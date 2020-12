Moș Crăciun a trecut pe la Universitatea Craiova! Ce i-au cerut Corneliu Papură și Nicușor Bancu. Video

Chiar dacă are multă treabă în această perioadă, Moș Crăciun nu a uitat să treacă pe la Universitatea Craiova. Având în vedere problemele legate de pandemie, Moșul a venit la juniorii clubului cu autocarul în care jucătorii merg la meciuri.

Oficialii Sorin Cârțu și Marcel Popescu l-au așteptat pe bătrânelul, care, în mod logic, a fost îmbrăcat în alb-albastru. La acțiune au fost prezenți și căpitanul Nicușor Bancu, dar și antrenorul Corneliu Papură, reconfirmat de Mihai Rotaru în funcția de pricipal al oltenilor.

După egalul cu CFR Cluj, scor 0-0, „juveții” trec în 2021 de pe poziția secundă și speră ca în 2021, când se împlinesc 30 de ani de la ultimul titlu, să aducă marea bucurie pentru întreaga suflare oltenească.

Universitatea Craiova nu a mai putut să țină sărbătoarea de Crăciun așa cum a făcut-o în alți ani, adică pe stadionul „Ion Oblemenco”, în prezența a sute de copii din cadrul Centrului de Copii și Juniori. Acum, în condiții speciale, Moș Crăciun a venit la Cantonamentul din „Lunca Jiului”, iar echipele de juniori din cadrul clubului au fost reprezentați de antrenorul de grupă și căpitanul echipei.

Buna dispoziție nu a lipsit. Cadourile i-au făcut pe micuții jucători să zâmbească și să uite că trăim vremuri grele. Marea majoritate a competițiilor de juniori nu s-au mai disputat de aproape un an. Unul dintre puștii care și-au etalat talentul a fost Alexandru Purcaru, nepotul lui Marius Purcaru, fostul campion cu Știința în 1974 și coleg de generație cu marele Ion Oblemenco.

Moș Crăciun, Sorin Cârțu, Marcel Popescu, Nicușor Bancu și Corneliu Papură au ascultat colinde și le-au urat mult succes juniorilor în viitor.

Corneliu Papură și Nicușor Bancu i-au cerut lui Moș Crăciun să le aducă titlul. Bătrânelul a recunoscut că ține cu Universitatea Craiova

Moș Crăciun nu a ezitat să dezvăluie și un mic secret, acela că este mare fan al echipei din Bănie: „Văd că s-a împământenit acest obicei și mă bucur că vin la Universitatea Craiova pentru că, vreau să vă spun un secret, să nu audă ceilalți, este echipa mea de suflet. Acum, sunt puțin mai trist că nu mai e ca în ceilalți ani când veneau copiii, îi așezam pe genunchi, îmi povesteam, îmi spuneau o poezie, îi simțeam cum tremură, cum se uitau la barbă, alții mă mângâiau, alții mă trăgeau de barbă.

Mă uitam în ochișorii lor și îmi dădeam seama că sunt convinși că ăsta este Moș Crăciun adevărat. Sigur, acum trebuie să ascultăm ce ni se spune, să ne ferim de pandemie, vă mulțumesc că văd că toată lumea are mască. Eu nu pot să am mască, întrucât dacă aș avea, nu m-ar mai recunoaște lumea că sunt Moș Crăciun. Trebuie să fiu fără mască, dar vă mulțumesc că absolut toată lumea de aici are mască. Le urez copiiilor în noul an antrenamente cât mai numeroase, cu rezultate strălucitoare, să îi ajungă pe seniori și la anul, când voi veni din nou, sper să ne întâlnim acolo unde era frumos, pe stadion, acolo unde am venit prima oară și am coborât din balon. Am să vin la meci, dar deghizat, nu vreau să stric…că lumea o să se uite la mine, nu o să se mai uite pe stadion.”

Am să mă ascund pe undeva pe acolo, deși stadionul e gol, să nu mă vadă nimeni să nu mă dea afară și o să stau să le țin pumnii. Sănătate, sărbători fericite,” a spus bătrânelul care va avea foarte mult de muncă în această perioadă, fiind așteptat de copiii din întreaga lume.

Corneliu Papură a declarat că își dorește un trofeu în anul ce vine: „Toți juniorii vor primi cadouri din partea Moșului. Copiii mi-au spus că își doresc să ajungă la prima echipă și noi vom face tot ce depinde de noi ca ei să reușească. I-am cerut lui Moș Crăciun să fim sănătoși, să avem putere de muncă și să aducem un trofeu la Craiova în acest an. Da, credem în Moș Crăciun. Îi ceream jucătorii când eram mic.”

De asemenea, căpitanul Bancu a dezvăluit că titlul este visul suprem: „Mă bucur că l-am putut ajuta pe Moș Crăciun. Mi-ar fi plăcut să fim pe stadion, dar este bine și așa și mă bucur că am putut oferi o bucurie copiiilor. I-am cerut să ca în acest an să luăm titlu. ”

Sorin Cârțu, președintele Științei, a spus că își dorește foarte mult ca viața să revină la normal: „Sunt niște condiții pe care trebuie să le acceptăm, dar nu suntem de acord cu ele. Trebuie să ne adaptăm. Dacă ar fi să îi cer ceva lui Moș Crăciun, i-aș cere viața de anul trecut. Pentru echipă i-am cerut ce ne-ar satisface pe toți cei care iubim această echipă, trăim pentru ea, să ia campionatul, Cupa României. Anul acesta să fie unul bogat. Să nu mai ratăm ocazia pe care am avut-o anul trecut.”

Managerul general Marcel Popescu a declarat: „Dacă nu ar fost această nebunie și acest virus, care a pus omenirea în genunchi, probabil ați fi discutat cu echipa campioană, dar trecem peste toate, încercăm să fim puternici și să transmitem mesajul de putere și tărie. Le doresc tuturor un Crăciun fericit și La mulți ani! Nu i-am cerut nimic special Moșului.”