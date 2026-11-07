„Moruțan, cel mai slab de pe teren!”. Notele lui Marcel Pușcaș după Farul – Rapid 1-1

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S-au aflat pe teren nu mai puțin de 10 internaționali A și de tineret și jucători cu mare experiență. Cu toate acestea, spectacolul a fost plictisitor. Ocazii mari n-au fost, circulația rapidă a balonului a fost modestă și multă plictiseală mîn tribune și la TV.

Notele lui Marcel Pușcaș după Farul – Rapid 1-1. Moruțan, cel mai slab de pe teren

Dacă pentru Farul e bună orice clasare în acest sezon, Rapidul își exprimă deschis obiectivul de ajungere în cupele europene. Pretențiile în Giulești sunt mai mari. Din păcate, după jocul prestat, Clubul la fel. Este a nu știu câta oară când constatăm lesne că rezervele Rapidului nu se ridică la nivelul titularilor. Intră de multe ori pe teren doar pentru a face act de prezență. O fi vorba de valoare sau de o mentalitate păguboasă?

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P.S. Apropos de Pancu, oare de ce trebuie să-l țină pe

Notele pentru jucătorii Farului după 1-1 cu Rapid. Vînă cel mai bun farist, Pellegrini, cel mai slab

MUNTEANU (6,5) – N-a greșit, a degajat bine și a fost sigur pe el. N-a fost vinovat la golul primit.

DICAN (5,5) – Nu s-a văzut în prima parte și a ieșit târziu la blocarea lui Bubanja. Mai activ, cu urcări la faze fixe în repriza a doua.

ABERDIN (4,5) – Rudimentar, a primit total aiurea un cartonaș galben în minutul 45. Notă scăzută cu un punct.

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PELLEGRINI (4) – Slab, înlocuit justificat cu Bouzamoucha la pauză.

VÎNĂ (6,5) – Cel mai bun jucător al Farului în prima repriză, A șutat, a driblat, a centrat și a alergat mult. S-a cam stins în ultima parte.

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NIJIKE (6) – A acoperit o rază mare de acțiune. S-a poziționat bine și nu s-a complicat.

Alibec, izolat în atac, dar util

AHLINVI (6) – Furnicuța de la mijloc. Inteligent și elegant.

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GANEA (6) – A avut mai puține reușite decât în alte partide. Rămâne totuși un jucător de bază. I-a anihilat pe Onea și Moruțan atunci când au intrat în zona sa de acțiune

RADASLAVESCU (6) – În prima repriză nu s-a văzut în joc decât în minutul 33 când a șutat la poarta lui Aioani. Cam puțin pentru ce știe. I-a lipsit agresivitatea. În a doua a devenit creativ și chiar periculos. Poate mai mult.

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ALIBEC (6) – S-a zbătut, dar a fost deseori izolat. A cam câștigat duelurile cu fundașii centrali rapidiști.

TĂNASĂ (6) – Viteză bună. Cam liniar și previzibil. A înscris inteligent driblându-l pe Pașcanu. Fost înlocuit cu Grigoryan în minutul 60.

BOUZAMOUCHA (5) – A intrat la pauză în locul slabului Pellegrini. Nu a greșit, dar nici nu s-a remarcat cu ceva.

GRIGORYAN (5,5) – L-a schimbat pe Tănasă în minutul 60. A fost activ, are tehnică bună, a centrat bine pentru o ocazie a lui Alibec.

Notele pentru jucătorii Rapidului după egalul de la Ovidiu. Doar Aioani, Kramer, Bubanja și Pop au mai rupt gura târgului. Restul cam subțirei.

AIOANI (6) – Nu a greșit la golul primit. A ieșit oportun din poartă în mai multe situații.

PAȘCANU (4) – Meci slab. A greșit la golul lui Tănasă din minutul 53. A fost înlocuit cu Vulturar în minutul 72.

KRAMER (6,5) – Puternic, sigur. Este cel mai bun fundaș al rapidului la ora actuală.

SINYAN (4,5) – Aleargă, dar este rudimentar. Nu este de nivelul pretențiilor rapidiste.

ONEA (5,5) – A centrat în câteva rânduri, a depus efort. A avut și o ocazie, dar n-a fost ca în alte dăți.

BUBANJA (6) – Masiv, lent, dar a înscris și a și șutat periculos. Este util.

GRAMENI (5) – Clarviziune bună. A încasat aiurea un cartonaș galben în minutul 45. Nota scade cu un punct. A fost înlocuit cu Dobre în minutul 72.

Rareș Pop, cel mai bun atacant al Rapidului

R. POP (6,5) – S-a mișcat bine, a fost activ. Puțină agresivitate nu i-ar strica. A fost cel mai clar atacant rapidist atât cât a jucat. Merită mai multe minute.

MORUȚAN (4) – Apatic, indolent, fără realizări. A avut câteva execuții hilare. Cel mai slab de pe teren. Cu toate astea, Hagi Sr. are încredere în el, convocându-l. Ciudat, foarte ciudat.

STOJILKOVIC (4,5) – S-a dorit a fi un pivot pentru atacul rapidist. N-a avut realizări. A luat un cartonaș galben pentru o altercație. Nota îi scade cu un punct. Schimbat cu Kodor în minutul 72.

PETRILA (5) – Din nou a jucat cu multe pase înapoi. Nu înțeleg de ce? Are ce-i trebuie pentru o altă abordare a fazelor și a posesiei. Oare îi spune cineva acest lucru? A fost schimbat justificat în minutul 60 cu Kamara.

Rezervele Rapidului fără contribuții. Cu ele sau fără ele e același lucru.

KAMARA (5,5) – A intrat bine în locul lui Petrila în minutul 60. A fost activ, a și șutat la poartă.

DOBRE (4) – L-a înlocuit pe Grameni în minutul 72. Nimic deosebit

VULTURAR (5,5) – A intrat în locul lui Pașcanu în minutul 72. Pentru prima apariție după o lungă perioadă, s-a mișcat bine. N-a greșit pase și a fost în joc. Este inteligent, dozându-și bine efortul.

KODOR (4) – L-a înlocuit pe Stojilkovici în minutul 72. Nicio realizare.

LATIF (4) – A intrat în minutul 80 în locul lui R Pop. Nimic deosebit.

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