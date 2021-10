Monica Tatoiu, invitată la „40 de întrebări cu Denise Rifai”: „De ce vă plac bărbații cu bani?”

Monica Tatoiu va fi invitata lui Denise Rifai la emisiunea sa, iar întrebările pe care le-a pregătit jurnalista sunt unele incomode, dar la care vedeta trebuie să răspundă.

Ce întrebări o așteaptă pe Monica Tatoiu în emisiunea lui Denise Rifai

Așadar, Monica Tatoiu va fi invitata lui de duminică, 10 octombrie, care care va fi difuzată de la 20:24, la

Astfel, am aflat și care sunt câteva dintre întrebările pe care jurnalista i le va pune Monicăi Tatoiu, iar unele dintre ele sunt inclusiv despre relația ei cu bărbații, despre cum și-a pierdut virginitatea, dar și despre traumele din viața ei, cum ar fi moartea tatălui său.

ADVERTISEMENT

Vor fi abordate chiar și subiecte mai puțin sensibile, cum ar fi că își cumpără mâncarea din străinătate.

„De ce vă cumpărați mâncarea din străinătate?”, „V-ați pierdut virginitatea ca să le faceți în ciudă părinților?”, „V-ați iertat pentru că nu v-ați luat adio de la tată?”, „Sunteți spaima cartierului?”, „V-ați mai căsători pentru un buletin de București?”, „De ce vă plac bărbații cu bani?”, „Urâți femeile din România?” sunt doar câteva dintre întrebările lui Denise Rifai.

ADVERTISEMENT

Cine e Monica Tatoiu. Are o pensie de 10.000 de lei

este o femeie de afaceri de succes și ea a condus o companie internațională de cosmetice timp de 15 ani, dar a decis să plece de acolo în urmă cu scurt timp.

Totuși, ea se poate lăuda cu o pensie frumoasă, putem spune chiar una de lux, aceasta afirmând, la un moment dat, chiar că primele 10.000 de euro pe lună salariu.

ADVERTISEMENT

Acum, aceasta încasează o pensie lunară de 10.000 de lei și își permite orice. Totuși, ea este foarte atentă pe ce își cheltuie banii și spunea chiar că nu stă niciodată la hotelul de cinci stele și nici nu mănâncă la „restaurante de fițe”.

„Acum avem mulți bani. Dacă nu eram cu Tatoiu făceam praf toți banii. Eu, de exemplu, am o pensie de 10.000 de lei și nu pot sa rezist la o blană”, a afirmat Monica Tatoiu, la Antena 1.

ADVERTISEMENT

Totodată, ea a precizat că are o mașină care costă 14.000 de euro și se duce cu ea la piață, altfel că are o viață normală chiar dacă are o pensie mult mai mare față de majoritatea românilor.