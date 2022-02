Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi. Destinul neașteptat al fostului ministru: de la Palatul Victoria, la șefă de minimarket

Monica Iacob Ridzi s-a retras din viața politică după ce a fost condamnată în dosarul ”2 Mai”. Fost ministru al tineretului și sportului a executat 2 ani și 8 luni de închisoare dintr-un total de 5, iar după eliberare s-a întors la Petroșani.

Monica este, totuși, o simpatizantă PNL, și prin prisma faptului că soțul ei, Tiberiu Iacob Ridzi, primar al municipiului Petroșani, reprezintă această formațiune politică. Ei au împreună doi copii.

Monica Iacob Ridzi se ocupă de o ”alimentara” din Petroșani

În prezent, Monica Iacob Ridzi este director general al unei societăți comerciale cu sediul în Petroșani, ”Euro Riva Serv SRL”. Firma are ca obiect de activitate ”comerțul cu amănuntul în magazinele nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”.

Euro Riva Serv SRL deține brandul de magazine alimentare Euro Riva Market, care a avut mai multe puncte de lucru pe Valea Jiului. Principalul magazin se află în Petroșani, pe strada Avram Iancu, la parterul unui bloc și comercializează produse alimentare, de curățenie și cosmetice.

Societatea ”Euro Riva Serv SRL” este deținută de Florian Popescu (97%) și Sita Ridzi (3%). Primul este și administratorul firmei. În anul 2020, ultimul declarat la Ministerul Finanțelor Publice, societatea a declarat o cifră de afaceri de 7,1 milioane lei, un profit net de aproape 425.000 de lei și datorii de 500.000 de lei. De asemenea, societatea avea 17 angajați în anul 2020.

Fostul ministru a mai lucrat la această firmă între 1995 și 2004

Firma condusă de Monica Iacob Ridzi a fost înființată în anul 1999, în Lupeni, de tatăl fostului ministru, Carol Ridzi. În 2007, după moartea acestuia, Monica a moștenit o părți sociale din firmă și a devenit asociat. Doi ani mai târziu, ea a ajuns ministru și a cesionat partea ei din societate.

Conform CV-ului depus , Monica Iacob Ridzi a lucrat între 1995 și 2004 la Euro Riva Serv SRL, mai întâi în calitate de contabil, apoi a devenit șef birou contabilitate, director resurse umane, marketing, prognoze și dezvoltare, iar în cele din urmă, director general (ianuarie – decembrie 2004).

Monica Iacob Ridzi a fost condamnată în 2015, la 5 ani de închisoare, în dosarul ”2 Mai”. Ea a fost trimisă în judecată pentru , fals intelectual și participație improprie fără drept la un sistem informatic, alături de alte 11 persoane din Ministerul Tineretului.

Conform procurorilor, în 2009, ea a achitat din bani publici servicii fictive unor companii preferențiale, pentru organizarea manifestărilor de Ziua Tineretului. Prejudiciul total a fost de peste 600.000 de euro.

A lucrat la curățenie și la bucătărie în închisoare

Monica Iacob Ridzi a fost eliberată condiționat în noiembrie 2017, după o decizie a Tribunalului Cluj. La eliberare, ea a vorbit despre coșmarul pe care l-a trăit în spatele gratiilor.

”Am participat la peste 100 de programe în penitenciar, mi-am dus crucea cu decenţă în ultimii trei ani. Am fost declarată iniţial inaptă pentru muncă pentru că aveam 7 afecţiuni medicale. Acum am 15 afecţiuni, 14 dintre ele constatate la Spitalul Penitenciar Julava, unde am fost internată. Am insistat să lucrez, am făcut nenumărate cereri până mi-au fost aprobate… Totul pentru a câştiga zile de libertate, să pot fi alături de cei doi copii ai mei…

Am lucrat cinci luni la curăţenie, de un an lucrez la servirea mesei, lucrez zece ore pe zi, muncă fizică, numai Dumnezeu ştie ce este în sufletul meu…Îmi e greu să va descriu în cuvinte ce simt cei doi copii. Mă roagă în fiecare zi să merg acasă. Refuză să meargă la grădiniţă în lipsa mea”, a declarat Monica Iacob Ridzi în 2017, conform .

Monica Maria Iacob Ridzi are 45 de ani și două mandate de deputat în Parlamentul României la activ. Prima dată, ea a intrat în Parlament în anul 2004, pe listele Alianței D.A., reprezentând Hunedoara. În 2007, ea a devenit europarlamentar din partea Partidului Democrat Liberal, iar un an mai târziu s-a aflat pe listele partidului la alegerile legislative și a fost numită ministru al tineretului și sportului în guvernul Emil Boc.