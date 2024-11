Monica Tatoiu, cadou incredibil de la Silviu Prigoană cu ani buni înainte să moară: „Am primit o bucată de pământ pe Lună”. Ce a refuzat, în schimb, fosta patroană Oriflame

Monica Tatoiu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce cadou fabulos a primit de la Silviu Prigoană înainte ca omul de afaceri să moară, dar și ce propunere făcută i-a refuzat-o.

Monica Tatoiu, prietenie veche cu regretatul Silviu Prigoană

a avut o relație specială cu regretatul Prigoană și ne-a mărturisit cât de apropiați au ajuns să fie, la un moment dat. Monica Tatoiu a fost extrem de surprinsă de cadoul pe care Silviu Prigoană i l-a făcut de ziua ei, nici mai mult, nici mai puțin decât un teren pe satelitul Pământului, Luna.

Monica Tatoiu ne-a povestit cum l-a cunoscut pe Silviu Prigoană și cum s-au intersectat drumurile lor, amândoi fiind afaceriști destul de promițători de când s-au lansat în business.

ne-a dezvăluit, printre altele, că Prigoană avea o relație deosebită cu fiul ei, Victor, dar și că fondatorul Realitatea TV i-a propus să preia ea televiziunea.

„Se întâmpla acum 25 de ani, plus minus (n. red.: când l-a cunoscut pe Silviu Prigoană). Eu eram CEO într-o multinațională și m-am lovit de mafia politică în devenire. Prigoană înființase Realitatea TV, care spunea lucrurilor pe nume, vindea niște aparate de redare filme, E-BODA, și visa la o fabrică românească de proteze medicale. Făcea pe baby sitter cu Victoraș în timp ce eu cu Adriana Bahmuțeanu făceam politicienii feliuțe. Într-o seară, Victoraș a primit aparatul și era tare mândru”, a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, Monica Tatoiu.

Tatoiu a primit cadou o parcelă pe Lună de la Prigoană. Document exclusiv

Nu doar grija pe care Silviu Prigoană a manifestat-o față de feciorul ei a impresionat-o, ci și un cadou cu totul atipic primit în anul 2002: proprietatea pe Lună. FANATIK prezintă, în rândurile de mai jos, dovada darului pe care Prigoană a ținut să îl facă afaceristei.

„Eu, de ziua mea, am primit o parcelă pe Lună de la Silviu Prigoană. Ultima oară ne-am văzut la botezul Ebei. Eu, managerul, cu capital de departe în spate, am ales un drum. El, maestrul antreprenoriatului a mers cu politicienii. Genial cum îl știu, o să îi bănuiască până la 40 de zile. Putea să facă miracole. Nu l-au încurajat. Ne vedem pe Lună, pe proprietatea pe care mi-ați dăruit-o după ce eu mai bântui pe Pământ. Mister Do It”, a adăugat Monica Tatoiu, pentru FANATIK.

Monica Tatoiu a continuat seria dezvăluirilor despre cât de mult s-au apreciat reciproc și ne-a mai spus următoarele: „Voia să preiau Realitatea. Mie mi-a fost frică de eșec”.

Silviu Prigoană nu s-a înecat cu mâncare!

Silviu Prigoană a încetat din viață marți, 12 noiembrie, după amiaza, la un restaurant din Bran. Omul de afaceri, conform informațiilor obținute de FANATIK, a făcut un popas în orașul de la munte, mergând spre Făgăraș la Mihaela, soția lui.

Prigoană comandase un pahar cu apă. . Primele informații despre decesul antreprenorului spuneau că acesta s-ar fi înecat cu mâncare și așa ar fi murit. S-a dovedit a fi un lucru total fals. Omul de afaceri a fost unul din modelele antreprenoriatului românesc, fiind pionier în multe domenii. Moartea sa este plânsă astăzi de o serie de personalități. Printre cei care au avut un cuvânt bun de spus la adresa s-a numărat și fostul președinte al țării, Traian Băsescu.