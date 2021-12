Monica Davidescu, totul despre viața de dincolo de cortină. Drame, realizări și relația cu Temișan

Monica Davidescu este o prezență discretă a showbiz-ului românesc. Actrița Teatrului Național București se axează mult pe viața profesională și personală, pe care le-a punctat recent într-un amplu interviu.

Monica Davidescu a adus cu greu pe lume un copil

Deși nu vorbește foarte des despre aspectele vieții de familie, acum actrița, privind la fiica sa, dar și la momentele din urmă când nu putea să aducă pe lume un copil, spune că a înțeles, așa cum i-au spus și medicii, că mereu cursul vieții e după voia Domnului.

”Până la 35 de ani nu mi-am pus întrebarea de ce nu am rămas însărcinată. N-a fost să fie. La 35 de ani m-am dus la specialist. Mi-a spus să facem investigaţii şi în cazul meu şi al soţului.

Am făcut analizele: doi oameni sănătoşi din toate punctele de vedere. Iar doctorul, care era şi un om credincios, avea icoane în biroul lui, mi-a spus: ‘Sunteţi perfect sănătoşi. Dacă n-aveţi un copil înseamnă că aşa e voia lui Dumnezeu. Şi n-aş vrea să mă interpun aici. Dacă era o problemă de sănătate, mă implicam’.

Trei ani mai târziu a venit pe lume Dora, fără intervenţii. Următoarea sarcină după Dora s-a oprit din evoluţie la 8 săptămâni fără nicio explicaţie. Şi după aceea n-a mai fost să fie. Aşa că eu îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce mi-a dat”, a spus Monica Davidescu, conform

Dora le calcă pe urme părinților săi

Astfel că, chiar dacă Dora a venit târziu în familia lor, Monica și Aurelian au făcut tot posibilul să fie niște părinți de nota zece.

Pentru că ea nu a avut parte de o copilărie de poveste, Monica a decis să facă orice pentru fetița sa, cu riscul de a o crește mai răsfățată. Însă acest lucru nu s-a întâmplat, spune partenera lui Temișan, pentru că fiica lor a dobândit o maturitate timpurie.

Tocmai de aceea, încă de la o vârstă fragedă, fiica actorilor a știut ce vrea să facă în viață. Deși încă își mai caută drumul profesional, Dora urmează cursuri muzicale și de actorie, fiind deja posesoarea unor veleități artistice deloc de neglijat.

”Dora nu face parte din generaţia mea. Nu a întâmpinat greutăţile mele. Nu a avut doar o pereche de pantaloni, un trening, două cămăşi şi o uniformă. Astea au fost hainele mele toată copilăria mea, încăpeau într-o cutiuţă… Iar eu am făcut ceea ce au făcut toţi părinţii crescuţi în comunism: au oferit copiilor tot ceea ce n-au avut ei. Deci nu am crescut-o în sensul acesta, dar Dora este, într-adevăr, un copil responsabil.

Îşi caută drumul. Cred că este atrasă, îşi doreşte mult actorie, ea are o voce plăcută dar nu a vrut să meargă la canto. A făcut, în schimb, cursuri de pian, a făcut şi actorie cu mine, pentru că eu am cursuri pentru copii şi o luam cu mine atunci – dar fiind prea mititică, 4-5 ani, ea stătea într-un colţ la o măsuţă şi desena. Şi la un moment dat, pe la 6 ani, mi-a spus că vrea să participe şi ea. Iar ulterior, pe la 8 ani, a zis că vrea alt profesor şi a continuat cu altcineva. Deci face actorie în continuare şi îi place foarte tare, a făcut vreo 3 spectacole”, a mai adăugat actrița.

”Eu spun, el tace”

Ei bine, dacă relația cu fiica lor este una de excepție, discuțiile în contradictoriu fiind foarte rare și pe teme banale, atunci când vine vorba de povestea de cuplu, Monica Davidescu spune că teatrul a adus-o lângă Temișan, partenerul ei de scenă și de viață.

Însă, deși iubirea pentru texte, roluri și artă îi ține împreună de mai bine , de-a lungul timpului relația lor nu a fost una lipsită de încercări. Dar chiar și așa, niciodată nu s-a pus problema între cei doi de un divorț.

”Eu, dacă am ceva de spus, spun, el tace. Şi apoi lucrurile se rezolvă de la sine. Eu îi reproşez că face prea multe cumpărături online.

Hopuri au existat, îţi dai seama că nu există persoană fără cusur. Dar nu am ajuns atât de departe încât să ne gândim la divorţ”, a completat soția lui Aurelian Temișan.

Mama actriței a murit de tânără: ”A fost voia sorții”

Nu doar relația de iubire a vedetei a fost presarată cu încercări. Încă de la o vârstă fragedă, Monica a fost nevoită să treacă peste o mare cumpănă a vieții.

Vedeta și-a pierdut mama devreme, lucru care a făcut ca ea și surorile ei să fie crescute de tată și bunică, cea care le-a devenit a doua mamă și cea de la care actrița a învățat cele mai bune lecții de viață.

”Am pierdut-o foarte devreme pe mama. Dar pentru că aşa a fost voia sorţii, nu printr-un divorţ. Însă tata, rămânând la doar 30 de ani văduv cu 3 copii, familia din partea mamei s-a oferit să-l ajute, luând doi dintre copii să-i crească în familia mamei. Şi tata a spus: ‘Sub nicio formă, pentru că asta ar însemna să despart copiii’. Şi atunci bunica, respectiv mama tatălui, a devenit cumva mama noastră.

Ea ne-a dat toate învăţăturile. Faptul că era în vârstă şi avea nevoile ei ne-a făcut pe mine şi pe surorile mele să fim responsabile încă de la o vârstă fragedă. De la ea am învăţat că un lucru început nu-l laşi neterminat. Poate că e un lucru prost, dar vezi de ce e prost şi-l rezolvi pe parcurs”, a povestit vedeta.

Monica Davidescu împlinește 50 de ani în 2022

Și pentru că în vara anului viitor, Monica Davidescu își va serba , privind în jur la realizările sale, vedeta spune că nu-și dorește decât sănătate și să îmbătrânească frumos, pentru că, deși mai are lucruri de învățat, nu mai are nimic de demonstrat nimănui.

”Simt că am ajuns la vârsta la care nu mai am nimic de demonstrat. Încerc să folosesc din plin tot ce am învăţat în toate domeniile. Am ajuns la înţelepciunea să cred că nu se pot face toate de azi pe mâine şi că mai am încă multe de învăţat. Am început să am mai multă răbdare decât mă aştept. Şi îmi doresc tare mult să fiu sănătoasă şi să îmbătrânesc”, a concluzionat actrița pentru sursa menționată anterior.