor din social media că regretă că nu a început mai devreme această experiență în lumea fitnessului.

Are multă energie de când s-a apucat de sport, fiind un exemplu de determinare și pasiune autentică. Culturista profită de toate momentele în care se conectează cu sine prin intermediul sportului sau a unei plimbări în aer liber.

„Procesul de schimbare a stilului de viață este gradual, iar un lucru duce la altul. Te hotărăști să faci o schimbare, să-ți îmbunătățești dieta, să ai mai multă energie și să-ți întărești atât corpul, cât și mintea.

Nu este ușor și necesită multă determinare și disciplină, dar este o călătorie atât de minunată încât nu pot să nu mă întreb: de ce nu am început mai devreme?”, a notat Monica Bousquet, pe pagina de .

Când a început să facă sport

„Mă antrenez de 8 ani, în 2017 eram supraponderală și aveam condromalacie de gradul IV la ambii genunchi. În acel moment mă simțeam tristă, fragilă și credeam că așa este îmbătrânirea”, a mai spus Monica Bousquet, pe social media.

Când a făcut primii pași în sala de fitness nu avea nicio perspectivă asupra viitorului său. Dorea să-și transforme existența, dar nu știa de unde să înceapă. Antrenamentul cu greutăți a fost cel care a captivat-o din prima secundă.

De asemenea, femeia a început să se concentreze din ce în ce mai mult pe alimentația corectă. În aceeași notă, recunoaște că nu a ignorat somnul odihnitor și astfel a muncit pentru a-și transforma complet existența.

De când este cunoscută a primit un contract în televiziune. E la cârma celui de-al doilea sezon al reality show-ului New Faces, care este pe cale să înceapă în curând. Monica Bousquet este încântată de această realizare din cariera sa.

„Un program care celebrează toate formele de frumusețe — în diferite corpuri, vârste, etnii și identități de gen. Reprezentarea contează, iar acest reality show o dovedește! Și premiul?

Nimic mai puțin decât un contract de modeling cu o agenție importantă. Yay! Episoadele vor fi difuzate pe canalul Universal în fiecare săptămână, începând cu 16 octombrie.

Sunt foarte fericită și onorată să reprezint femeile de peste 60 de ani în acest spațiu foarte special”, a transmis în urmă cu puțin timp culturista, pe rețelele de socializare, unde a primit numeroase comentarii de la fanii din lumea întreagă.