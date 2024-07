Moruțan și accidentat e dorit de echipe importante din Europa: „Dacă-l vrea FCSB, mă implic”

Olimpiu Moruțan a suferit o accidentare gravă, care l-a împiedicat să participe cu naționala României la Euro 2024. În ciuda acestui lucru,

Moruțan e accidentat, dar e dorit de echipe importante din Europa: „Italia și Portugalia”

Olimpiu Moruțan este legitimat la Galatasaray din august 2021. Turcii au plătit 4,1 milioane de euro pentru transferul său de la FCSB. și a fost mai mult împrumutat, la Pisa și Ankaragucu. Contractul său cu gruparea Cim-Bom expiră în vara lui 2026.

„Moruțan se recuperează bine și sănătos. Sunt echipe care, chiar în situația asta, când el ar începe să joace abia în septembrie, dar să înceapă să alerge abia din august sau să participe la primele antrenamente când campionatele deja început, îl vor.

Și Moruțan cred că va găsi o echipă bună. Sunt echipe din Italia, echipe din Portugalia. Îl doresc împrumut cu opțiune de cumpărare. Galatasaray nu mai are un vicepreședinte care se ocupă direct de echipa de fotbal. Are un director sportiv pe care îl știu de mulți ani, de 25 de ani. El răspunde de asta. Președintele clubului Galatasaray e președintele clubului la toate disciplinele.

La fiecare disciplină are câte un președinte. Galatasaray îl avea pe vicepreședintele clubului care răspundea de fotbal. A făcut o gaură de câteva zeci de milioane cu Icardi, cu Mertens, cu toți ăia. Acolo e acum un director sportiv care înțelege că Moruțan, care e și accidentat, mai are un an și un sfert de contract… Ei pot să îl împrumute cu opțiune. Dacă au dat 5, cu doi ani pe care îi mai are nu mai costă 5 milioane, costă 2-3. Și te poți înțelege.

Cu vicepreședintele care răspundea de fotbal, nu ne-am înțeles”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Revine Moruțan la FCSB?

Giovanni Becali nu consideră că Olimpiu Moruțan ar putea reveni la FCSB. Internaționalul a jucat la perioada roș-albastră în perioada 2018-2021, după ce Gigi Becali a plătit 1,2 milioane de euro pentru transferul său de la FC Botoșani. La FCSB a jucat 107 meciuri, a marcat 14 goluri și a dat 30 de assist-uri.

„Vorbim cu cluburi pe care el le cunoaște de anul trecut, care l-au dorit și nu l-au avut. Echipe bune, care îi ofereau contract la fel ca la Galatasaray. Avem destule oferte importante. Nu știu dacă FCSB l-ar lua pe Moruțan.

Unde să îl bage? Au o grămadă. Dacă FCSB ar fi fost interesată de Moruțan, sigur aș fi fost implicat. Pentru că FCSB poate plăti 30-35 de mii pe lună, cu ce mai lua de la Galata, se putea rezolva. Dar nu cred. Dacă era ceva, Gigi mă anunța”, a adăugat fostul agent FIFA.

