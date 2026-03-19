Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat! Lorena, fiica sa, devastată: „Sunt urme de sânge. Am făcut plângere penală”. Exclusiv

Știrea momentului vine din Craiova. Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat. Lorena Balaci a înaintat o plângere penală la poliție, după cele petrecute în cimitirul Sineasca din Craiova. Totodată, fiica fostului internațional a purtat un dialog cu FANATIK, în care a oferit detalii despre actul reprobabil de la locul de veci unde se odihnește „Minunea Blondă”.

Pe parcursul zilei de joi, 19 martie, s-a descoperit că mormântul lui Ilie Balaci a fost victima unui act de vandalism. Locul de veci al fostului internațional a fost ținta unor hoți. Cei puși pe rele au încercat să fure fotografia cu chipul lui Balaci, însă nu au reușit și s-au tăiat, urmele de sânge fiind vizibile inclusiv pe piatra funerară.

FANATIK a stat de vorbă cu Lorena Balaci după cele întâmplate. Fiica fostului internațional a depus deja plângere la poliție și își dorește ca, în zilele următoare, să fie găsit vinovatul. Familia nu își dorește daune morale, ci ca hoțul să fie identificat, pentru ca astfel de fapte să nu se mai întâmple pe viitor.

„Am fost și am făcut plângere penală. Poliția și-a făcut datoria, s-a mișcat foarte repede. Administrația cimitirului a fost super profesionistă. Poliția a intrat deja în posesia camerelor de filmat. Sunt două camere care bat perfect pe mormânt, atât din față, cât și din spate. Când am ajuns eu la cimitir, șeful cimitirului Sineasca era deja acolo, împreună cu o doamnă, și se uitau pe filmări. Eu am fost ultima dată duminică, pe 15 martie, iar incidentul a fost descoperit abia astăzi”, a declarat Lorena Balaci pentru FANATIK.

Cum s-a produs actul de vandalism

În continuare, s-au tăiat în momentul în care au încercat să fure fotografia de pe piatra funerară. Poliția a acționat rapid și a ajuns la locul incidentului la doar jumătate de oră după descoperirea acestuia. Fiica lui , în contextul în care cu o zi în urmă, pe 18 martie, a primit două apeluri de la un număr necunoscut.

„Ideea este că cineva a vrut să scoată poza de pe cruce, să o ia ca amintire. Eu așa cred. Poza este realizată printr-o tehnică foarte complicată, este introdusă într-o sticlă de plastic și nu se poate dezlipi. Persoana respectivă a încercat, efectiv, să ia una dintre poze, există una pe fața crucii și alta pe spate. Mai mult decât atât, s-a și tăiat la mână… erau urme de sânge pe cruce și în jur. Practic, tata l-a pedepsit, Dumnezeu l-a pedepsit.

Este depusă plângere penală la Secția nr. 5 din Craiova. Vreau să fie pedepsit, nu vreau daune. Vreau să se dea un exemplu. Nu-mi dau seama cum să îți iei ‘amintire’ o poză de pe o cruce sau ce a vrut să facă cu ea. Adevărul este că m-a durut foarte tare. Aceste lucruri dor. Asta e lumea în care trăim. Administrația cimitirului a dat deja comandă pentru o altă poză. Cei de acolo s-au mișcat foarte rapid și le mulțumesc din suflet. În jurul orei 8:30 a fost descoperit incidentul, iar la ora 9 Poliția Criminalistică era deja acolo. Au înconjurat mormântul și au prelevat probe ADN. Se vede clar că sunt urme de sânge.

Aș vrea să știu dacă este vorba despre o persoană care a vandalizat mai multe morminte sau dacă s-a dus țintit către mormântul tatălui meu. Pare că a fost ceva țintit, dar vom vedea pe filmări în curând. Este foarte ciudat un lucru și nu cred în coincidențe. Ieri, după ce mă întorceam de la adunarea FRF, am primit două apeluri cu număr necunoscut, ceea ce nu mi se întâmplă de obicei. Leg aceste apeluri de ceea ce s-a întâmplat. Este ciudat și nu cred în coincidențe, dar vom vedea”, a mai spus Lorena Balaci.

Cine a fost Ilie Balaci

Ilie Balaci a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști români. Fostul mijlocaș a făcut primii pași în fotbal la Universitatea Craiova, club alături de care a câștigat trei trofee de campion, în anii 1974, 1980 și 1981. Totodată, „Știința” a mai cucerit patru Cupe ale României cu Balaci în teren, în anii 1977, 1978, 1981 și 1983.

Poreclit „Minunea Blondă”, Ilie Balaci a câștigat trofeul de „fotbalistul român al anului” în 1981 și 1982. Fostul mijlocaș a adunat 69 de selecții pentru echipa națională și a reușit să marcheze 8 goluri. Din nefericire pentru toți iubitorii fotbalului, Balaci s-a stins din viață în data de 21 octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani.