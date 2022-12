Monica Tatoiu, la cuțite cu soțul după vacanță: ”Dacă auziți de o crimă pasională, noi suntem”

Proaspăt întoarsă dintr-o vacanță unde s-a tratat de o boală care îi dă mari bătăi de cap, Monica Tatoiu și soțul ei, după o lună de zile petrecute bot în bot, așa cum afirmă chiar femeia de afaceri, au ajuns la cuțițe.

Monica Tatoiu și soțul, crimă pasională după vacanță

Mai în glumă, mai în serios . Iar asta pentru că ea este observă că după aproape 40 de ani de conviețuire, doar războiul din Ucraina le-a mai dat subiecte de discuție.

Pentru FANATIK , poate, la cea mai serioasă încăierare de până acum.

”După ce am stat atâta timp bot în bot cu Tatoiu, m-aș duce în Cosmos! Noi nu ne certăm (n.r. râde). Vă dați seama, după 37-38 de ani, nu ne mai certăm… doar că el are niște idei politice, eu am altele și numai de aici încep discuțiile. El zice că eu sunt ”Putinistă” (n.r. râde), eu îi zic altele. Avem viziuni total diferite apropo de geo-politică.

După aproape 40 de ani de când stăm împreună, noroc cu războiul din Ucraina că ne-a mai dat subiecte de discuție. Ne-am certat chiar rău! Dacă auziți de o crimă pasională, noi suntem”, a mai dezvăluit Monica Tatoiu pentru FANATIK.

De 60 de ani merge la biserică în aceeași zi

Nici bine nu s-a întors, că Monica Tatoiu deja are planurile făcute pentru o nouă escapadă de Revelion, dar și pentru noaptea de Crăciun pe care o va petrece unde nimeni nu ar fi crezut vreodată, ei bine, la biserică. Aparent un om nu prea ”ascultător” al trimișilor lui Dumnezeu, însă, de 60 de ani femeia respectă această tradiție.

”Plec pe 28 decembrie din nou. Stăm tot o lună de zile! Eu am traversat Atlanticul numai ca să vin acasă de Crăciun. În fiecare noapte de Crăciun merg la Biserica Catolică. La ora 00:00. De când aveam cinci ani fac asta, sunt vreo 60 și ceva de ani de atunci.

Anul acesta schimbăm biserica unde mergem. Vreau să văd slujba de la Biserica Carmelitană de lângă Snagov. S-a deschis doar de trei ani. Am fost la câteva slujbe, dar nu de Crăciun.

Vărul meu, care este profesor de muzică gregoriană la Conservator, înainte dirija Corul de la Sfântul Iosif, acum este și el tot la Mănăstirea Carmelitană”, a mai mărturisit femeia de afaceri.

Cu sau fără Tatoiu la slujba de Crăciun?

De-a lungul anilor vedeta a afirmat că soțul ei nu este cel mai deschis om în ceea ce privește ieșirile în public sau în fața camerelor, însă, de sărbători este nelipsit de lângă ea.

”Da, merge și Tatoiu! Va fi concert de colinde de la 23:00-00:00, după imediat este slujba. În fiecare an îmi pun o dorință și întotdeauna s-a împlinit. Mi-o pun fix la 00:00 când începe slujba! Durează doar jumătate de oră”, a mai precizat vedeta.

Monica Tatoiu își ceartă soțul: ”Nu-ți e rușine?!”

Doamna de Fier a României este de părere că pentru ea Crăciunul nu este despre cadouri, deoarece le dăruiește oricând este nevoie, nu doar la zile mari. Însă, anul acesta un telefon i-ar prinde bine, fostul dispozitiv fiind grav avariat. Dar, glumeț din fire, domnul Tatoiu spune că doar cutia sub brad îi este suficientă soției lui.

”Eu nu le am cu cadourile de sărbători. La mine cadourile sunt când ai nevoie. Mi-a zis Tatoiu ceva de schimbat telefonul, dar nu e de pus sub brad. La mine, Crăciunul nu este despre cadouri.

Domnul Tatoiu, aici de față, spune că îmi pune doar cutia – Nu-ți e rușine?! (n.r. râde) Eu am un telefon vechi și am vrut să îmi iau de la Apple, dar Tatoiu a zis să nu-mi iau Samsung că are și el, ca să-mi poată umbla în telefon. Eu nu prea le am cu tehnologia.

Și prietenilor mei, eu le dau cadourile înainte. Le cumpăr ce aflu că le place sau ce și-ar dori. Nu le am cu deschisul cadourile de Ajun. La mine Crăciunul înseamnă să merg la biserică în noaptea de 25 decembrie și cântat colindele pe care le știu de mic copil”, a mai spus Monica Tatoiu.

Cine a rupt tradiția cadourilor de Crăciun în familia Tatoiu

Monica Tatoiu dezvăluie în rândurile de mai jos de ce în familia ei nu s-a respectat niciodată tradiția deschiderii cadourilor de Crăciun. De asemenea, aflăm care sunt cutumele care îl înnebunesc pe soțul ei.

”La noi în familie nu a fost niciodată nu a fost această tradiție. Ce mai respect eu, este la masă. Se face cu tacâmurile pe care le-am moștenit de la mama și ea le are de la bunica.

Scoatem argintăria, statuietele, niște globuri aduse din lume. Eu în fiecare an, din 1985, le tot adun. Masa nu se strânge trei zile. Se aud colinde până când domnul Tatoiu înnebunește și îmi pune muzică rock”, a mai punctat afacerista.

”M-am îngrășat un kilogram, și nu de la mâncat, de la rom”

Nonconformistă din fire, vedeta afirmă că și masa de sărbători va arăta altfel, mai ales că toate ingredientele sunt aduse de peste mări și țări. Preparatele de Crăciun fiind delicatesuri alese din Caraibe. Pâine cu manioc și cu coco pe care să o servească cu fuagra de gâscă, accras de pește cu sos cien.

”Anul acesta mi-am adus niște făină specială pentru că vreau să fac niște pâine cu manioc și cu coco, pe care să le mâncăm cu fuagra de gâscă. Nu fac nimic tradițional. Eu fac ce ne place nouă în Caraibe și o să fac pentru că fratele meu nu a mâncat niciodată.

Tatoiu spune că eu fac gaura covrigului (n.r. râde). O să fac accras de pește cu niște sos cien, să fie ceva ușor și care nu se găsește la noi. Am adus tot ce trebuie din afară. O să fac ceva să mioare a ars și la noi în casă (n.r. râde). Nu sarmale, că suntem la cură de slăbire. M-am îngrășat un kilogram, și nu de la mâncat, de la rom (n.r. râde)”, a încheiat femeia de afaceri.