Moral scăzut la FCSB înaintea meciurilor decisive pentru play-off! Dezvăluiri din vestiar: “Dacă bate FC Argeș sunt convinși că s-a terminat!”

ADVERTISEMENT

FCSB tremură serios în această perioadă în privința șanselor de a ocupa un loc în play-off-ul din SuperLiga. Eșecul de la Craiova pare că le-a tăiat serios din aripi elevilor lui Elias Charalambous. Campionii au un moral zdruncinat. Cât de important este meciul FC Argeș – Farul de duminică în economia luptei la top 6.

Jucătorii campioanei FCSB, moral scăzut înainte de meciurile decisive pentru play-off. Cum văd elevii lui Gigi Becali duelul FC Argeș – Farul

Cu doar trei etape rămase de disputat până la finalul sezonului regulat, FCSB ocupă locul 10 în SuperLiga. Distanța până la locul 6 este de doar 3 puncte (40 FCSB, 43 FC Argeș). Echipa lui Bogdan Andone are un meci aproape decisiv, duminică, la Mioveni, cu Farul. Un succes în fața marinarilor ar împinge serios gruparea din Trivale către play-off.

ADVERTISEMENT

Tot în această etapă, campioana joacă acasă, luni, cu ”Lanterna” Metaloglobus. Până la acest meci, FC Argeș – Farul Constanța. Duminică, la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a venit cu o serie de dezvăluiri în privința celor de la FCSB și a moralului din vestiarul roș-albaștrilor.

”Până la Metaloglobus (n.r. meciul celor de la FCSB), care este mâine seară, luni, este FC Argeș cu Farul. Eu vă spun în felul următor. Deci la FCSB, ce vorbim de vestiar, moralul este scăzut, normal, după ce ai pierdut la Craiova. Ei sunt convinși că, dacă azi FC Argeș nu se încurcă, s-a terminat.

ADVERTISEMENT

Dacă FC Argeș nu face măcar X cu Farul, după aceea poate face X la Dinamo (n.r. în etapa a 29-a), s-a terminat. Dacă Argeș bate azi pe Farul, eu vă spun, din punct de vedere al vestiarului FCSB, ei sunt convinși 90% că indiferent ce fac și câștigă pe linie, sunt cam clare lucrurile, pentru că se gândesc că și Clujul (U Cluj) are șansa bingo: meci acasă cu Oțelul să intri în play-off. Adică intri matematic direct.

ADVERTISEMENT

Așadar, asta este atmosfera la Berceni apropo de calculele la play-off. Cam totul depinde de meciul de astăzi (n.r. duminică) FC Argeș – Farul”, a dezvăluit moderatorul emisiunii de la FANATIK.

Condițiile în care lupta pentru play-off s-ar putea duce până în ultima etapă

În cazul în care FC Argeș se încurcă duminică, pe teren propriu, cu Farul, lupta la play-off are șanse mari să se ducă până în ultima etapă. .

ADVERTISEMENT

”Dacă Argeș se încurcă azi, cu Farul, adică să nu câștige, este posibil să se ducă până în ultima etapă. Îmi este greu să cred că Argeș bate la Dinamo. Vor fi în aceeași etapă Dinamo – Argeș și UTA – FCSB. Ultima etapă poate fi decisivă”, a mai spus moderatorul.