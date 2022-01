Monica Tatoiu, șocată de câți bani trebuie să plătească la curent și la gaze: ”Facturile sunt furăciuni”

Monica Tatoiu a dezvăluit, de curând, valoarea facturilor care i-au fost emise pentru consumul de gaze naturale și energie electrică, cunoscuta afaceristă fiind convinsă că este ceva necurat la mijloc.

Cât trebuie să plătească Monica Tatoiu pentru gaze și pentru curent

Monica Tatoiu a dezvăluit, într-o emisiune de la , cât trebuie să plătească pentru facturile la energie electrică și la gaze naturale, ea fiind de-a dreptul șocată de schimbările de preț pentru utilități.

Astfel, conform declarațiilor făcute de femeia de afaceri, însumate, cele două facturi au ajuns la suma de 14.000 de lei, adică aproape 3.000 de euro, o sumă pe care o consideră exagerată. Trebuie precizat însă că Monica Tatoiu locuiește într-o vilă.

”Mi-a venit factura la gaze și la energie pe luna decembrie și jumătate din ianuarie 14.000 de lei. Am pisici și n-am piscină. Ăștia care ne-am făcut case, să ne trăiască. Amândouă facturile sunt furăciuni” a spus Monica Tatoiu la emisiunea Showblitz de la Antena 3.

E adevărat, a precizat Monica Tatoiu, ea a avut grijă ca în casă să fie tot timpul o temperatură optimă, fără să precizeze însă ce înseamnă asta pentru ea. Mai mult, a mai precizat Monica Tatoiu, facturile despre care vorbește sunt emise pentru luna decembrie a anului 2021 și prima jumătate a lunii ianuarie a acestui an.

Monica Tatoiu, investiții uriașe în pasiunile ei

Ajunsă la 65 de ani, Monica Tatoiu duce o viață cât se poate de activă și, când vine vorba despre pasiunile pe care le are, cheltuiește fără niciun fel de restricții. Iar de curând, invitată la Cătălin Măruță, ea a mărturisit că iubește un sport din categoria ”extrem”: scufundările.

„Nu mă invidiați. O scufundare costă între 40 și 60 de dolari. Cred că aici (n.r. agenda în care ține evidența destinațiilor de vacanță) e o garsonieră sau un apartament cu două camere. (…) La prima mea scufundare am intrat în panică.

Am zis că n-o să mai fac asta niciodată, dar un instructor de șaizeci și ceva de ani m-a ajutat în patru zile să obțin primul meu certificat de scufundări”, a spus Monica Tatoiu dezvluind și că pasiunea pentru scufundări o are de doar doi ani.

E adevărat, socotelile vedetei nu se prea potrivesc, un calcul simplu matematic indicând că la prețul menționat de numărul de scufundări ar fi trebuit să fie mult mai mare decât cel pe care l-a mărturisit că l-a făcut, adică 200.

Calculând că o garsonieră, în București, pornește de la 30.000 de euro, la un maximum de 60 dolari pentru fiecare activitate (în jur de 50 de euro), vedeta ar fi trebuit să facă de cel puțin trei ori mai multe asemenea activități.

Monica Tatoiu: ”Am niște scheleți în dulap cât casa”

”Eu sunt o hedonistă. Nimic din ceea ce e omenesc nu mi-e străin. De aia nu intru în politică, pentru că s-ar putea să am niște scheleți în dulap cât casa”, a spus, amuzându-se, u în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

În altă ordine de idei, a mai explicat Monica Tatoiu, afacerile sunt un subiect închis pentru ea după ce a condus o companie multinațională. ”Am plecat pentru că nu am vrut să semnez niște mizerii. Am fost de principiu că multinaționalele trebuie să lase ceva și în țară.

Nu fac compromisuri, sunt atât de deșteaptă încât să fac profit și fără să fur. Mi s-a cerut să scot banii din țară, să mu plătesc TVA-ul și eu am refuzat”, a explicat Monica Tatoiu la Kanal D.