Război între Monica Tatoiu și AUR – partidul lui George Simion: „Ăștia sunt mai ceva ca căpușele”

Monica Tatoiu a distribuit un mesaj în care povestește că a primit o notificare de adeziune de la partidul care a reprezentat cea mai mare surpriză a alegerilor parlamentare de duminică, 6 decembrie. Femeia de afaceri precizează că nu a aplicat niciodată pentru aderarea în cadrul respectivului partid și că va demara o acțiune în instanță, pe legea privind protecția datelor personale.

Fostul director al companiei de cosmetice Oriflame România a menționat că o să fie atentă la mișcările oamenilor din acest partid și s-a arătat revoltată că datele sale au ajuns la Alianța pentru Unirea României -AUR.

La două zile de la alegerile parlamentare și rezultatul surprinzător al acestora pentru AUR, liderul partidului, George Simion, a anunțat că 15.000 de oameni s-au alăturat formațiunii politice pe care o conduce.

Monica Tatoiu a distribuit un mesaj în care își declară revolta, alături de o fotografie a rândurilor pe care le-a primit de la AUR, fără să aplice pentru a adera în partidul respectiv.

„Nu am făcut nici o cerere de adeziune. Și uite ce am primit. Ăștia sunt mai ceva ca căpușele. Or fi cumpărat din donații niște baze de date. Doar că pe mine m-au enervat. Și mie îmi plac confruntările în tribunale.

De acum încolo cu binoclul pe oamenii lor care sunt în față”, a scris Tatoiu pe Facebook. Mesajul pe care l-a primit de la Alianța pentru Unirea Românilor notează contrariul: ”Salutare Monica, Am primit adeziunea ta la Alianța pentru Unirea Românilor – AUR.

Mulțumim pentru încredere și bine ai venit în rândurile noastre! Trebuie să acționăm rapid pentru că sistemul trebuie restructurat”, arată respectivul mesaj, continuând prin a detalia pașii pe care femeia trebuie să-i urmeze pentru a finaliza adeziunea.

Formațiunea condusă de George Simion a fost marea surpriză a alegerilor parlamentare din 6 decembrie. AUR a reușit să intre în Parlamentul României, obtinând aproape 9 procente din voturile românilor.

Rezultatele au surprins atât lumea politică, cât și restul alegătorilor, care nu auziseră prea multe despre partidul înființat de un an. Aceștia și-au bazat campania electorală pe mesaje naționaliste și contrare Uniunii Europene. La două zile de la alegeri, liderul partidului a distribuit un mesaj conform căruia 15.000 de oameni au aderat la formațiunea politică, în doar 24 de ore.

