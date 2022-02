Doliu în cinematografia internațională. Monica Villasenor, vocea Sailor Moon, a încetat din viață

Cunoscuta actriță, originară din Mexic, a încetat din viață la numai 55 de ani. Cauzele decesului sunt încă necunoscute, însă, conform primelor informații Monica Villasenor ar fi fost bolnavă și nu se simțea prea bine în ultimul timp.

Aceasta a dublat, în spaniolă, vocile pentru multe producții de desene animate, precum „Naruto”, „Powerpuff Girls”, „Shippuden”, „Sailor Moon”, „Dragon Ball” și „Cowboy Bebop”.

Monica Villasenor a fost căsătorită cu actorul Hector Miranda

Ea a fost căsătorită cu colegul său, Hector Miranda. Actorul s-a stins din viață în iunie, 2018, la vârsta de 57 de ani, din cauza unui atac de cord.

În august, anul trecut, Monica Villasenor nu a putut apărea ca Hao Asakura, într-o readaptare a seriei Regele Șaman, deoarece se afla într-o „stare de sănătate foarte delicată”, după cum spunea atunci colegul său, Rene Garcia.

„Monica se află într-o stare de sănătate foarte delicată. Am vorbit personal cu ea și am decis că are alte priorități. Sănătatea este întotdeauna pe primul loc.”, a scris acesta pe Twitter,

Lumea filmului, în doliu după moartea actriței

Tragica veste a circulat rapid. Actori cunoscuți din întreaga lume sunt acum în doliu după moartea Monicăi Villasenor. Aceștia au publicat pe Twitter mai multe mesaje în care și-au exprimat suferința.

„Am inima zdrobită… Mony, prietena mea, știu că acum nimic nu doare, că ești mult mai bine și că ești fericită să te reîntâlnești cu Hector, dar plecarea ta ne lasă cu un gol imens. Ne va fi dor de tine. Odihnește-te in pace, Monica Villasenor.”, a scris actorul Lalo Garza.

„Prietena mea este acum liberă, nimic nu mai doare, nu-i mai lipsește absența iubirii. Mulțumesc pentru tot, Monica Villasenor. Zboară sus, chiar dacă ești scundă! Te voi iubi mereu.”, a transmis și Circe Luna.

Cine a fost Monica Villasenor?

. Aceasta a lucrat ca director de dublare în mai multe serii anime, iar modul impecabil în care și-a făcut treaba, i-a adus recunoașterea la nivel internațional.

Este celebră pentru rolurile sale, precum Hao Asakura, în Regele Șaman, Sailor Star Fighter, în Sailor Moon și Android 18, în Dragon Ball.

De-a lungul carierei sale, a dublat zeci de filme, seriale TV, animații occidentale, telenovele braziliene și jocuri video. Pe lângă actorie, Monica a fost și profesoară de teatru și regizor de voce.