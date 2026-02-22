Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Moral scăzut la FCSB înaintea meciurilor decisive pentru play-off! Dezvăluiri din vestiar: “Dacă bate FC Argeș sunt convinși că s-a terminat!”

Campioana ultimelor două ediții din SuperLiga, FCSB, are un moral scăzut înainte de finalul sezonului regulat. În vestiar, roș-albaștrii sunt convinși că șansele la play-off scad dramatic dacă FC Argeș învinge pe Farul.
Adrian Baciu, Cristi Coste
22.02.2026 | 12:59
Moral scazut la FCSB inaintea meciurilor decisive pentru playoff Dezvaluiri din vestiar Daca bate FC Arges sunt convinsi ca sa terminat
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorii celor de la FCSB, moral scăzut înainte de meciurile decisive pentru play-off. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB tremură serios în această perioadă în privința șanselor de a ocupa un loc în play-off-ul din SuperLiga. Eșecul de la Craiova pare că le-a tăiat serios din aripi elevilor lui Elias Charalambous. Campionii au un moral zdruncinat. Cât de important este meciul FC Argeș – Farul de duminică în economia luptei la top 6.

Jucătorii campioanei FCSB, moral scăzut înainte de meciurile decisive pentru play-off. Cum văd elevii lui Gigi Becali duelul FC Argeș – Farul

Cu doar trei etape rămase de disputat până la finalul sezonului regulat, FCSB ocupă locul 10 în SuperLiga. Distanța până la locul 6 este de doar 3 puncte (40 FCSB, 43 FC Argeș). Echipa lui Bogdan Andone are un meci aproape decisiv, duminică, la Mioveni, cu Farul. Un succes în fața marinarilor ar împinge serios gruparea din Trivale către play-off.

ADVERTISEMENT

Tot în această etapă, campioana joacă acasă, luni, cu ”Lanterna” Metaloglobus. Până la acest meci, pentru FCSB tot interesul se mută către meciul FC Argeș – Farul Constanța. Duminică, la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a venit cu o serie de dezvăluiri în privința celor de la FCSB și a moralului din vestiarul roș-albaștrilor.

”Până la Metaloglobus (n.r. meciul celor de la FCSB), care este mâine seară, luni, este FC Argeș cu Farul. Eu vă spun în felul următor. Deci la FCSB, ce vorbim de vestiar, moralul este scăzut, normal, după ce ai pierdut la Craiova. Ei sunt convinși că, dacă azi FC Argeș nu se încurcă, s-a terminat.

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

Dacă FC Argeș nu face măcar X cu Farul, după aceea poate face X la Dinamo (n.r. în etapa a 29-a), s-a terminat. Dacă Argeș bate azi pe Farul, eu vă spun, din punct de vedere al vestiarului FCSB, ei sunt convinși 90% că indiferent ce fac și câștigă pe linie, sunt cam clare lucrurile, pentru că se gândesc că și Clujul (U Cluj) are șansa bingo: meci acasă cu Oțelul să intri în play-off. Adică intri matematic direct.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Digisport.ro
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit

Așadar, asta este atmosfera la Berceni apropo de calculele la play-off. Cam totul depinde de meciul de astăzi (n.r. duminică) FC Argeș – Farul”, a dezvăluit moderatorul emisiunii de la FANATIK.

Condițiile în care lupta pentru play-off s-ar putea duce până în ultima etapă

În cazul în care FC Argeș se încurcă duminică, pe teren propriu, cu Farul, lupta la play-off are șanse mari să se ducă până în ultima etapă. Pentru piteșteni urmează o altă partidă de foc, etapa viitoare, cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

”Dacă Argeș se încurcă azi, cu Farul, adică să nu câștige, este posibil să se ducă până în ultima etapă. Îmi este greu să cred că Argeș bate la Dinamo. Vor fi în aceeași etapă Dinamo – Argeș și UTA – FCSB. Ultima etapă poate fi decisivă”, a mai spus moderatorul.

Andrei Nicolescu, prima reacţie după Rapid – Dinamo 2-1: “O noapte grea! Orice...
Fanatik
Andrei Nicolescu, prima reacţie după Rapid – Dinamo 2-1: “O noapte grea! Orice am face, Rapidul rămâne un complex pentru noi!”
Mircea Lucescu merge până la capăt cu naţionala României: “Mi-a zis că e...
Fanatik
Mircea Lucescu merge până la capăt cu naţionala României: “Mi-a zis că e mai important meciul cu Turcia decât sănătatea lui!”
Rapid, la un pas să joace cu portar “under” în derby-ul cu Dinamo:...
Fanatik
Rapid, la un pas să joace cu portar “under” în derby-ul cu Dinamo: “Aioani a făcut infiltraţii! Şi-a asumat mari riscuri!”. Ce problemă a avut rezerva Iliev?
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
A fost om al străzii, dar fostul jucător de la FCSB și Rapid...
iamsport.ro
A fost om al străzii, dar fostul jucător de la FCSB și Rapid e gata să înceapă o nouă viață
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump...
viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
adevarul.ro
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa...
unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Tatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului,...
Observatornews.ro
Tatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului, nu s-a luat nicio măsură
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac...
as.ro
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să...
Libertatea.ro
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să închidă geamurile la mașină și a lăsat-o într-o parcare din București în timpul viscolului: „O încarcă cu aer rece pentru la vară”
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
informat.ro
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun...
RTV.NET
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun că a exagerat și e prea slab. La ce alimente a renunțat: Nu mai mănânc deloc asta / GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!