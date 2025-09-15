Monica Tatoiu vrea să dea poliția în judecată. Ce s-a întâmplat în mijlocul Capitalei. „Nu a dat nicio amendă, efectiv nu și-au făcut datoria”

Monica Tatoiu a explodat după ce liniștea cartierului ei din Capitală a fost dată peste cap de o nuntă zgomotoasă. Vedeta acuză poliția că a stat nepăsătoare, deși strada era blocată, mașinile parcate ilegal, iar muzica și petrecerea au ținut ore întregi. Ce va întreprinde Tatoiu în instanță?

Ce acuze aduce Monica Tatoiu

Monica Tatoiu a izbucnit după ce liniștea cartierului unde locuiește a fost distrusă chiar de vecinii ei. Aceștia ar fi transformat strada într-un loc de chefuri, cu muzică, mese și mașini parcate ilegal, iar poliția, acuză ea, nu a luat nicio măsură.

„Am chemat poliția, împreună cu alți vecini, să vină și să aplice legea picnicului și reducerea zgomotului. Nu mai spun că au blocat toată strada cu mașinile care îi ajutau cu mâncarea, cu muzica. O stradă pe care parcarea este interzisă.

Iar poliția nu a dat nicio amendă, efectiv nu și-au făcut datoria. Când toți locatarii de pe stradă, dacă țin mașinile acolo, vine poliția locală și le dă amendă”, a relatat Monica Tatoiu, pentru FANATIK.

De ce nu au fost ridicate mașinile parcate ilegal

Situația a degenerat, iar Tatoiu susține că petrecăreții au continuat distracția nestingheriți. Ea afirmă că imaginile au fost de-a dreptul revoltătoare: muzicanți, strigăte, bani aruncați în aer și mașini parcate ilegal, toate ignorate de poliție.

„Mașinile parcate ilegal trebuiau ridicate, dar nu s-a întâmplat. Au plecat dubele cu muzicanți că s-au dus la biserică. Nici măcar nu le-au mutat cum afirmă, ca am martori. Acolo e un restaurant, sunt imagini.

Până nu au plecat cu urlete, cu țipete, cu arunca bani în sus, de la nașul, de la nașa… nu s-a terminat. În condițiile în care noi tocmai vorbim despre austeritate”, a mai declarat fosta femeie de afaceri.

Ce dovezi are Tatoiu împotriva forțelor de ordine

Scandalul ia amploare, . Aceasta acuză că a fost tratată ca o mincinoasă, deși are dovezi filmate care arată contrariul.

„N-am depus nicio plângere momentan. Mă văd cu avocata pentru că vreau să dau în judecată poliția. Au spus că nu se confirmă faptele pe care eu le-am povestit în presă. Adică m-au făcut pe mine mincinoasă. Când polițistul era lângă mine.

Tocmai ce dăduse o amendă, când a venit un bătrân de acolo, m-a scuipat și mi-a zis să mă duc unde mă caută moartea. Am filmarea cu mașina cu polițiștii și cu mine lângă ei. Făcută de altcineva, mi-a trimis materialul. În condiții în care poliția e plătită să apere legea. Nu să-i apere pe aceea care o încalcă”, a mai explicat Tatoiu, pentru FANATIK.

Cum ar fi fost fosta femeie de afaceri agresată sub ochii poliției, fără nicio intervenție

Potrivit declarațiilor Monicăi Tatoiu, situația a degenerat până la punctul în care ea ar fi fost împinsă și intimidată chiar sub ochii oamenilor legii. Fosta femeie de afaceri susține că polițiștii nu ar fi intervenit deloc, deși familia petrecăreților și-ar fi trimis copiii să o provoace și să o agreseze.

„Nu mai zic că poliția stătea lângă mașina cu telefonul în mână, în timp ce familia de romi și-a trimis copiii, de 15-16 ani, pe lângă mine să mă împingă, să se strâmbe. Eu am fost profesoară în zonele astea și știu cum se comportă.

Au trecut pe lângă mine. Mi-au spus la ureche, în stilul ăla mafiot, vezi că casă, vezi că fac. Nu pot să demonstrez. M-au călcat pe picioare în fața poliției. Asta nu pot să demonstrez. Dar cu scuipatul, când am întrebat cine e persoana, mi-au zis că e un bătrân care mătură curtea. Și, de fapt, era din familie. Am aflat după că era bunicul miresei sau ceva”, a mai spus vedeta.

Cum demonstrează Tatoiu că se afla pe trotuar și nu pe proprietate privată

Tatoiu respinge acuzațiile poliției conform cărora ar fi pătruns pe proprietatea privată a familiei petrecăreților. Vedeta susține că se afla pe trotuar, pe spațiu public, și că imaginile arată clar acest lucru, precizând că ar avea și filmări care să îi susțină afirmațiile.

„Plus că, în comunicatul de la poliție spun că am intrat în curte. Nu e adevărat, eram pe stradă, că n-ai voie să intri pe proprietatea privată. Știu asta! Eram pe limita trotuarului.

Ei au construit toată arcada de flori la intrare, pe trotuar, pe spațiu public. Nu pe spațiu proprietate personală. Am și filmările alea”, mai menționează Monica Tatoiu, pentru FANATIK.

