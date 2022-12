Moruțan și Marin, lăudați de italieni după meciul cu Spal: „Pericolul numărul unu”. Man, prestație dezamăgitoare la Parma

Olimpiu Moruțan și Marius Marin au fost integraliști în victoria de pe teren străin cu Spal, scor 0-1, în etapa a 19-a din Serie B. , grație prestației de pe parcursul meciului. Dennis Man a dezamăgit în tricoul Parmei, în remiza cu goluri de pe terenul Veneziei, scor 2-2.

Olimpiu Moruțan și Marius Marin, apreciați de italieni după victoria cu Spal: „Rege al intercepțiilor”

Olimpiu Moruțan și Marius Marin au jucat toate minutele în victoria celor de la Pisa, scor 1-0 cu Spal. Cu cele 3 puncte câștigate în deplasare, formația condusă de Luca D’Angelo a urcat pe locul 5 cu 29 de puncte adunate în 19 meciuri.

Fostul fotbalist de la FCSB, , fiind intitulat principalul inamic în fața celor de la Spal. „Pericolul numărul unu pentru Spal, el ghidează tranzițiile și dă de fiecare dată senzația că ar putea inventa ceva”, au scris jurnaliștii de la .

Marius Marin, care a adunat 8 apariții în tricoul naționalei României, a fost notat cu 7 de către italieni. „Rege al intercepțiilor, prețios nu doar în faza de recuperare, dar de data aceasta își spune cuvântul și în zona adversă”, au fost cuvintele folosite de italieni.

Dennis Man, prestație dezamăgitoare în remiza Parmei: „Cel mai slab de pe teren”

Dennis Man nu a impresionat în meciul Parmei contra celor de la Venezia. Trupa condusă de Fabio Pecchia a remizat, scor 2-2, însă italienii se așteptau la mult mai mult de la internaționalul român, .

Man a fost înlocuit în minutul 79 cu Drissa Camara și a fost jucătorul cel mai slab notat din echipa Parmei, nota 5. „Cu siguranță, cel mai slab de pe teren pentru Parma. A avut multe ocazii, dar le-a irosit prost. Ne așteptăm mult mai mult de la el”, au scris jurnaliștii italieni.

Cu Valentin Mihăilă în afara lotului, Parma a rămas pe locul 6 în clasamentul din Serie B, cu 27 de puncte în 19 partide. Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova a ratat ultimele trei partide ale italienilor.

Olimpiu Moruțan, apreciat de italieni după evoluțiile consistente din Serie B

Olimpiu Moruțan este împrumutat la Pisa de la Galatasaray până la finalul sezonului. Internaționalul român, care a marcat primul gol la naționala României în amicalul cu Moldova, s-a acomodat în Serie B și este unul dintre jucătorii de bază la Pisa.

„Am început să joc bine, să marchez, să dau pase de gol. Îmi place că aici mă bucur de fotbal, de meciurile pe care le am, vreau să o țin tot așa. M-am acomodat repede, eu nu am probleme de adaptare. Mă bucur că îi am și pe Marius (n.r. Marius Marin) și Adrian (n.r. Adrian Rus) cu mine.

Serie B este un campionat dificil, tactic, agresiv. Aici trebuie să ai forță. Eu sper să promovăm în Serie A, de aceea am și ales acest club, pentru un obiectiv îndrăzneț”, a spus Olimpiu Moruțan.