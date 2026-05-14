Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“Moruțan nu era pregătit de Giulești! Suferă!” Cauzele transferului ratat făcut de Rapid

Olimpiu Moruțan a fost considerat transferul iernii în SuperLiga. Care sunt cauzele pentru care mijlocașul adus cu surle și trâmbițe nu a confirmat în Giulești. Explicațiile lui Marius Șumudică.
Adrian Baciu
14.05.2026 | 10:15
Morutan nu era pregatit de Giulesti Sufera Cauzele transferului ratat facut de Rapid
EXCLUSIV FANATIK
Șumudică știe de ce Moruțan nu confirmă la Rapid. Cauzele transferului ratat de giuleșteni. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan, 27 de ani, a fost considerat ”transferul iernii” în SuperLiga. Mijlocașul de creație a revenit în campionatul României la Rapid București în ianuarie 2026, după ce a plecat de la Aris Salonic. Mulți specialiști l-au numit cea mai importantă mutare a ferestrei de iarnă. Din păcate pentru giuleșteni, fotbalistul nu a confirmat. Marius Șumudică știe care sunt cauzele.

De ce nu a confirmat Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Nu era pregătit de Giulești! Suferă!” Cauzele transferului ratat făcut de alb-vișinii

În luna ianuarie, Moruțan a revenit oficial în SuperLiga. În urmă cu 4 ani și jumătate, acesta plecase de la FCSB la Galatasaray pentru suma de 4 milioane euro. În prima jumătate a sezonului 2025 – 2026, fotbalistul a avut o perioadă modestă în Grecia, la Aris. Nu a avut niciun gol și nicio pasă decisivă în campionat sau Cupă. A evoluat în 17 meciuri.

ADVERTISEMENT

Deși avea cifre extrem de modeste, la Rapid se spera că acesta va fi din nou decisiv, cum a fost în trecut la FCSB. Nu a fost însă așa. Marius Șumudică știe de ce nu a ”explodat” încă Olimpiu Moruțan la Rapid. Fostul antrenor al alb-vișiniilor este de părere că timingul transferului nu a fost cel mai bun. În plus, spune ”Șumi”, Moruțan are nevoie de încredere maximă. Acesta nu ar fi pregătit încă de Giulești, iar acest lucru îi aduce suferință.

”(n.r. Moruțan a fost considerat transferul iernii, al începutului de 2026. Ce se întâmplă cu el?) Are nevoie de timp. A fost luat într-un moment neprielnic. Este genul de fotbalist căruia trebuie să-i dai încredere. Un copil, un copil. Eu l-am văzut. Acum 3 zile m-am întâlnit cu el întâmplător. Eu mă duceam la Băneasa să alerg de dimineață. Când m-am întors, e o cafenea acolo și era cu impresarul lui și l-am văzut așa, abătut, suferă. Suferă, suferă de ceea ce-i se întâmplă.

ADVERTISEMENT
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil...
Digi24.ro
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă

Nu era pregătit de Giulești în momentul de față. Moruțan nu era pregătit de Giulești. Să vii după o ruptură de tendon nu e ușor. Moruțan este un jucător care, cu siguranță, în timp, va redeveni ceea ce a fost. Dar Giuleștiul nu-ți dă timp. Aduceți-vă aminte ce v-am zis de Paraschiv. Aduceți-vă aminte ce v-am spus de Talisson. Aduceți-vă aminte ce v-am spus de Jambor. Cine a avut dreptate? Șumudică sau ceilalți?”, a spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată:...
Digisport.ro
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”

Ce cifre are Moruțan în tricoul Rapidului

În 17 meciuri, Olimpiu Moruțan are un singur gol și doar două assist-uri în tricoul celor de la Rapid. Extrem de puțin de la un jucător în care s-au investit bani și foarte multe iluzii. În privința șanselor, trebuie spus faptul că antrenorul Costel Gâlcă i-a acordat destul de multe. Treptat, Moruțan a jucat mereu din primul minut.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a avut un început bun la Rapid. I-a ajutat pe giuleșteni să obțină victoria cu UTA, în sezonul regular. În aceeași parte a campionatului a mai furnizat două pase decisive cu Dinamo (victorie 2-1) și cu Unirea Slobozia (2-1). În play-off, Moruțan nu a contat aproape deloc. A marcat cu CFR Cluj, însă a fost un gol fără nicio valoare pentru echipa sa (eșec 1-2 pe Giulești).

Cristi Borcea a dezvăluit omul cheie în succesul Universității Craiova: “Are cel mai...
Fanatik
Cristi Borcea a dezvăluit omul cheie în succesul Universității Craiova: “Are cel mai mare merit!”
Semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova: ”Să bată pe U Cluj acasă! În...
Fanatik
Semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova: ”Să bată pe U Cluj acasă! În Giulești pierd titlul, nu vor fi favoriți” 
Bătălia Craiova – Cluj: „Cine câștigă Cupa României miercuri pierde titlul de campioană...
Fanatik
Bătălia Craiova – Cluj: „Cine câștigă Cupa României miercuri pierde titlul de campioană duminică”
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
A anunțat în direct că părăsește România și se mută în altă țară:...
iamsport.ro
A anunțat în direct că părăsește România și se mută în altă țară: 'Deja am mutat copilul la școală acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!