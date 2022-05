Monica Gabor, anunț disperat în mediul online! Prietena ei, o cunoscută vedetă de la noi, e dispărută de câteva luni cu tot cu fetița pe care o are!

Monica Gabor a postat un anunț disperat în legătură cu dispariția prietenei sale, cunoscuta Mădălina Apostol, cea care a făcut parte din triunghiul amoros al lui Nick Rădoi cu Alina Radi în urmă cu ceva timp.

Monica Gabor o caută disperată pe Mădălina Apostol

Partenera afaceristului chinez Mr. Pink a scris pe Instagram că nu mai știe absolut nimic despre amica ei. Din data de 18 ianuarie, Mădălina nu a mai dat niciun semn de viață și nu se cunosc informații nici despre unde și cu cine ar fi fetița acesteia.

Au apărut tot felul de zvonuri despre dispariția tinerei, iar internauții i-au dat tag inclusiv lui Nick Rădoi pentru a spune dacă știe ceva despre Mădă.

„Bună dimineața, am să trec direct la subiect. Nu am mai reușit să vorbesc cu prietena mea, @madalina_elena_apostol de pe 18 Ianuarie 2022. Dacă cineva are informații despre ea vă rog să îmi scrieți mesaj în privat”, a scris Monica Gabor pe rețeaua de socializare.

Mădălina Apostol s-a despărțit definitiv de Nick Rădoi în anul 2021, după ce afaceristul i-ar fi lăsat cadou o casă de un milion de dolari în Las Vegas.

Ce spunea Nick Rădoi înainte de despărțire

Potrivit unor dezvăluiri făcute de ziarul Click!, ar fi încercat să repare legătura cu Mădălina, însă despărțirea nu a mai putut fi evitată.

Vedeta s-a ales cu o vilă scumpă în Las Vegas, dotată cu 4 dormitoare, 3 livinguri și o bucătărie imensă, care dispune și de jacuzzi, piscină, sală de fitness și o grădină imensă.

Nick și Mădălina urmau să se căsătorească, însă nunta nu a mai avut loc. „Promisiunile ei sunt mari când este lângă mine, dar când se întoarce în România, se schimbă totul.

Dacă ea nu se hotărăște, în scurt timp voi lua eu o decizie finală și pentru ea. Voi pune punct.

Adică, eu nu pot să continui așa într-un “du-te, vino!”, povestea Nick Rădoi înainte de despărțire.