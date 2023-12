Moroșanca din Craiova! Intră în ring pe imnul Universității: „Prind putere! Mi-a ajuns la inimă”

Dragostea pentru culorile alb-albastre rămâne în sufletul Mariei Nițescu chiar și în ring și mărturisește că imnul Universității Craiova îi dă putere în fața adversarelor de top. Moroșanca a vorbit într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK despre carieră, drama care i-a schimbat total viața, dar și iubirea pentru formația din Bănie.

Moroșanca din Bănie intră în ring pe imnul Universității Craiova: „Prind putere! Simt toți oltenii lângă mine”

Maria Nițescu are origini în Cerăt, însă drumul către succes l-a cunoscut la Craiova datorită antrenorului care i-a devenit și tată la scurt timp după ce a început artele marțiale mixte. Aceasta

Moroșanca a dat lovitura de start la derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj, scor 1-0, și mărturisește că poartă oriunde în lume dragostea pentru „alb-albaștrii”, deoarece imnul oltenilor o ambiționează. Aceasta , care era campioană mondială la acea vreme.

Spune-mi despre copilăria ta?

– Pot să spun și despre părțile rele, toată lumea vorbește despre părțile bune. Copilăria mea a fost foarte dificilă, provin dintr-o familie foarte defavorizată cu membrii foarte mulți. Am în total opt frați, tata cu problemele cu alcoolul, mama cu problemele de sănătate, deci a fost foarte dificil pentru mine.

La început m-am axat pe școală, am crezut că doar ea mă poate salva, iar la vârsta de 12 ani și jumătate l-am întâlnit pe antrenorul meu care mi-a schimbat total viața, a făcut voluntariat în comuna Cerăt. A vorbit cu primarul, a făcut voluntariat să beneficeze toți copiii din comună de un sport, indiferent dacă era sau nu sport de contact. Prima dată am încercat sportul, nu doar că l-am încercat la modul să văd cum este un sport.

La mine era chestia că nu puteam să am prieteni, primeam bullyng pentru că este săracă, murdată și nu stau cu ea. Tot timpul eram dată la o parte, m-am dus la sport special pentru a primi atenție. Am primit atenția care mi se cuvine, dădeam rezultate și eram lăudată, mi-a plăcut foarte mult și voiam să fiu tot mai bună.

Toate neajunsurile din copilărie te-au împins să faci arte marțiale mixte…

– Mă axez și pe kickboxing și box, dar da. Toate neajunsurile m-au făcut să depășesc, să fiu mai puternică, să îmi înfrunt toate temerile și să încerc să fiu cât mai bună în sportul de contact, indiferent că este un sport dur.

Și rezultatele nu au încetat să apară.

– Ușor, ușor au început să apară. Am văzut că dacă muncesc cum trebuie și mă dedic total sportului vor apărea și rezultatele și după opt luni de muncă au apărut.

Care sunt sacrificiile care stau în spatele succesului tău?

– Am făcut și încă fac sacrificii. Nu pot avea timp necesar pentru mine, așa cum are un om normal, nu pot avea prieteni, nu am timp pentru prieteni, pentru o relație. Nu prea mai pot ține legătura cu familia, tot timpul sunt prinsă la sală facând două antrenamente pe zi. Sinceră să fiu petrec tot timpul în sală, locuiesc în sala de sport! Timpul meu este dedicat sportului.

Trauma care i-a schimbat viața Moroșancăi: „Eram pe punctul de a muri! Cuțitul mi-a fost înfipt milimetric pe lângă inimă”

Ți-ai atras și frații către acest artele marțiale?

– Un frate, este mai mic cu trei ani decât mine. A început cu mine, doar că nu s-a ținut. Deja la mine este puțin mai complicat pentru că la vârsta de 14 ani s-a întâmplat o traumă, mi-a schimbat total viața. Am fost înjunghiată de trei ori de către un vecin, iar de atunci mi s-a schimbat total viața.

Eram pe punctul de a muri, am intrat în comă! Cuțitul mi-a fost înfinpt milimetrit pe lângă inimă și a ieșit milimetric pe lângă plămâni, deci a fost o minune de la Dumnezeu să scap. Antrenorul a fost lângă mine, nu a fost familia mea și a fost el. M-a susținut a văzut că nu am altă soluție, s-a implicat și m-a și înfiat.

