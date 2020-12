Morții Covid-19 de la Spitalul din Horezu, lăsați pe jos la morgă, printre saci

La spitalul suport Covid din Horezu, morții sunt lăsați pe jos, în sicrie sau pe mese și sunt identificați de rude după ce scrie pe capacele sicrielor. Portarul spitalului este cel ce-i îndrumă pe aparținători să-și ia morții acasă, informează Aleph News.

Managerul spitalului susține că situația a fost una singulară, generată de faptul că au fost multe decese provocate de coronavirus într-o singură zi, iar morga are o singură masă pentru cei morți.

Imaginile arată mai muți morți, unul dintre ei în sicriu, un altul pe masa din interiorul morgii, iar unul a fost pus chiar pe jos, între saci de plastic.

Rudele morților, ghidate la morgă de portar

„A fost o întâmplare singulară, ieri, pentru că au murit prea mulți pacienți de Covid în 24 de ore. Am avut trei morți din spital plus încă unul adus de poliție. Nu avem angajați la morgă, există doar o masă și ieri am improvizat. „Mizeria” care se vede în imagini sunt de fapt lucrurile decedaților care nu au fost revendicate de aparținători”, a declarat Constantin Popescu, managerul spitalului din Horezu.

Acesta scuză condițiile mizere prin faptul că spitalul din Horezu este unul mic, nefiind pregătit să facă față unui număr mare de morți, precum cel cauza de epidemia de coronavirus. „Pe perioada asta a covidului s-a întâmplat”, a mai spus Popescu.

Rudele celor decedați nu sunt întâmpinați de niciun membru al personalului medical, aparținătorii fiind ghidați la morgă de către portarul spitalului. Tot acesta se ocupă de distribuirea echipamentului de protecție. Înainte de a-și lua mortul acasă, rudele trebuie să noteze într-un registru ceea ce au luat de la morgă.

Un nou scandal după imaginile de la Reșița

Imaginile de la morga spitalului din Horezu au devenit publice la numai trei zile după ce au apărut fotografii de la spitalul din Reșița, unde pacienții cu Covid-19 erau ținuți în condiții degradante, unii dintre ei fiind chiar goi pe holuri.

Managerul spitalului, Alina Stancovici, justifica situația prin faptul că Ministerul Sănătății a ignorat cererile de ajutor pentru dotare și igienizare astfel că unitatea spitalicească a devenit incapabilă să facă față valului de îmbolnăviri.

„Pe acea secție au fost preluați toți pacienții cu Covid de toate categoriile, indiferent de vârstă și patologii, cu afecțiuni renale, cardiace, inclusiv cu afecțiuni psihice. Sunt categorii de pacienți care ar trebui tratați cu îngrijiri speciale. Condițiile nu sunt cele mai bune. Avem personal medical redus, pe jumătate bolnav, care intră în ture de dimineață până seara. Aceiași medici se succed la două zile pe liniile de gardă. Mă confrunt cu ele în fiecare zi. Sunt convinsă că în toate spitalele din țară e același lucru”, a declarat Alina Stancovici.

Inspecția Sanitară de Stat a aplicat sancțiuni în cuantum de 18.400 lei reprezentanților Spitalului Județean de Urgență Reșița, la capătul primei zilei de control în această unitate sanitară.