Moruțan, detalii din Ankara după atentatul terorist: “Nu am ieșit din casă”

Turcia a fost zguduită de atentatul terorist din Ankara, primul din ultimii șapte ani de pe teritoriul ce face legătura între Europa și Asia.

Moruțan, reacție din orașul atentatului

Doi bărbați au aruncat o bombă în Ankara, în fața sediului Ministerului de Interne. Amândoi atacatorii au murit, unul în atentat, al doilea ucis de focul de arme al poliției. Doi polițiști au fost răniți.

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan, de 24 de ani, joacă din acestă vară la Ankaragucu. Jucătorul echipei naționale spune că locuiește departe de locul atentatului.

Din fericire, acesta este ferit de tensiunile din Ankara, locuind într-o zonă sigură din orașului. Nu cunoaște situația din oraș, dar este fericit că este ferit de toate problemele zonei.

ADVERTISEMENT

”Aici, unde stau eu e o zonă sigură, nu am avut nicio problemă. Au fost doar doi nebuni cu mașina din ce am citit. Nu o fost nimic grav. A intervenit poliția și totul e ‘safe’. Unde stau eu, unde am apartamentul, e o zonă sigură.

Nu am ieșit din casă încă. Am ajuns acasă pe la 03:00, am avut meci”, a mai declarat Olimpiu Moruțan pentru

ADVERTISEMENT

FCSB riscă să nu primească “bonusul pe Moruțan”

Atunci când , FCSB a semnat o clauză prin care trebuia să primească un bonus de un milion de euro, dacă echipa, cu el la în teren, se va califica în UCL.

În acest sezon, Galatasatay a reușit să se califice în grupele Champions League, iar Moruțan a jucat 30 de minute în preliminarii, astfel că Gigi Becali a mers la FIFA pentru a cere banii.

„Galatasaray l-a băgat pe Moruțan două meciuri prin calificări, s-a calificat și acum trebuie să ne dea un milion de euro. Le-am trimis scrisoare că trebuie să ne dea milionul.

ADVERTISEMENT

Ei spun că nu trebuie, că a plecat. Ei ziceau că un milion dacă e sub contract cu ei, dar a și jucat. Așa cum e el, piticanie, dar aduce milioanele”, a spus Becali

, deoarece clauză era condiționată de rămânerea lui Moruțan la echipă. El a plecat la Ankaragucu pe trei milioane de euro înainte ca echipa să se califice în grupe.

„Procesul va fi soluționat în favoarea lui Galatasaray. Clauza respectivă era condiționată de continuarea contractului Moruțan”, anunță Salim Manav, jurnalist turc.