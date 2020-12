Monica Gabor și Mr. Pink au parte de un Crăciun de poveste în America, unde au creat un tablou de familie inedit alături de copii. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a imortalizat momentul pe contul de Instagram, iar zâmbetele spun totul.

Monica Gabor s-a bucurat de sărbătorile de iarnă alături de fiica ei, Irina, și de Mr. Pink, patenerul ei milionar. Nici fiul chinezului nu a lipsit din fotografia de familie, vizibil entuziasmat cu ocazia Crăciunului.

Fosta doamnă Columbeanu a reușit să-și găsească liniștea alături de iubitul ei, iar acum se află în Statele Unite alături de el și este o femeie cu adevărat împlinită.

Monica Gabor și Mr. Pink, tablou de familie de Crăciun. Cum a petrecut fosta lui Irinel Columbeanu

Monica Gabor are parte de un Crăciun așa cum mulți își doresc, fiind în America alături de fiica ei și de bărbatul pe care îl iubește. Mr. Pink ține foarte mult la partenera sa, lucru care se vede și în zâmbetul ei larg.

De la mica „petrecere” de Crăciun nu a lipsit nici mezinul familiei, fiul milionarului chinez, care zâmbește cu gura până la urechi. Fiica fostei doamne de la Izvorani, Irinuca, se tranformă pe zi ce trece într-o adevărată domnișoară și are deja 13 ani.

Asemănările dintre mamă și fiică nu sunt doar la nivel fizic. Monica Gabor și Irinuca s-au asortat la vestimentația de Crăciun și au ales să poarte amândouă roșu.

Monica Gabor a postat pe contul de Instagram o fotografie alături de familia ei și nu a uitat să le ureze fanilor Crăciun fericit. „Crăciun fericit tuturor românilor de pretutindeni! 🎄We wish you a very Merry Christmas!”, a scris aceasta în dreptul fotografiei.

Imaginea a strâns peste 8.000 de aprecieri în doar câteva ore, iar urmăritorii i-au făcut urări de sărbători fostei soții a lui Irinel Columbeanu. Aceștia au remarcat asemănarea dintre mamă și fiică, pe care au lăudat-o: „Wow Irina este copia ta !!!!! Sunteți minunați!”.

Nu a lipsit comentariul Ramonei Gabor, sora mai mică a Monicăi, care și-a exprimat dragostea și le-a făcut o urare emoționantă: „Crăciun fericit ❤️❤️❤️ vă iubesc ❤️❤️❤️❤️”.

Irinel Columbeanu îi duce dorul fiicei sale, pe care a lăsat-o să plece în America împreună cu mama ei. La mai bine de nouă ani de la divorț, fostul milionar și Monica Gabor fac tot posibilul pentru a-i asigura fiicei lor un trai cât mai bun.