Monica Tatoiu dă de pământ cu politicienii din cauza grevei profesorilor: „Am făcut și râie, și păduchi”

Monica Tatoiu a ieșit la rampă acuzând o politizare a unui subiect care afectează traiul de zi cu zi a sute de mii de profesori. Invitată într-o emisiune de televiziune, fosta patroană Oriflame România a comentat subiectul care a încins spiritele în România.

Monica Tatoiu, fostă profesoară de matematică, e de părere că de această grevă se folosesc anumite cercuri politice, dincolo de revendicările reale pe care cadrele didactice le au.

Afacerista îi acuză pe politicienii români că manipulează în mod cinic opinia publică, folosindu-se de nemulțumirile profesorilor. Nici ministrul Educației, Ligia Deca, nu a scăpat de criticile Monicăi Tatoiu. În opinia ei, ar trebui să demisioneze.

„Când o să vedeți nume de sindicaliști pe listele partidelor, să refuzați să le votați. Cu miniștrii din actualul guvern, păstrați în viitorul guvern, țara asta o să fie transformată în scrum în 2024. Ligia Deca trebuie să plece dacă președintele are un minimum bun simț. O utopie”, a scris, revoltată, Monica Tatoiu pe

Femeia de afaceri, amintiri din perioada în care era profesoară: „Am făcut râie și păduchi”

Fosta profesoară a lui Cristian Boureanu nu s-a oprit la comentariul pe care l-a făcut pe Facebook, ci a vorbit despre acest subiect și în emisiunea lui Mădălin Ionescu de la Metropola TV.

Monica Tatoiu și-a amintit de perioada în care a fost profă de mate și dirigintă, de toate sarcinile pe care trebuia să le ducă la bun sfârșit. A dezvăluit, printre altele, că de dragul educării copiilor, s-a ales și cu râie și păduchi, la un moment dat.

„Pe vremea mea se lucra și sâmbăta. Am făcut cercuri, am făcut recuperări. Dacă lăsam pe unul corigent, mă duceam toată vara să fac meditații cu el. Am făcut râie și păduchi, pentru că la 1 septembrie îi controlau pe ăia. Am făcut recensământul copiilor, între 1 și 15 septembrie.

Pe elevii mei, după Revoluție, când nu mi s-a mai cerut, au învățat să se îmbrace black-tie, au învățat să schieze, să ceară o fată la dans, i-am învățat și despre sex”, a declarat Monica Tatoiu

Tatoiu îl sfătuiește pe Marcel Ciolacu să nu accepte funcția de premier

a vorbit și despre , spunând că în locul lui Marcel Ciolacu ar pune pe altcineva în față, ca să nu își erodeze foarte tare imaginea.

„Eu, în locul lui Ciolacu, l-aș pune pe Grindeanu: are bube, are nu știu ce, stat pe scaun cu Ponta.

L-aș pune acum, la rotativă, pe Grindeanu premier. Eu aș sta vicepremier sau ceva. Grindeanu este omul care vizează locul lui Ciolacu. Hai, lăsați-mă în pace!”, a completat Monica Tatoiu.