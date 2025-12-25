ADVERTISEMENT

Moș Crăciun a ajuns, simbolic, la omul care a scris ultima mare pagină de glorie din istoria Universității Craiova. FANATIK i-a făcut un cadou special lui Sorin Cârțu: un tablou cu clasamentul SuperLigii la final de an 2025, într-un moment în care echipa din Bănie se află pe primul loc și visează din nou la titlu.

Cadoul FANATIK pentru ultimul antrenor campion cu Universitatea Craiova

Gestul are o încărcătură aparte, pentru că Sorin Cârțu este chiar antrenorul care a adus ultimul titlu de campioană în Oltenia, în sezonul 1990/1991. Au trecut mai bine de trei decenii de atunci, iar Craiova speră să retrăiască acele vremuri, cu „Sorinaccio” din nou martor și simbol al performanței alb-albastre.

Vizibil încântat de surpriză, Sorin Cârțu a reacționat cu zâmbetul pe buze: „Ia să vedem ce este aici. Cadou de la «fanatici»? Da… frumos! Să fim acolo și la finalul campionatului”, a spus acesta, cu gândul la un nou final fericit pentru Universitatea Craiova. Miza a fost ridicată imediat: FANATIK i-a promis un nou tablou, de această dată cu clasamentul final al SuperLigii, în cazul în care Universitatea Craiova va reuși să încheie sezonul pe primul loc și să aducă titlul mult așteptat în Bănie.

35 de ani de când Universitatea Craiova nu a mai fost campioană de toamnă

Victoria în partida cu Csikszereda, ultima a anului 2025 din SuperLiga, a fost rezolvată de olteni încă din prima repriză. ”Dubla” lui David Matei și golul marcat de Carlos Mora au asigurat un avantaj consistent pentru trupa lui Filipe Coelho, care a arătat că

În aceste condiții, Universitatea Craiova încheie prima parte a sezonului pe locul 1 și se încoronează campioană de toamnă. Este o performanță remarcabilă pentru ”alb-albaștri”, care nu au mai fost lideri la întreruperea campionatului de 35 de ani.

Mai exact din 8 decembrie 1990, data la care s-a pus punct primei părți a sezonului 1990-1991. Este și stagiunea în care Bănia a trăit ultima dată bucuria câștigării titlului pe prima scenă a fotbalului românesc.

Sorin Cârțu visează la repetarea istoriei: „Ar fi super să fie ca în ’90/’91!“

Universitatea Craiova a încheiat turul pe primul loc după 35 de ani, iar amintirile sezonului de event revin inevitabil în discuție. Sorin Cârțu, antrenorul care a trăit din plin acea perioadă chiar de pe banca tehnică, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre șansa echipei lui Coelho de a repeta istoria și despre forța pe care Universitatea Craiova a câștigat-o după momentele dificile din acest sezon. Nu în ultimul rând, a.

„Primul gând este să recidiveze ceea ce s-a întâmplat atunci, să fie anul acesta exact ca cel din 90/91. Ar fi super pentru noi toți. Deocamdată, totuși, ne gândim în special la campionat, dar vedem ce va fi. Mă bucur foarte mult că s-a trecut peste impasul „Atena“. Până la urmă, tot ceea ce s-a realizat în această campanie internațională a fost foarte bine. Sigur, dacă mergeam în primăvara europeană ar fi fost ceva excepțional.

Avem nevoie de continuitate! Trebuie făcută o analiză bună a tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de 35 de jocuri. Totuși, rămân la ideea că lotul trebuie îmbunătățit. Ar mai fi nevoie de forțe proaspete. Au fost 35 de etape și e un prilej foarte bun să pui etichetă pe x, pe y. Nu intru în alte detalii, ce ne-ar trebui și pe ce post, dar se poate face o analiză pertinentă, realistă în această pauză competițională“, a spus Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru FANATIK.