Monica Tatoiu a ales locul unde să-i fie împrăștiată cenușa, după moarte

Monica Tatoiu este o împătimită a vacanțelor de peste hotare. De ani buni, de când , vedeta și soțul străbat lumea de la un capăt la altul.

Sunt foarte puține dățile în care cei doi petrec o perioadă mai lungă acasă, majoritatea timpului fiind în diferite locații de pe peste graniță.

Monica Tatoiu vrea ca cenușa de după moarte să îi fie împrăștiată în Guadeloupe

De mai bine de 16 ani, Monica Tatoiu și soțul vizitează an de an regiunea Saint Francois de Guadeloupe, locul lor de suflet.

Pentru că acela este locul unde are cele mai frumoase amintiri, Monica Tatoiu spune că s-a decis, după ce după moarte, ca acela să fie și locul unde îi va fi împrăștiată cenușa.

”Sunt îndrăgostită de Guadeloupe. Acolo o să-mi împrăștie mie cenușa. Plec mereu acolo cu Tatoiu, dar deja m-am plictisit doar eu cu el. Acolo când merg eu mă îngraș. Au o mâncare demențială, e spicy (n.r. iute), peștele e proaspăt. Caracatiță nu mănânc. Este cel mai deștept animal marin. De când am aflat asta eu nu mai pun gura pe caracatiță”, a dezvăluit Monica Tatoiu, la Antena 3, conform

Monica Tatoiu a înconjurat pământul

Vedeta a ținut să spună, pentru că mai sunt foarte puține locuri pe hartă pe care nu le-a vizitat, că, în 2020, ea și soțul au înconjurat pământul, însă niciodată nu au ales stațiuni de lux.

Afacerista a făcut un calcul rapid, în mod public, și astfel s-a aflat cât scoate din buzunar pentru o lună de vacanță. Sumele despre care vorbește sunt de ordinul sutelor și miilor de euro.

Nu este vreo împătimită a cumpărăturilor de lux, punând mai mult accent pe locurile și oamenii pe care îi întâlnește, astfel că ele mai costisitoare fiind activitățile sportive pe care le practică.

”Google ne-a calculat deplasările în anul 2020. Și am înconjurat pământul de 1,5 ori. Avionul costă în jur de 600-700 euro. Merg cu economy și când pot mă upgradez cu mile. Cazarea o iau pe termen lung și mă costă cam 3000 euro/ lună. Mașina închiriată, 15 euro/zi prin carhire, 3000. Cu mâncarea este la fel ca acasă. Între 50-100 de euro pe zi, dacă mergem la restaurant. Nu mergem în stațiuni de lux.

Sportul este cel mai costisitor. O scufundare cu barca, 2 tancuri, cam 70 euro. Și ski-ul este la fel de scump. Nu mă omor după bijuterii, mașini și haine de firmă. Eu colecționez emoții profunde. Un apus de soare, o curte plină de iguane, 20 de pisici hrănite zilnic. O plajă numai pentru mine face cât o proprietate de lux.

Obiectele nu le iei cu tine în mormânt. Un spirit echilibrat și liber, oamenii frumoși pe care îi întâlnești străbătând lumea îți îmbogățesc spiritul și fac trecerea finală mai ușoară”, a mai spus vedeta, conform