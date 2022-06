Monica Pop, operată de urgență, pentru a cincea oară în cei 9 ani de luptă cu nemilosul cancer: „N-am putut să cred așa ceva!”

Monica Pop a fost în urmă cu 9 ani. Boala e recidivat de mai multe ori, iar medicul a ajuns de mai multe ori pe masa de operație. Primele intervenții chirurgicale au fost efectuate de Mircea Beuran, apoi de Irinel Popescu. Aseară, medicul Monica Pop s-a externat după o nouă intervenție și a povestit experiența prin care a trecut la Institutul Fundeni.

Monica Pop se luptă cu cancerul de 9 ani! A fost operată a cincea oară

Medicul Monica Pop este de 29 de ani la șefia Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București. Se luptă cu un din anul 2013. Boala a recidivat, iar medicul a fost operat pentru a cincea oară. De această dată, aceasta a decis să meargă la Institutul Fundeni din Capitală și s-a felicitat singură pentru alegerea făcută

Ceea ce a găsit aici, a uluit-o efectiv: o curățenie exemplară, rezerve din sticlă și… asistent personal. Celebrul medic a lăudat cadrele medicale de la Fundeni, care s-au purtat exemplar. Monica Pop a mai spus că în rezervă nu se putea intra fără halat și papuci de unică folosință.

”Totul este incredibil. N-am putut să cred așa ceva! Femeia aceea, șefa anesteziei, este extraterestră. Și la reanimare este cu totul altfel decât ceea ce știm noi. Sunt rezerve din sticlă. Vezi ce se întâmplă. Iar personalul medical are un comportament extraordinar!

În rezervă nu poți intra fără papuci și halat de unică folosință. Așa au ajuns la mine toți cei care au venit să mă vadă după operație. Fiecare rezervă are mopul ei și toate paturile sunt dotate cu de toate. Au și kinetoterapeut! Mi s-a părut nemaipomenit!

Iar faza cu asistentul personal m-a dat pe spate! Că nu am avut niciodată un asistent personal, am avut acum! Orice cuvânt este prea puțin. Puteam să aleg oricunde să mă operez, dar am fost inspirată”, a declarat pentru FANATIK, medicul Monica Pop.

Monica Pop: ”Când m-am trezi nu-mi venea să cred. Am zis că sunt la NASA”

Monica Pop spune că inițial diagnosticul pus de medici a fost cancer la colon și apoi a avut metastaze hepatice. Medicul spune că anestezia a fost mult mai ușor de suportat la ultima intervenție chirurgicală pe care a avut-o zilele trecute.

”M-am operat de cinci ori, deci cancerul a recidivat de cinci ori. De trei ori m-a operat Mircea Beuran, de trei ori, iar Irinel Popescu de două ori. Acum am ales așa. Să vin aici. Spitalul este și foarte dotat, iar anestezia… mult mai ușor de suportat. Au altă tehnică și nu a fost așa de greu ca la celelalte.

Nu cred că poate exista așa ceva nicăieri afară. Operația a durat patru ore. Când m-am trezi nu-mi venea să cred. Am zis că sunt la NASA. Tot ce este acolo este la superlativ. Aseară am venit acasă. Peste două zile merg la treabă”, a declarat Monica Pop

Dr. Monica Pop a povestit întreaga experiență prin care a trecut odată cu ultima operație, pe contul său de Facebook. Spune că se simte bine și este acasă. În curând se va întoarce la muncă, plină de optimism că lucrurile merg într-un sens bun.

”BOALA A MUȘCAT DIN NOU! DAR ARE DUȘMANI PUTERNICI ÎN MEDICII ROMÂNI ȘI ÎN MINE!

A apărut iar ceva… Șoc! După ani! Colega mea doamna Prof. Dr. Rodica Anghel, după mine cel mai bun medic onco-radio terapeut, a decis clar și sec: Operație! A 5-a!!!!! Am ales, cu inima strânsă de ce mă așteaptă iar, INSTITUTUL CLINIC FUNDENI!

Nu am mai fost decît o singură dată acolo pt cîteva ore. Nu știam mare lucru. Dar am ales așa pentru mîinile măiastre ale Prof. Dr Irinel Popescu pentru performanțele sale chirurgicale uriașe și pentru aparatură de înalta clasa de care știam că dispune! Alegerea mea a fost excelentă, mult peste așteptări!”, așa și-a început medicul Monica Pop, postarea de pe Facebook.