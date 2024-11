Monica Tatoiu a dezvăluit dorința pe care o are după moartea sa. Afacerista și-a făcut testamentul

Ajunsă la vârsta de 68 de ani Monica Tatoiu a dezvăluit dorința pe care o are după moartea sa. Afacerista și-a făcut și a luat pe toată lumea prin suprindere cu doleanțele pe care le are de la familia sa.

Monica Tatoiu, detalii despre propriile funeralii

Monica Tatoiu se numără printre persoanele publice care vorbește cu lejeritate despre multe subiecte, cum ar fi înmormântările. Vedeta a anunțat că a semnat cu act prin care își exprimă doleanțele pe care le are după moartea sa.

Femeia de afaceri știe și cum vor arăta propriile funeralii, precizând că nu dorește să fie condusă pe ultimul drum creștinește. Este născută creștin-ortodox și este o persoană credincioasă, însă nu vrea să fie îngropată în pământ.

I-a cerut unicului său fiu să o incinereze și să-i împrăștie cenușa în laguna din Saint Francois, în timp ce se aude balada lui Ciprian Porumbescu. Aceasta era melodia de suflet a regretatului ei tată cu care își dorește să se întâlnească.

„Eu sunt pentru eutanasiere, chiar dacă cred în Doamne Doamne. Eu sunt pentru! Să mă ardă când mor că suntem prea multe cadavre pe pământul ăsta”, a declarat Monica Tatoiu în emisiunea .

Până atunci, însă, plănuiește să se bucure din plin de viață și mai ales, de vacanțe. Vrea să călătorească cât mai mult și să ajungă în destinații turistice interesante. Nu merge în hoteluri de 5 stele, ci închiriază apartamente sau case.

Se teme că ar putea fi jefuită de hoți, mărturisind că ascunde banii pe care-i are asupra sa. Obișnuiește să facă o fotografie locului în care-i pune pentru că uneori Monica Tatoiu îi dosește atât de bine încât uită de ei.

Ce avere are Monica Tatoiu

Monica Tatoiu a adunat de-a lungul vieții sale o avere considerabilă. Femeia de afaceri a ieșit la pensie de ceva vreme, primind de la statul român 12.000 de lei pe lună. Nu este vorba de o pensie specială, ci una normală.

„Am patru milioane de euro în conturi bancare în România, două milioane de euro valorează casa în care locuiesc, plus acțiunile de la Stockholm. Am avut un salariu de 10.000 de euro.

Am muncit mult și am făcut banii cu greu. Mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a afirmat în urmă cu ceva vreme Monica Tatoiu, conform .