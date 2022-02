Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor au Covid-19. Care este starea de sănătate a artiștilor

Actrița a dezvăluit cum se simte după ce întreaga familie a aflat că a luat virusul din China. Toți au primit tratament de specialitate în acest sens și au intrat imediat în carantină.

Vedeta și Aurelian Temișan au mers la un centru de testare cum au apărut primele simptome. Ulterior, și cei dragi au luat măsurile necesare și au intrat în izolare.

Cunoscutul jurat de la „Te cunosc de undeva!” este cel care iese primul din casă, după vindecare, Monica Davidescu fiind cea care s-a pozitivat ultima.

Monica Davidescu și întreaga familie, infectată cu Covid. Cum se simt cei trei

„Ne-am pozitivat şi am rămas acasă, nu ieşim nicăieri. În ziua în care au debutat simptomele am fost la un centru de evaluare unde am primit un consult amănunţit, medicamente, sfaturi.

Când am început să iau medicamentele au dat simptomele înapoi. Am avut o zi în care m-a simţit mai moale, dar sunt deja în a patra zi şi fac curat în sertare.

Temi abia aşteaptă să rupă uşa mâine, îl trimit să cumpere portocale. Eu sunt până vineri în carantină, cu Dora”, a dezvăluit Monica Davidescu în emisiunea „Exclusiv VIP”, de la .

De unde au luat virusul Monica Davidescu și familia sa

Întrebată de unde ar fi putut să ia boala, actrița nu știe cu exactitate. Cert este că, exclude faptul că fiica sa, Dora, a adus virusul de la școala în care învață.

Monica Davidescu nu a dorit sub nicio formă să discute despre acest aspect. În plus, este convinsă că sunt foarte multe locuri unde s-ar fi putut infecta.

Actrița ar fi putut noul tip de coronavirus de la piață sau de la mall, precizând că virusul din prezent se transmite mult mai repede pentru că este mai puternic.

„Te-aș contrazice, nu este vorba doar de școală, este vorba de mall-uri, piețe, magazine, este un virus care se transmite mult mai repede.

Dacă spunem că de la școală se îmbolnăvesc cei mai mulți, o să zicem că de acolo vin toate problemele”, a completat Monica Davidescu, în emisiunea lui Cristi Brancu.