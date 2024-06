Monica Gabor, mesaj pentru Irinel Columbeanu! Fostul milionar, acum falit, va fi fericit

Irinel Columbeanu mai avea o singură dorință. Într-o stare oarecum precară de sănătate, el a spus, clar, că își mai dorește să o vadă, măcar o dată, pe Irina, fiica lui și a Monicăi Gabor.

Mesajul dedicat lui Irinel Columbeanu, de la Monica Gabor

, nu cu mult timp în urmă, că mai are un singur vis. Să își vadă fiica înainte de a înceta din viață. Doar că, pentru el, lucrurile sunt complicate. Nu de altceva, dar fostul milionar, acum falit, nu mai are voie să zboare.

ADVERTISEMENT

Nenumăratele lui probleme de sănătate l-au făcut pe Irinel Columbeanu să locuiască într-un azil. Iar de acolo, el nu are voie să se mai deplaseze decât cu mașina. Avionul îi este strict interzis. Iar cu mașina nu are cum să ajungă în Statele Unite, acolo unde locuiește Irina, fiica lui și a Monicăi Gabor.

Doar că Irina, aflând de problemele grave de sănătate pe care le are tatăl ei, a decis să se întoarcă, pentru o vreme, în România. Măcar în vacanța de vară, a simțit ea, trebuie să își vadă tatăl care a crescut-o atâția ani. Și, curând, ea va reveni în România.

ADVERTISEMENT

Monica Gabor, culmea, a fost de acord cu decizia luată de fiica lui Irinel Columbeanu. Și, acum, pe contul ei de socializare, fostul model a anunțat cât mai durează până când se vor reuni tatăl și fiica într-o îmbrățișare emoționantă.

Când vine Irina în România

Mai exact, Monica Gabor a precizat când va ajunge Irina în România. Mesajul, de natură să îl liniștească pe Irinel Columbeanu este unul cât se poate de sec. Dar, totuși, spune totul despre ce se petrece în inima fiicei fostului milionar de la Izvorani.

ADVERTISEMENT

„13 zile au mai rămas! Irina vine în România”, a notat Monica Gabor pe contul ei de Instagram. Iar asta înseamnă că, deja, totul este stabilit. Trebuie precizat, , iar pentru ca un adolescent de vârsta ei să poată călători are nevoie de acte suplimentare. Care, pare-se, au fost rezolvate.

„O aștept pe Irina cu sufletul la gură. Pe 14 iunie o să vină în România. Am vorbit cu ea ieri și m-am bucurat foarte mult. Am vorbit chiar și cu Monica prin mesaje și mi-a spus că se bucură din suflet că am luat legătura cu Irina”, a mărturisit Irinel Columbeanu pentru .

ADVERTISEMENT

Relația dintre Monica Gabor și Irinel Columbeanu a durat doar câțiva ani. La acea vreme, el a fost acuzat de o serie de infidelități, iar Monica a decis să divorțeze. După divorț, Monica Gabor și-a găsit liniștea în brațele unui misterios și controversat milionar, Mr. Pink.