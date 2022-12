Monica Tatoiu nu vrea să audă de pomeni pentru mama sa, decedată recent: ”Simt că este mai prezentă”

Monica Tatoiu, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din România, a trecut prin momente dificile în urmă cu doar câteva săptămâni când a pierdut-o pe cea care i-a dat viață. Deși nu a jelit-o îndelung, asta nu înseamnă că nu se gândește că acestea sunt primele sărbători pe care le va petrece fără ”maica”, așa cum o numea ea.

Monica Tatoiu refuză să-i facă pomenile mamei

În premieră pentru FANATIK, . Singurul lucru pe care ține neapărat să-l facă este ca în ziua de Crăciun să servească cu fratele ei preparatele atent alese, chiar pe mama pe care a primit-o de la părinți, obiect moștenit de la bunici.

De asemenea, Monica Tatoiu a dezvăluit că nu crede în comunicarea cu cei care nu mai sunt, în schimb, afirmă că îi simte prezența la orice pas. Întrebată de reporterul FANATIK dacă o doare faptul că va petrece primul an fără părintele ei, , asta pentru că, niciodată nu mergea de sărbători la ea, doar vorbeau la telefon.

Primul lucru pe care l-a făcut Monica Tatoiu după întoarcerea în România

– Ce faceți? Abia ați revenit din vacanță.

Da, am fost într-o vacanță, dar am fost și să-mi fac tratament ca să îmi țin sub control psoriazis-ul, așa cum fac în fiecare an. A fost odihnitor și a trecut timpul foarte repede. Am fost fix patru săptămâni. Am citit, am scris, am făcut politică.

– Ce ați făcut la întoarcerea în țară?

Am decorat casa la mai puțin de 24 de ore de când am aterizat, am făcut bradul. Bradul l-am aranjat la o oră după ce am venit, bagajele le-am pus la locul lor de dimineață. Deja am început să împart cadourile. Întotdeauna eu le pregătesc înainte să plec, de la finalul lui octombrie, începutul lui noiembrie, pentru a evita și aglomerația.

”Când am îngropat-o pe mama eu am luat pământ și l-am pus la capătâiul unui prieten”

– Veți comemora de sărbători decesul mamei?

Nu am putut să fac parastasul de 40 de zile pentru mama, care a fost în urmă cu câteva zile. Nici nu știu exact data pentru că eu nu le am cu asta. Mă văd cu fratele meu care vine de la Timișoara, mâncăm la masa părinților, moștenită de la bunici, în amintirea mamei. Mergem la Mănăstire la Pătrunsa, că eu nu pot ajunge la Timișoară să fac slujbe.

Când am îngropat-o pe mama eu am luat pământ și l-am pus la capătâiul unui prieten, aici la Pisioata. Și mă duc la maica, acolo este și Făcătoarea de Minuni. Au acolo niște bătrâni de care au grijă și mă gândesc să le plătesc să aibă și ei sărbătorile cu mesele pline, să fie de sufletul mamei mele. Apoi, cu fratele meu, pe gândim de ea, povestim, ne uităm la poze.

Monica Tatoiu: ”Și dacă este acolo în cer, și dacă era aici pe pământ, tot așa era”

– Este primul an fără mama dumneavoastră.

Mamei oricum nu îi plăcea să fie cu oameni. Ei îi trimiteam cadouri, vorbeam cu ea la telefon. Ea era cu rugăciunile, cu Dumnezeu. Nu îi plăcea să interacționeze cu oamenii. Și dacă este acolo în cer, și dacă era aici pe pământ, tot așa era. Mama nu era genul cu efuziuni fizice. Niciodată nu mergeam de sărbători la ea, doar vorbeam la telefon. Mama era cu rugăciunile, era altceva. Cred că a fost călugăriță în altă viață. Eu nu semăn cu ea.

– Faceți oricum sacrificii pentru ai aduce un omagiu, indiferent de ceea ce credeți.

Altfel de omagiu. Relația mea cu Creatorul este diferită. Fiecare om are felul lui.

Doamna de fier a României simte prezența mamei zi de zi

– Simțiți că vă lipsește mama pentru că nu mai puteți vorbi cu ea la telefon?

Nu, dimpotrivă, simt că este mai prezentă. Asta am simțit. Este mult mai prezentă. Am simțit-o tot timpul de când ea nu mai este material.

– Comunicați cu dânsa cumva?

Nu, Doamne ferește, nu așa! Eu comunic cu Dumnezeu, nu cu mama! Ea este energie. O energie bună, chiar!

– Ați visat-o vreodată?

Nu, nu le am cu așa ceva! Cu vise și alte lucruri paranormale. Energia nu este vizuală sau palpabilă, energia este emoție. Dacă ești pregătit pentru așa ceva. Unii vor să pună mâna ca să creadă, eu nu sunt genul acela. Eu, însă, știu ce trebuie să fac. Eu trebuie să fac bine, dar nu din acela cu pomeni, ci să fac cât mai multă lume fericită, lume pe care eu o cunosc! Eu nu le am cu pomenile la străini. Eu le ofer oamenilor pe care îi știu, care să zâmbească și să-și aducă aminte de mama.

De ce a refuzat să-i facă pomenile tradiționale celei care i-a dat viață?

– Mama, fiind credincioasă, nu și-a dorit să păstrați tradițiile străvechi ci pomeni?

Nu, nu! Maică-mea nu a făcut pomeni în viața ei. Nici pentru tatăl meu. La noi erau altfel de relații cu Dumnezeu! Nu știu dacă era bine sau rău, dar era altfel!

– În ce relație sunteți cu fratele dumneavoastră?

Suntem mai apropiați acum pentru că ne mai avem doar unul pe altul. Plus, copiii noștrii au crescut, este o diferență de șase ani. Ei se întâlnesc ca tinerii, noi ne vedem ca moșii. Copiii trebuie să știe doar că părinții sunt acolo când au nevoie de un sfat și părinții trebuie să știe că copiii sunt acolo când au nevoie de ajutor.

Pe mine mă suni la o anumită oră, îmi spui – am nevoie de ceva, arde – mă dau peste cap. Dar așa, să stau și să pălăvrăgesc și să treacă timpul, eu nu pot! Eu prefer să fiu mai eficientă.