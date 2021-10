Monica Tatoiu, în lacrimi, la Denise Rifai: ”Îmi reproșez că nu i-am spus că îl iubesc”

Monica Tatoiu, invitată la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai de la Kanal D, a vorbit despre bărbații din viața ei, recunoscând că relația cu tatăl ei a fost una dificilă și că, până și-a întâlnit soțul, acum 37 de ani, a avut parte de o mulțime de experiențe în compania altor bărbați.

Marele regret al Monicăi Tatoiu: moartea tatălui

Monica Tatoiu, fiica unul medic celebru în lumea cardiologilor din Timișoara, a vorbit cu Denise Rifai despre relația dificilă cu tatăl ei. Și, chiar dacă recunoaște că îi datorează foarte multe, femeia de afaceri a admis că toată viața s-au certat.

Astfel, povestește Monica Tatoiu, în noiembrie 1989 a murit tatăl ei, lucru care a și a maturizat-o enorm. ”Îl visez pe tata când sunt momente grele în viața mea. Îmi reproșez că nu i-am spus că îl iubesc. Pentru că m-am luat după mama, care era o căsătorie aranjată și care nu l-a iubit niciodată. Nici nu l-am îmbrățișat. Emoțiile trec, regretele rămân”, a spus Monica Tatoiu stăpânindu-și cu greu lacrimile.

ADVERTISEMENT

Mai mult, povestește , în special tatăl, enumerând chiar și primele două căsnicii.

”Mi-am pierdut virginitatea ca să le fac în ciudă părinților. Nici nu mai țin minte cum a fost. Virginele nu sunt iubite de bărbați… Virginitatea este o tâmpenie, dar e bine să se protejeze”, spune Monica Tatoiu în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

ADVERTISEMENT

Monica Tatoiu, sinceră cu privire la pasiunile ei: ”Sunt o hedonistă”

”Eu sunt o hedonistă. Nimic din ceea ce e omenesc nu mi-e străin. De aia nu intru în politică, pentru că s-ar putea să am niște scheleți în dulap cât casa”, a spus, amuzându-se, Monica Tatoiu în emisiunea lui Denise Rifai.

Mai mult, a explicat Monica Tatoiu, deși nu s-a putut niciodată lăuda cu frumusețea ei, a reușit să lase urme adânci în sufletele bărbaților pe care i-a avut de-a lungul vieții. ”Nu m-am simțit niciodată frumoasă. Niciunul dintre bărbații care au trecut prin viața mea nu m-au uitat. Iar asta pentru că știu să ard până la capăt. Bărbații nu te uită dacă îi facă si se simtă speciali, în toate felurile”, a mai spus ea.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, de când l-a cunoscut pe soțul ei, Victor Tatoiu, lucrurile s-au schimbat radical și, de 367 de ani, este chiar cuminte. Și, mai mult, în admiră pentru felul lui de a fi.

”Admir cinstea față de mine. Nu m-a înșelat niciodată. Nu e tandru, dar știu că dacă sun acum și îi zic că am nevoie de ceva, se dă peste cap și rezolvă. Iar asta după 37 de ani”, spune Monica Tatoiu care recunoaște că s-a îndrăgostit de el la prima vedere, la munte, pe când l-a văzut la schi.

ADVERTISEMENT

”Să fie măcar egalul meu. Nu îmi plac amestecurile între caste. Prima oară m-am căsătorit cu un bărbat sub nivelul meu pentru buletin de București. Bărbatul când e sărac, se macină… Trebuie să fie măcar la același nivel. Nici ea să fie săracă, să stea în patul lui doar pentru bani. Nu. Bărbatul meu știe să facă bani. Noi ne iubim de 37 de ani, el știe conturile. El știe să facă bani, să îi înmulțească”, a mai spus Monica Tatoiu la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

De ce a renunțat Monica Tatoiu la afaceri

Monica Tatoiu a recunoscut că a renunțat la afaceri pentru că, la un moment dat, era presată să facă în companie lucruri care nu îi sunt conform principiilor.

ADVERTISEMENT

”Am plecat pentru că nu am vrut să semnez niște mizerii. Am fost de principiu că multinaționalele trebuie să lase ceva și în țară. Nu fac compromisuri, sunt atât de deșteaptă încât să fac profit și fără să fur. Mi s-a cerut să scot banii din țară, să mu plătesc TVA-ul și eu am refuzat”, a explicat Monica Tatoiu.

E adevărat, dacă înjură multinaționalele, nu se sfiește să îi înjure pe politicieni, în special pe liberali. ”Îi urăsc pe liberali. Pentru că m-au hărțuit pentru că nu am vrut să dau șpagă”, a explicat Monica Tatoiu…

Și a explicat și cariera ei politică. ”M-am distrat. M-am distrat și am dublat vânzările. Și am jucat pentru Băsescu, l-am făcut praf pe Geoană. Mi-a spus Dinu Patriciu, intram în studio, el îmi zicea ce să spun, m-am distrat copios”, a mai dezvăluit Monica Tatoiu.

”Politica noastră geme de femei care au ajuns acolo nu prin ele însele, ci prin ei. Femeile sunt de vină, nu au nevoie de competiție”, spune Monica Tatoiu, revoltată de felul în care se comportă femeile în politică.

Politica, dezamăgirea Monicăi Tatoiu

”Am renunțat la politică din cauza trecutului meu. Am făcut toate lucrurile posibile și imposibile, am toate păcatele din lume. Viața mea a fost libertină. Există poze… Am trăit la intensitate maximă, cu persoane publice din afară. Și nu vreau să îmi expun familia, iar politica de la noi este mizerabilă”, a mai spus Monica Tatoiu.

Mai mult, recunoaște ea, acum este în situația de a nu mai avea cu cine să voteze, dezamăgită de toate partidele politice din aceste momente, distrugându-i din câteva vorbe pe câțiva miniștri și lideri liberali.

”Cel mai bun politician pe care l-a avut România în ultimii 30 de ani a fost Adrian Năstase. Vă spune cineva care nu a votat niciodată PSD-ul. Dar nu mă mai prinde cineva la vot. (…) Nu mai sunt decât ciocoi noi. Am scăpat de cei vechi și au venit cei ni. O să distrugă România”, explică Monica Tatoiu.

Când plânge Monica Tatoiu

Deși susține că e o femeie puternică și că nu a plâns niciodată din cauza unui bărbat, Monica Tatoiu a vărsat lacrimi amare în emisiunea lui Denise Rifai. ”Când e vorba de țara mea, de imnul nostru, când e vorba de Maica noastră, mama lui Dumnezeu, când simți un nod în gât, e atingerea lui Dumnezeu. Atunci vărs lacrimi, să poți să plângi e un dar”, explica Monica Tatoiu.

Și, sinceră, Monica Tatoiu a recunoscut că e naționalistă, că e fidelă până peste poate ideii de patrie. Și că, da, plânge pentru România. Și, atunci Denise Rifai a speculat momentul și i-a pus o întrebare despre bunica ei, lucru care a făcut-o pe Monica Tatoiu să verse lacrimi fără încetare, atât timp cât a vorbit despre relația pe care a avut-o cu bătrâna care a protejat-o tot timpul.