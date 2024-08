Pensia Monicăi Tatoiu a crescut cu 4.000 de lei, după recalculare. Ce sumă va primi de la stat fosta profesoară de matematică

Monica Tatoiu va avea o pensie și mai mare după recalculare. Fosta patroană Oriflame România a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cu cât i-a crescut pensia, conform deciziei pe care a primit-o, în plic, ca toți seniorii.

Monica Tatoiu, pensie mărită după recalculare. Și soțul ei, Victor, de profesie inginer IT, va lua bani în plus

e pusă la curent cu iscată în ultimele zile, de când pensionarii au început să primească deciziile după câteva luni bune în care li s-au recalculat sumele.

ADVERTISEMENT

Monica Tatoiu lua, până la aflarea Întdeciziei primită de curând, 22.000 de lei de la statul român. Suma este una la care mulți pensionari nici nu visează, însă trebuie spus că, de-a lungul anilor de muncă, femeia de afaceri a contribuit mai mult decât substanțial cu taxe și impozite la stat, iar acum culege roadele sudorii sale.

Suma pe care o va lua din toamnă, când vor ajunge pensiile refăcute, va fi mai mare de 22.000 de lei. Formatoarea de opinii, prezentă deseori la talk-show-urile televiziunilor de știri de la noi, ne-a mărturisit că va lua 4.000 de lei în plus. Și soțului ei, Victor, îi crește pensia, cu aproximativ 500 de lei. Dat fiind că trece de pragul de 2.000 de lei, suma va fi impozitată, așa cum a anunțat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Totodată, Tatoiu ne-a zis că această lege nu va fi, însă, pe placul celor care au lucrat în condiții vitrege, cei mai afectați fiind mai ales minerii.

ADVERTISEMENT

a mai explicat, printre altele, că pensionarii care sunt nemulțumiți, nu pot ataca decizia până după data de 1 septembrie, dat fiind că legea intră în vigoare abia de la acea dată.

„Am 337 de puncte. Mi-a crescut pensia cu 4.000 de lei”. Pe cine defavorizează legea

„Legea asta intră în vigoare la 1 septembrie. Nu poate să fie atacată decizia în instanță până atunci. Pe de altă parte, ai doar 45 de zile de la primire și multe plicuri nu au data poștei! Atât eu, cât și soțul meu, am primit deciziile de recalculare. Eu am 337 de puncte. 331 de puncte de contributivitate plus restul, de stabilitate. Mie mi-a crescut pensia cu 4.000 de lei. Soțului meu are 26 de puncte în total. I-a crescut cu 500 de lei. Și, trecând de 2.000 de lei, diferența i-o impozitează”, a dezvăluit Monica Tatoiu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

În continuare, Monica Tatoiu trage un semnal de alarmă cu privire la o situație pe care a remarcat-o și nu e atât de mult comentată în spațiul public. E vorba despre persoanele care sunt defavorizate de lege.

Tatoiu, previziune sumbre: „Generația care are acum 30 de ani nu va putea trăi din pensie peste 40 de ani”

„Legea îi defavorizează pe cei care au lucrat în condiții grele de muncă. Minerii au beneficiat de un indice de corecție care îi avantaja. Acest indice de corecție a dispărut. În unele cazuri, au dispărut puncte de contributivitate din cauza introducerii eronate a datelor la unele case de pensii. Acest lucru este caz penal.

ADVERTISEMENT

Când am întrebat ministrul câte puncte de contributivitate au fost în sistem până la 31 august și câte vor fi după, nu a putut să spună sau s-au eschivat. Numărul de puncte din sistem se utilizează la stabilirea bugetului de cheltuieli al României în aceste patru luni din 2024. Voci avizate susțin că o parte din acești bani nu au fost bugetați”, ne-a mai spus Monica Tatoiu.

Întrebată cum vede viitorul sistemului de pensii din România și dacă e de părere că acesta va intra în colaps, într-adevăr, în viitor, Monica Tatoiu ne-a spus că nu doar țara noastră se va confrunta cu această criză. Situația va afecta mai toată lumea.

„Sunt probleme cu sistemul de pensii în toată lumea. Generația care are cum 30 de ani nu va putea trăi din pensie peste 40 de ani”, este previziunea sumbră făcută de Monica Tatoiu, pentru FANATIK.