Moș Crăciun, salvat de medici după ce a stat șapte zile la ATI. Mesajul postat pe RO Vaccinare

În mesajul postat pe pagina de Facebook RO Vaccinare, persoana din rolul lui Moș Crăciun relatează experiența personală legată de îmbolnăvirea cu Covid-19.

El îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze ca fiind singura pavăză suplimentară pe care o au oamenii de când a început pandemia.

Totodată, îi provoacă pe antivacciniști să vină o zi în spitale să vadă cum lucrează medicii care tratatează pacienții cu Covid-19.

„Anul trecut pe vremea asta spuneam rugăciuni, ne rugam la Doamne Doamne să inventeze odată acel vaccin care să ne salveze de boală. Mie mi-a venit rândul la vaccinare foarte târziu, dar în martie (…) din cauza problemelor mele de sănătate, am fost trecut pe listă.

Am făcut vaccin AstraZeneca despre care spuneau oamenii că produce tot felul de embolii, că te ucide ș.a.m.d. Am vorbit cu prietenii mei, medicii de la Spitalul Militar Central (…) Oamenii mi-au spus: moșule, ai încredere în noi, trebuie să-l faci ca să te protejezi că și așa ai probleme de sănătate”, spune personajul din pe RO Vaccinare.

Moș Crăciun pe perfuzii și oxigen

„Moș Crăciun” s-a îmbolnăvit între prima doză administrată și doza de rapel, însă nu a ezitat să o facă și pe aceasta, atunci când medicii i-au recomandat.

„Am făcut primul vaccin și la 10 zile au apărut primele simptome. Imediat am dat telefon la Spitalul Militar Central, ne-a trimis la spitalul suport de la Otopeni. Ne-au primit, testat Covid și au zis „mergeți acasă și la cea mai mică schimbare de stare ne sunați”. A doua zi, nevasta a început să se simtă un pic mai bine, numai că Moș Crăciun evolua din ce în ce mai rău.

Am fost internat și șapte zile am stat legat la oxigen, perfuzii și am fost salvat. Am fost într-o stare gravă de Covid de ziua mea. M-am vindecat, am plecat din spital, am făcut la o lună doza a doua. Povestea e lungă, dar are un adevăr cutremurător: Dacă nu erau medicii să mă salveze, astăzi Moș Crăciun nu mai vorbea”, spune bărbatul din clip.

El recomandă populației să aibă încredere în medici, cei care se confruntă direct cu boala în fiecare zi.

„Mergeți pe mâna acestor oameni care au testat atâta și atâta. Au aceeași pavăză ca la începutul pandemiei – masca, spălatul pe mâni sau dezinfectantul – dar și ei mureau pe capete dacă nu apărea pavăza numită vaccin”, se mai spune în mesaj.

Un alt mesaj este direcționat speciali către cei care contestă vaccinare.

„Aș face pariu că voi cei care sunteți antiivacciniști n-aveți curaj să veniți să lucrați o zi cot la cot cu dumnealor. Nu aveți! Eu cred în omul cel deștept și nu în niște cucuie sociale. Vaccinați-vă fraților! Este cea mai bună metodă de a vă pune în siguranță”, încheie bărbatul din rolul lui Moș Crăciun.