Monica Tatoiu, după ultimatumul pe care l-ar fi dat de Donald Trump legat de Ucraina: „E posibil să fie împușcat. O să fie haos!”

Monica Tatoiu are o predicție șocantă legată de Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, după ultimatumul pe care l-ar fi dat Europei de a accepta capitularea Ucrainei în fața Rusiei.

Monica Tatoiu, despre Donald Trump, după ultimatumul dat legat de războiul din Ucraina

Președintele american, care a dat lumea peste cap, hulit de unii, dar admirat de alții, ar fi dat un termen de trei săptămâni pentru acceptarea înfrângerii Ucrainei în conflagrația cu Rusia, căci, în caz contrar, va retrage toate trupele americane din Europa de Est.

Monica Tatoiu vede periculoasă abordarea mai puțin diplomatică a lui Donald Trump la capitolul geopolitică și spune că riscă destul de mult prin tot ceea ce face. Femeia de afaceri, una din cele mai apreciate comentatoare de subiecte pe teme politice de la televiziunile de știri din România, se teme că ar putea avea soarta lui J. F. Kennedy, fostul președinte american omorât prin împușcare, pe nepusă masă.

„Trump nu știu dacă își va duce la bun sfârșit mandatul. De asta îmi e frică. Dacă îl pușcă și pe ăsta, am încurcat-o. O să fie haos. De asta îmi e frică. Cât e nebunul acolo și face schimbarea, cât poate din ea, e ok. Adică mai ține lucrurile ”under control” (n.r. sub control). După care, dacă îl împușcă pe ăsta, o să fie haos în America și haos în tot Occidentul.

Și e posibil să îl împuște. Îmi amintesc de ce a făcut și Kennedy. A încercat să facă niște lucruri similare. Nu în aceiași direcție de valori, dar să radicalizeze niște schimbări. Și atunci l-au împușcat ai lui. L-au împușcat ai lui, subliniez. Nu puteau să-l țină sub control, că și ăla era nebun. Trump trebuie să iasă în evidență, trebuie să facă asta pentru că situații extreme, necesită soluții extreme. Ieșite din comun”, a declarat Monica Tatoiu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce se întâmplă cu Volodimir Zelenski

Monica Tatoiu a spus că se comportă precum un pensionar care a trăit bine și ține cu dinții de confort până în clipa apusului. Totodată, fosta patroană Oriflame și profesoară de matematică are câteva semne de întrebare cu privire la ce se va întâmpla și cu președintele ucrainean, cel care a cerut în repetate rânduri ajutoare externe pentru a face față invaziei rusești începută acum doi ani.

Tatoiu spune că nici viitorul lui nu poate fi creionat, căci sunt multe ecuații la mijloc din care el ar putea ieși șifonat. Comentatoarea ne-a mai spus că liderul de la Kiev ar putea să apară în presă cu diferite lucruri mai puțin ortodoxe pe care le-ar fi făcut în timpul războiului.

„Europa este un pensionar care a trăit bine și vrea să trăiască bine până moare. Nu se poate. Și atunci, probabil că, după întâlnirea asta următoarea întâlnire va fi nu în Ucraina. Ucraina s-a terminat.

Cum îl fac pe Zelenski? Îl omoară și îl fac erou sau îl aruncă în vâltoarea media și aflăm despre el că a făcut de la prostii cu găina, până la, nu știu ce… furat visteriile coroane. Încă nu se știe cum îl termină pe Zelenski”, a adăugat Monica Tatoiu, pentru FANATIK.