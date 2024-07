Monica Tatoiu a vrut să se sinucidă. Motivul pentru care vedeta a ajuns la capătul puterilor la un moment dat

Monica Tatoiu a vrut să se sinucidă la un moment dat. Vedeta a vorbit despre o perioadă sumbră din viața ei, peste care a fost nevoită să treacă. Se întâmpla cu ani în urmă, dar nici acum nu a uitat acel episod.

. Este o prosperă femeie de afaceri, are un băiat, iar lucrurile îi merg ca pe roate. Nu tot timpul însă, viața ei a fost una roz. Iar asta o dezvăluie chiar ea.

Aceata și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentul în care viața ei s-a schimbat total. Monica Tatoiu a vrut să se sinucidă în momentul în care a apărut una dintre cele mai mari piedici din viața sa.

În 1999, aceasta a născut un băiat la Spitalul Floreasca prin cezariană. Din cauza anesteziei însă, aceasta a fost la un pas de moarte. Lucrurile au degenerat în momentul în care a aflat că fiul ei s-a născut cu o problemă la un plămân.

Ulterior, medicii nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire. Iar acest lucru a adus-o pe Monica Tatoiu în pragul în care a vrut să se sinucidă. Și-a luat fiul de mână, alături de o icoană și a vrut să se arunce de la etaj.

Cum s-a salvat afacerista

S-a răzgândit însă, iar o minune s-a întâmplat peste noapte. , după ce afacerista a continuat să se roage fără oprire. Iar întreaga întâmplare a fost o lecție pentru ea.

„L-am luat pe Victor de mână, cu icoana asta, și am lăsat-o sub cap. Era tot plin de fire pe cap, vânăt, și ne-am ținut de mână. Prima chestie e că am vrut să mă arunc de la etaj, de la Maternitate. În momentul ăla ți se ia tot. Eu nu am știu ce însemna să fiu mamă până nu l-am văzut scos din mine.

L-am luat pe Victor de mână și m-am rugat la Dumnezeu, iar dimineață copilul nu a mai avut nimic. Puterea lui Dumnezeu este imensă, dar trebuie să dai jertfă. Nu înseamnă să tai vițel, să omori un copil, dar trebuie să jertfești ceva.”, a declarat Monica Tatoiu în trecut, în mediul online.

Femeia de afaceri spune că deși copilul s-a născut cu un plămân nefuncțional, iar medicii nu erau încrezători, lucrurile s-au rezolvat peste noapte. Acum, fiul ei este adult și se poate bucura de viață.

Monica Tatoiu spune că Dumnezeu a ajutat-o să treacă peste acest episod din viața ei. De asemenea, întreaga întâmplare a fost ca o lecție de viață pentru ea, extrem de importantă.