Monica Tatoiu a dezvăluit că a votat cu USR-PLUS, iar acum regretă: „Doamne, Maica Domnului!”. Ce a spus despre Barna și Cioloș

Monica Tatoiu a dezvăluit că a votat cu USR-PLUS la alegerile parlamentare, iar acum regretă acest lucru, ba chiar își face cruce. Fosta patroană Oriflame România a făcut o analiză în stilul ei catacteristic a situației politice de la noi vorbind, printre altele, și despre dosarul de la DNA al lui Dan Barna.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Femeia de afaceri a spus că nu a votat niciodată cu PSD, menționând că spre deosebire de actuala clasă politică, cu toate relele din ultimii 30 de ani a avut mai mulți oameni deștepți.

Monica a discutat despre politică cu Adriana Bahmuțeanu pe Youtube și nu a economisit nicio critică la adresa liderilor politici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Monica Tatoiu, despre frecușurile politice de la noi

„Doamne, Maica Domnului! Eu tot timpul am votat cu ăștia noi, dar, gata, never ever!”, a declarat Monica Tatoiu. Comentatoarea a mai spus că a observat că există mai multe războaie politice, chiar în interiorul alianței care guvernează țara.

„Iubesc trădarea, dar disprețuiesc pe trădători. Cum a ajuns Barna șef la USR? Furând partidul lui Nicușor Dan. A venit vremea să plătească, suntem după Săptămâna Luminată. PLUS e un partid creat în laborator care ucide: valori naționale, tot ce vrei. Eu nu am votat cu PLUS, ci cu USR, că am zis că-s noi, că nu știu ce.

ADVERTISEMENT

Până anul viitor, când o să piardă cârja de la Macron, Barna din punctul meu de vedere iese din politică. Înainte să apară știrea asta, a zis să stau liniștită că OLAF-ul nu doarme”, a mai spus Tatoiu în emisiunea de pe Youtube.

Femeia de afaceri îi dă șanse Gabrielei Firea în 2024

Tatoiu a mai spus că PLUS urmărește să pună mâna pe toate structurile USR ca să ajungă la domeniile cheie precum Sănătatea și Energia și că fără locomotiva USR, partidul lui Dacian Cioloș s-ar dizolva ca vinul într-un șpriț de vară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Femeia de afaceri a spus că nu crede în relaxarea pe care a afișat-o Dan Barna ieri, după ce a aflat că are dosar penal la DNA, pentru că a mai văzut lideri politici care au pozat în nevinovați, iar apoi au ajuns să răspundă în fața judecătorilor, mulți dintre ei aflându-se astfel în închisoare.

Monica a dat și un pronostic pentru alegerile din 2024. Aceasta a spus că până atunci se va crea o adevărată campanie în toată Europa pentru ca femeile să acceadă cât mai mult în funcții înalte, iar la noi o vede cu șanse reale de câștig pe senatoarea PSD, Gabriela Firea.

ADVERTISEMENT