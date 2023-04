Monica Odagiu, noi declarații despre pietonul accidentat mortal: ”Am nevoie de liniște”

Vedeta în vârstă de 26 de ani a făcut noi declarații despre . Tânăra am nevoie de liniște pentru a trece peste momentele neplăcute, subliniind că nu vrea să ascundă nimic despre ancheta în care este implicată.

Monica Odagiu, alte detalii despre bărbatul lovit cu mașina. Ce a transmis actrița după tragedie

Monica Odagiu a revenit cu alte detalii despre bărbatul lovit cu mașina. Actrița a transmis la scurt timp după tragedie că pietonul i-a apărut în față în ultimul moment și că nu l-a mai putut evita. Tânăra susține că reacțiile sale au fost firești în fața unei astfel de situații neprevăzute.

Vedeta a trăit o experiență tragică și a fost pusă într-o ipostază neputicioasă. Din păcate, un om s-a stins în fața ei, chiar dacă a încercat să evite cu orice preț un astfel de eveniment. Cântăreața este traumatizată.

Sora mai mică a Anei Odagiu susține că nu-i ies din minte acele clipe teribile în care bărbatul a murit. Îndrăgia artistă nu dorește nimănui să treacă prin așa ceva. În plus, le cere scuze fanilor că nu a avut o reacție imediată în mediul online.

„Vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare. Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video.

Cei care se ocupă de caz și au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit.

Din păcate eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face în acele secunde, pentru a evita o tragedie. Vă rog pe toți să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot să trec peste șoc.

Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul”, a scris Monica Odagiu pe paginile de Facebook și de Instagram, unde a primit numeroase mesaje de la cei care o urmăresc. Andreea Perju și Cătălina Grama i-au lăsat încurajări.

Monica Odagiu, devastată de tragedia din duminica Floriilor

Monica Odagiu este devastată de tragedia din duminica Floriilor în care un bărbat și-a pierdut viața după ce a traversat prin loc nepermis. de 26 de ani, care avea carnet de șofer de puțin timp, nu a reușit să-l evite și l-a lovit din plin.

Potrivit , vedeta conducea un Mercedes GLA în momentul producerii accidentului de pe strada Știrbei Vodă. La fața locului s-au deplasat imediat oamenii legii, dar și sora actriței și iubitul acesteia.