Monica Tatoiu s-a căsătorit cu primul soț din cauza unui pariu, dar au divorțat după 3 luni: “A zis tata că nu mă mai ia nimeni de nevastă”

Monica Tatoiu și primul soț s-au căsătorit din cauza unui pariu, însă au divorțat după numai 3 luni. Femeia de afaceri a povestit cum a luat această decizie.

În prezent, Monica Tatoiu se bucură de o viață așa cum și-a dorit. De-a lungul timpului, a avut și a reușit să-și întemeieze o familie frumoasă.

Femeia de afaceri a avut, însă, parte de anumite întâmplări în tinerețe, de care acum își amintește cu umor. De exemplu, pentru prima dată la doar 21 de ani.

Totul a pornit de la un pariu cu tatăl său. Vedeta și-a dorit, la momentul respectiv, să-i dovedească părintelui său că se poate căsători, acesta fiind motivul pentru care s-a grăbit.

“M-am căsătorit cu unul care am zis că trebuie, că a zis tata că nu mă mai ia nimeni de nevastă”, a dezvăluit Monica Tatoiu în cadrul podcastului moderat de Bursucu.

Bursucu a întrebat-o dacă a fost vorba despre un pariu, lucru confirmat apoi de femeia de afaceri. “Da, mă, a fost un pariu, că mi-a zis că: ‘Ești nebună, nu te ia nimeni, că ești o zuză nebună’ mi se spunea”, a mai povestit aceasta.

Monica Tatoiu, divorț după numai trei luni de mariaj

Căsnicia vedetei nu a durat, însă, prea mult. După doar trei luni, aceasta a realizat că ea și soțul de atunci nu erau potriviți unul pentru celălalt, așa că Monica Tatoiu a fugit cu un fost partener.

“Și după trei luni ați fugit cu un alt iubit”, a continuat Bursucu, iar Monica Tatoiu a oferit mai multe detalii. “Nu, cu iubitul de dinainte, cu care tata nu mă lăsase să mă căsătoresc”, a mai spus afacerista.

Monica Tatoiu a povestit, la un moment dat, de ce a fugit cu fostul iubit. Femeia de afaceri avea o vârstă fragedă și avea alte preocupări atunci, așa că a luat decizia de a încheia mariajul.

“Am divorțat după trei luni (…) când am venit acasă după ce am fugit de acasă și am făcut revelionul în Moldova. Am plecat cu un fost iubit care m-a luat și a fost dispus să suporte consecințele.

Într-o noapte nu am mai putut să suport. Eu aveam 21 de ani, voiam la discotecă. Voiam să dansez, să râd. Soțul meu cânta la violoncel în fiecare seară”, a povestit Monica Tatoiu acum ceva timp, potrivit .