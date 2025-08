Monica Tatoiu a refuzat să dea șpagă și a fost pedepsită cu ani de controale: „Dacă mai cerea bani, îmi luam armă!”

Monica Tatoiu face dezvăluiri uluitoare despre ilegalitățile din culisele mediului de afaceri din România! Fosta șefă a Oriflame România susține că a refuzat să dea șpagă atunci când i s-a cerut să vireze 10.000 de dolari într-un cont din Viena. Tatoiu povestește că a fost forțată să achite o „taxă de protecție” către rakeți ucraineni.

Ce se întâmplă când refuzi să dai șpagă în România? Monica Tatoiu, pedepsită ani la rând

Într-un interviu realizat de Adrian Vrauko, a vorbit deschis despre experiențele sale din perioada în care a fost CEO al Oriflame România și despre presiunile la care a fost supusă pentru a pune „în mișcare rotițele sistemului” cu șpagă. Fosta șefă a companiei de cosmetice a povestit că a refuzat categoric să vireze o sumă importantă de bani către un cont extern .

„Să știi că șpaga… noi suntem la porțile Orientului, la noi se numește șpagă, dar șpaga este și când te culci cu șefu; adică șpagă în natură. Și eu am fost în business; eu nu am dat șpagă că nu știu, dar când erau liberalii la putere mi-au spus, la un moment dat, să virez în Viena, în contul unui Institut care se deschisese acolo, 10.000 de dolari și le-am zis că eu nu pot să virez; ei credeau că este firma mea”, a precizat Tatoiu, conform .

Ce s-a întâmplat după ce Monica Tatoiu a refuzat să se implice politic?

Cunoscuta pensionară a rememorat presiunile la care a fost supusă după ce a refuzat să se implice într-un demers politic. Deși nu era antreprenor, ci manager la un nivel înalt, aceasta a fost nevoită să facă față unor ani întregi de anchete și controale.

„Eu n-am avut firma am fost manager (CEO, Oriflame România); deci eu nu am fost antreprenor, am fost manager. Și eu le-am spus că eu nu pot să fac așa ceva; nu mi s-a promis nimic la schimb, mi s-a spus doar că așa este frumos.

În consecință însă, am primit timp de 4 ani controale și am fost nevoită să dau cu subsemnatul la autorități, dar eu știam că nu suntem vinovați și am câștigat în instanță. Eu am fost firma care a dat prima mare cauţiune în România – 1 milion de dolari în 1999”, a mai punctat Doamna de Fier a României.

A fost șantajată Monica Tatoiu de rakeți ucraineni?

Monica Tatoiu a povestit singura situație din viața ei în care a fost nevoită să accepte o formă de mită, într-un context tensionat și periculos. a descris o experiență avută în anii ’90, în care a fost șantajată de rakeți ucraineni și a fost forțată să plătească o taxă de protecție pentru siguranța angajaților și a bunurilor firmei.

„Mie îmi e frică și rușine să dau spagă. S-a întâmplat o singură dată în anul 1996, erau niște rakeți ucraineni care mi-au cerut 500 de dolari ca să nu atace mașinile (n.r. Oriflame) și eu l-am sunat pe șeful mare pe Europa și i-am spus de situație și că atfel mi-au spus că îmi atacă șoferul. L-am chemat la București, el mi-a adus plicul și m-am urcat în mașina ucrainianului și m-a luat cu mașina și m-a lăsat mai în față.

A fost singura dată și atunci i-am zis că dacă mai fac așa ceva, îmi iau permis de port armă și ne batem parte în parte. În rest, eu nu am mai făcut niciodată ceva în acest sens, a fost o taxă de protecție. Acum eu fiind o persoană cunoscută, nu ți se mai cere șpagă de o vreme”, a mai menționat aceasta pentru sursa citată.