Ce spune vedeta despre frica pe care i-a provocat-o atitudinea poliției

Întregul incident s-ar fi desfășurat în prezența poliției, iar poziția acestora a fost, , echipajul era deja prezent. Mai mult, dorește ca polițiștii implicați să confirme personal veridicitatea afirmațiilor, pentru a demonstra că acuzațiile împotriva ei sunt nefondate.

„Eu am fost la o emisiune și m-a dus acasă șoferul lor și m-a lăsat acolo în poarta. Echipajul era deja acolo. Deci ei nu pot să spună că s-a întâmplat fără să fie în prezența poliției. Nu se poate așa ceva. E atât de flagrantă poziția poliției încât mie mi-e frică.

Că nu le-am adus la cunoștință, păi dacă polițistul era lângă mine. Ce să mai fac?! Vreau să vină polițiștii ăia doi să se uită în ochii mei cu mâna pe Biblia și să-mi spună că nu-i adevărat”, a mai precizat fosta antreprenoare.

De ce susține Monica Tatoiu că organele abilitate știau despre petrecere și nu au intervenit

Monica Tatoiu acuză că polițiștii ar fi avut cunoștință despre petrecerea care urma să aibă loc și că nu au intervenit pentru a sancționa neregulile. Ea dezvpluie că există înregistrări care demonstrează că autoritățile știau din timp despre eveniment și că, potrivit vecinilor, astfel de scandaluri sunt repetate frecvent în zonă.

„Erau frați polițiștii cu respectivii, pentru că ei se duceau și vorbeau. Le spunea să o lase mai încet, dar nu i-au sancționat. Mi-au spus două bătrâne că au trecut pe acolo și că poliția le-a zis plecați, plecați, plecați. Ei erau acolo să supravegheze.

Am o înregistrare în care se face reclamație la Secția 2 de poliție de care aparține zona asta. Și polițistul ăla răspunde că știau și că în trei ore se termină. Deci știau cât urmează luatul miresei, că o să fie scandalul de rigoare. S-a plătit o taxă de protecție. Am înțeles de la vecini că o dată la două, trei săptămâni se întâmplă câte o paranghelie în zona asta”, a încheiat Tatoiu, pentru FANATIK.

Cum comentează Poliția Capitalei acuzațiile privind incidentul de pe o stradă din Sectorul 1

Poliția Capitalei a transmis un comunicat oficial referitor la incidentul semnalat recent pe o stradă din Sectorul 1, în care o femeie ar fi fost agresată și amenințată în prezența polițiștilor.

Conform comunicatului, polițiștii au intervenit pentru a preveni escaladarea unui conflict și pentru restabilirea ordinii publice în cadrul unei nunți organizate în curtea privată a unor persoane, aplicând sancțiuni contravenționale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În urma informațiilor apărute în spațiul public, referitoare la faptul că unei femei „i-au fost adresate injurii și a fost agresată în prezența polițiștilor”, pe o stradă din Sectorul 1, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

Informațiile sunt false și nu reflectă realitatea faptică a incidentului.

În fapt, astăzi, 12 septembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că este tulburată ordinea și liniștea publică, pe o stradă din Sectorul 1.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, care au intervenit pentru a preveni escaladarea unui conflict și pentru restabilirea ordinii publice.

Cum au gestionat forțele de ordine situația creată de intervenția femeii la eveniment

Din primele verificări, a reieșit că femeia ar fi intervenit verbal, anterior ajungerii echipajelor de poliție, solicitând încetarea unui eveniment, întrucât afecta liniștea locatarilor din zonă.

Evenimentul la care se face referire a avut loc în curtea privată a unor persoane, fiind vorba despre o nuntă organizată în familie.

Facem precizarea că femeia în cauză a pătruns în curtea respectivă fără consimțământul gazdelor, solicitând oprirea evenimentului. Cu privire la acest aspect, proprietarii nu au formulat plângere penală.

Astfel, polițiștii din cadrul Secției 2, împreună cu polițiști ai Brigăzii Rutiere au acționat în zonă, iar în urma solicitărilor făcute de poliție mașinile parcate neregulamentar au fost mutate, proprietarii conformându-se imediat.

De asemenea, în urma intervenției au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, în valoare de 11.000 de lei, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Nu au fost înregistrate alte incidente sau fapte care să întrunească elementele constitutive ale unei infracțiuni.

Menționăm că femeia nu a adus la cunoștința polițiștilor, în momentul intervenției, faptul că ar fi fost amenințată, și nici nu a depus plângere în acest sens.

În acest context, afirmațiile din spațiul public, la adresa autorităților, sunt nefondate și nu reflectă realitatea faptică a incidentului.

Poliția a intervenit prompt și a aplicat măsurile legale prevăzute de legislația în vigoare.

Reamintim că orice cetățean are dreptul de a se adresa instituțiilor statului atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile, însă acțiunile directe împotriva altor cetățeni, fără temei legal, pot escalada nejustificat și pot perturba ordinea publică.

Poliția Capitalei are ca misiune menținerea ordinii și siguranței publice și intervine pentru protejarea persoanelor și prevenirea oricăror conflicte”, se arată în nota trimisă de Poliția Română.