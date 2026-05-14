“Moruțan nu era pregătit de Giulești! Suferă!” Cauzele transferului ratat făcut de Rapid

Olimpiu Moruțan, 27 de ani, a fost considerat ”transferul iernii” în SuperLiga. Mijlocașul de creație a revenit în campionatul României la Rapid București în ianuarie 2026, după ce a plecat de la Aris Salonic. Mulți specialiști l-au numit cea mai importantă mutare a ferestrei de iarnă. Din păcate pentru giuleșteni, fotbalistul nu a confirmat. Marius Șumudică știe care sunt cauzele.

În luna ianuarie, Moruțan a revenit oficial în SuperLiga. În urmă cu 4 ani și jumătate, acesta plecase de la FCSB la Galatasaray pentru suma de 4 milioane euro. În prima jumătate a sezonului 2025 – 2026, fotbalistul a avut o perioadă modestă în Grecia, la Aris. Nu a avut niciun gol și nicio pasă decisivă în campionat sau Cupă. A evoluat în 17 meciuri.

Deși avea cifre extrem de modeste, la Rapid se spera că acesta va fi din nou decisiv, cum a fost în trecut la FCSB. Nu a fost însă așa. Marius Șumudică știe . Fostul antrenor al alb-vișiniilor este de părere că timingul transferului nu a fost cel mai bun. În plus, spune ”Șumi”, Moruțan are nevoie de încredere maximă. Acesta nu ar fi pregătit încă de Giulești, iar acest lucru îi aduce suferință.

”(n.r. Moruțan a fost considerat transferul iernii, al începutului de 2026. Ce se întâmplă cu el?) Are nevoie de timp. A fost luat într-un moment neprielnic. Este genul de fotbalist căruia trebuie să-i dai încredere. Un copil, un copil. Eu l-am văzut. Acum 3 zile m-am întâlnit cu el întâmplător. Eu mă duceam la Băneasa să alerg de dimineață. Când m-am întors, e o cafenea acolo și era cu impresarul lui și l-am văzut așa, abătut, suferă. Suferă, suferă de ceea ce-i se întâmplă.

Nu era pregătit de Giulești în momentul de față. Moruțan nu era pregătit de Giulești. Să vii după o ruptură de tendon nu e ușor. Moruțan este un jucător care, cu siguranță, în timp, va redeveni ceea ce a fost. Dar Giuleștiul nu-ți dă timp. Aduceți-vă aminte ce v-am zis de Paraschiv. Aduceți-vă aminte ce v-am spus de Talisson. Aduceți-vă aminte ce v-am spus de Jambor. Cine a avut dreptate? Șumudică sau ceilalți?”, a spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce cifre are Moruțan în tricoul Rapidului

În 17 meciuri, . Extrem de puțin de la un jucător în care s-au investit bani și foarte multe iluzii. În privința șanselor, trebuie spus faptul că antrenorul Costel Gâlcă i-a acordat destul de multe. Treptat, Moruțan a jucat mereu din primul minut.

Fotbalistul a avut un început bun la Rapid. I-a ajutat pe giuleșteni să obțină victoria cu UTA, în sezonul regular. În aceeași parte a campionatului a mai furnizat două pase decisive cu Dinamo (victorie 2-1) și cu Unirea Slobozia (2-1). În play-off, Moruțan nu a contat aproape deloc. A marcat cu CFR Cluj, însă a fost un gol fără nicio valoare pentru echipa sa (eșec 1-2 pe Giulești).