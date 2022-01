Monica Tatoiu a investit sume ireale în pasiunea pentru scufundări: „Cred că un apartament”

La 65 de ani, Monica Tatoiu se declară o mare iubitoare de vacanțe și călătorii. Invitată, marți, în emisiunea Vorbește lumea de la Pro Tv, aceasta a făcut dezvăluiri despre pasiunea ei pentru scufundări și a declarat ca a investit prețul unui apartament în această activitate.

Monica Tatoiu, 210 scufundări în doar doi ani

a mărturisit că și-a descoperit noua pasiune, în urmă cu aproape doi ani și, de atunci, a făcut deja peste 200 de scufundări. Vedeta își notează totul într-o agendă și a declarat că a investit în această pasiune echivalentul unui apartament.

„Nu mă invidiați. O scufundare costă între 40 și 60 de dolari. Cred că aici (n.r. agenda în care ține evidența destinațiilor de vacanță) e o garsonieră sau un apartament cu două camere.”, a declarat Monica Tatoiu.

După un calcul simplu, la o medie de 50 de dolari scufundarea, rezultă faptul că vedeta a cheltuit până acum peste 10.500 de dolari pentru a-și îndeplini această dorință.

Cum a ajuns Monica Tatoiu să facă scufundări?

Înainte de a-și descoperi această pasiune, în viața Monicăi Tatoiu, pe primul loc, se afla dansul, însă, a trebuit să ia o pauză.

„Eu m-am cunoscut cu Tatoiu la dans, la discotecă, am dansat pe toate genurile de muzică, dar, din cauza unor proteze, nu se mai poate.

Pe urmă am schiat și au urmat alte garsoniere, case, apartamente… depinde unde schiezi. Tatoiu nu mai poate să schieze. Eu. deși am proteză, după 6 luni am schiat, dar am căzut.

Eu sunt sârboaică și nu pot sta locului… Și dacă n-am mai putut să mai dansez, să mai schiez, cum cu sexul e mai greu dupa șaizeci și ceva de ani… Ce să faci cu energia ta?”, a declarat Monica Tatoiu.

“În patru zile am obținut primul meu certificat de scufundări”

Nu i-a fost deloc ușor să învețe să facă scufundări, însă, cu ajutorul unui instructor bun și susținerea soțului, Monica Tatoiu a ajuns să se îndrăgostească de această activitate. E fascinată de faptul că poate înota printre delfini și poate studia de aproape creaturile marine.

„Tatoiu s-a dus primul, știind că nu mai poate să schize, s-a dus să facă altceva. Și îl vedeam cu broasca țestoasă, cu nu știu ce…și am zis că vreau și eu.

La prima mea scufundare am intrat în panică. Am zis că n-o să mai fac asta niciodată, dar un instructor de șaizeci și ceva de ani m-a ajutat în patru zile să obțin primul meu certificat de scufundări.” a spus Monica Tatoiu.

Vedeta e de părere că scufundările au făcut-o să devină un om mai curajos și că sporturile de acest tip sunt cele care te ajută să păstrezi armonia în familie.