De la ce a început conflictul?

– Nu a început de la absolut nimic, veneam de la sala de antrenament. Persoanele acesta nu prea stăteau prin comună, erau tot timpul plecate în străinătate, dar erau mai sălbatici. Mă știau de când eram mică, iar după când m-au văzut când am prins câteva forme și au încercat să se lege de mine, iar eu nu am acceptat.

Antrenorul ți-a devenit tată. Cât de mult a contat?

– Foarte mult, în familia mea nu aveam sprijinul, protecția și nu primeam iubirea necesară din partea părinților, mai ales din partea tatălui, care era foarte dur. Se iubea pe sine, voia să aibă alcool pentru el și să ducă viața specială pentru traiul lui. Nu se îngrijea de copii și nici acum nu ține legătura cu noi și nu ține la noi. Antrenorul mi-a oferit tot ce aveam nevoie: afecțiune, protecție și iubirea pe care nu o primeam din partea părinților.

Cum este să fie tatăl tău lângă tine în ring?

– Are cele mai mari emoții, tot timpul îl motivez și îi spun să stea liniștit că totul va fi bine, știe de ce sunt în stare. Simt că nu sunt singură, este la colț și îmi este alături.

Cât de mare erau emoțiile când înfruntai campioane mondiale? Și ce astfel de adversare reducatibile ai avut?

– Toate luptele mele au fost cu adversare mult mai titrate decât mine, nu de greutate și de ani, dar la modul experiență, toate au fost campioane europene, mondiale. Anul trecut am avut o adversară de șase ori campioană mondială și am câștigat, iar acum am avut primul meci la BKB după un an și două luni de stagnare, am avut ligamentele încrucișate rupte.

Ce lupte urmează să ai?

– În anul viitor pe 27 ianuarie voi avea al doilea meci în BKB cu o adversară mult mai pregătită decât mine, dar știu că mă pot pregăti mult mai bine și o voi dovedi.

Cât a rezistat iubita lui Ștefan Baiaram în ring cu Moroșanca: „S-a schimbat roata”

Te-ai întâlnit în ring și cu iubita lui Ștefan Baiaram?

– Da, nu vreau să mă laud, dar a rezistat 40 de secunde. Când m-am luptat cu ea devenise campioană mondială în Italia, iar antrenorul ei a organizat o competiție în Craiova pentru a-i face un meci de palmares și eu aveam trei meciuri în total, găsise adversara potrivită pentru spectacol și noi am acceptat. S-a schimbat roata și am făcut eu spectacol și i-am dovedit că sunt mai pregătită.

De unde vine porecla de Moroșeanca?

– Nu mi-am pus-o eu, în general oamenii. Este datorită faptului că sunt agresivă în ring și de fiecare dată când îmi ating adversara este jos.

La derby-ul cu CFR Cluj ai fost ambasadoarea Universității Craiova, ce emoții ai avut?

– În general m-am făcut ca emoțiile să mă încurajeze, să nu mă demoralizeze și să am încredere în mine. Fiind prima dată pe un teren de fotbal atât de mare cu fotbaliștii lângă mine, m-am simțit ca la începutul unui meci, cu oltenii lângă mine.

Intra în ring pe imnul Universității Craiova: „Mi-a ajuns la inimă. Prind putere”

Ești suporteră înfocată Universitatea Craiova?

– Da, din copilărie. De aceea reprezint și imnul lor, mi-a ajuns la inima. De fiecare dată când îl ascult mă tresare un fior, simt că prind putere.

La fiecare meci intri pe imnul Universității?

– Da, da. Din copilărie am auzit foarte mult imnul, de fiecare dată când îl auzeam simțeam că prind putere, că sunt capabilă să fac orice. De fiecare dată când ascult la începutul meciului simt că sunt oltenii lângă mine.

Care este fotbalistul tău preferat de la Universitatea Craiova?

– Alex Mitriță, îmi place caracterul lui, cum se mișcă. Deși este mai scund decât toți ceilalți, dar arată totul pe teren. Are ambiție și determinare. Sigur vor câștiga titlul cu el.

Mergi pe stadion?

– Da și voi merge în continuare. Chiar sunt un fan.