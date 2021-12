Soarta sărbătorilor, în mâinile Judecătoriei Ploiești: ”Moș Crăciun contestă decizia de carantinare”

Judecătoria Ploiești a decis să întâmpine cu zâmbetul pe buze Ajunul Crăciunului. În al doilea an consecutiv de pandemie, instituția anunță, pe Facebook, că a înregistrat un dosar în care contestă decizia de carantină.

Magistrații au publicat în mediul online inclusiv contestația redactată de Moș Crăciun în atenția președintelui instanței.

De asemenea, judecătorii au atașat și un extras din contestația lui Moș Crăciun prin care se arată că acesta a sosit cu sania pe Aeroportul Otopeni, venind din zona roșie.

Moș Crăciun contestă decizia de carantinare, iar soarta sărbătorii e în mâinile Judecătoriei Ploiești

Într-o perioadă încă dificilă din punct de vedere sanitar pentru majoritatea persoanelor, magistrații de la Judecătoria Ploieşti au făcut, în ziua de Ajun, o glumă, anunțând că pe rolul instanţei a fost înregistrat un dosar mai puţin obişnuit, în care ”Moş Crăciun contestă decizia de carantinare”.

”BREAKING NEWS! Soarta Crăciunului în mâinile Judecătoriei Ploiești!

Moș Crăciun contestă decizia de carantinare! Ce vor decide magistrații ploieșteni? #funJudPlo”, se arată în postarea de pe .

În contestația depusă, explică, în limbaj juridic, de ce nu este legală măsura carantinei care i s-a impus. El specifică faptul că deplasarea o face în interes profesional.

”În fapt, în data de 24.12.2021 ora 2.00 A.M. am aterizat cu sania pe aeroportul Otopeni, venind din zona roșie. Menționez că am prezentat rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat în data de 23.12.2021, dar s-a apreciat că sania pe care o conduceam nu este autovehicul.

Vă rog să constatați că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 5 alin. 9 indice 1 din Hotărârea nr. 43/02.07.2021 și art. 1 pct. 3 lit. h) din Hotărârea nr. 111/06.12.2021, încadrându-mă în categoria persoanelor exceptate de la măsura carantinei, în calitate de conducător de autovehicul cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă.

Atașez, în dovedire, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate ale saniei. Apreciez că aceasta se încadrează în noțiunea de autovehicul, în accepțiunea art. 6 pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2002, fiind un vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat pentru transportul mărfurilor atât în aer, cât și pe drum.

Menționez că deplasarea s-a realizat în scop profesional, pentru aprovizionarea în vederea împărțirii de cadouri planificată în noaptea de 24 spre 25 decembrie”, scrie în contestația depusă și care a primit termen de judecată în dimineața Ajunului Crăciunului.

Postarea Judecătoriei Ploiești, apreciată de cetățeni

Umorul magistraților din Ploiești a fost gustat de internauți. La postarea din mediul online au venit numeroase mesaje apreciative. Iată câteva dintre acestea:

