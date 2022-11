Monica Orlanda, soția lui Alin Cocoș, trucuri de frumusețe. Nu a luat pauză de la sport nici în sarcină: „Nu am avut grețuri”

Monica Orlanda a dezvăluit ce face pentru a se menține în formă. Soția lui Alin Cocoș are un trup de invidiat, însă acesta necesită multe sacrificii.

Cum se menține soția lui Alin Cocoș în formă? Monica Orlanda și-a dezvăluit trucurile

Monica Orlanda face ravagii cu . Soția lui Alin Cocoș are un trup de invidiat, picioare lungi și tonifiate, abdomen plat și un zâmbet larg afișat adesea în poze.

Totuși, Monica Orlanda , având intervenții la nas, bust și pomeți, conform Antena Stars.

De asemenea, partenera de viață a lui Alin Cocoș adoptă un regim alimentar strict, care o ajută să se mențină la greutatea ideală.

„Am renunțat la zahăr, prăjeli, sucuri acidulate, orice înseamnă dulce, inclusiv zahărul din cafea. Lactatele le-am scos cu mult înaintea sarcinii.

Pe când aveam 20 și ceva de ani, mâncam cam orice. Mâncam inclusiv dulciuri, nu am fost niciodată vreo fană înrăită dulciuri, întotdeauna am preferat fructele”, a declarat Monica Orlanda pentru

Monica Orlanda nu a renunțat la sport nici pe parcursul sarcinii

Monica Orlanda este și mama unui băiețel, în vârstă de patru ani, și spune că pe parcursul sarcinii a fost singurul moment în care și-a dat voie să mănânce orice și-a dorit.

„Când am rămas însărcinată, nu am mai ținut dietă și mi-am dat voie să mănânc orice”, a spus Monica Orlanda.

Totodată, soția lui Alin Cocoș a dezvăluit că nu a încetat să meargă la sală și a făcut sport de cel puțin trei ori pe săptămână.

Totodată, ea le-a transmis un mesaj fetelor care o consideră un model și a spus că ai nevoie de perseverență pentru a ajunge cea mai bună versiune a ta.

„Am continuat să vin la sală pentru că am avut o sarcină foarte ușoară. Nu am avut simptome de femeie însărcinată, grețuri matinale. Nu am avut absolut nimic și cred că din cauza asta am și mâncat cam tot ce mi-am dorit, fiind sub scuza unei sarcini.

Dar am venit la sală de cel puțin trei ori pe săptămână. Acum există atât de multe trucuri pe care le putem face acasă, încât nu cred ca banii sunt o problemă.

Ideea e să fii perseverentă, să ai anumite obiective, să ai o motivație, să îți dorești mai mult de la corpul tău și să știi că poți să fii varianta ta cea mai bună”, a completat Monica Orlanda.