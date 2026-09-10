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Jean Valvis (72 de ani) se află în discuții serioase cu Dan Șucu și Victor Angelescu pentru a prelua o bună parte din acțiunile clubului Rapid București. Nu ar fi prima dată când reputatul om de afaceri devine acționar în Giulești, însă ultima experiență l-a făcut să spună că nu va mai investi niciodată în fotbalul din România, cel puțin nu ca acționar minoritar. Astăzi, lucrurile par să se fi schimbat!

Jean Valvis și George Copos s-au aflat într-un conflict continuu la Rapid! Câți ani a fost acționar minoritar în Giulești

au fost diferite în perioada în care cei doi oameni de afaceri erau la Rapid. Fiind două caractere foarte puternice, relația dintre ei nu a fost una foarte roz, mai ales că George Copos, fiind acționar majoritar, avea putere deplină de decizie, iar opiniile lui Jean Valvis nu erau întotdeauna luate în seamă.

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a intrat în mai multe conflicte cu George Copos în perioada în care a fost sponsor și acționar minoritar al clubului de sub Podul Grant, mai exact între anii 2002 și 2009. El a decis să părăsească proiectul atunci când acționarul majoritar a făcut o mărire de capital cu care Valvis nu a fost deloc de acord.

„Moș Zgârciun” și „calul troian” din interiorul Rapidului! Șicane dure între Valvis și Copos

George Copos nu s-a ferit niciodată să-l atace public pe Jean Valvis și să ridice semne de întrebare asupra declarațiilor sale de iubire față de Rapid. De asemenea, Valvis nu a ezitat niciodată să-i răspundă. În 2006, George Copos a răbufnit la adresa lui Valvis, aducând aminte de un episod petrecut după deplasarea la Rotterdam pentru meciul cu Feyenoord din Cupa UEFA: „A vorbit suficient pentru cei 5.000 de lei cu care a contribuit la bugetul echipei. După ce ne-am întors de la Rotterdam, unde am jucat cu Feyenoord, Valvis a venit la club să-și deconteze biletul de avion. Și mai zice că e susținător al Rapidului. Pentru cei 5.000 de lei pe care i-a dat la club, era cât pe ce să băgăm calul troian în curtea Rapidului”, a spus George Copos, după care l-a acuzat de șantaj și l-a numit „penibil”.

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„A propus un contract de publicitate cu o companie de telefonie mobilă, cerând apoi funcția de președinte la Rapid. Nici nu vreau să-i pronunț numele acestui personaj, care este un demagog și un ridicol”, a afirmat Copos.

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În 2011, după ce George Copos a amenințat că se retrage de la Rapid, Jean Valvis a fost cel care l-a atacat. Ulterior, fostul finanțator de la Rapid a făcut pasul în spate, mai exact în 2013: „Această declaraţie de retragere este un flash de imagine a unui «Moş Zgârciun» pentru lipsa darurilor de sărbători pentru jucători şi ceilalţi angajaţi ai clubului”, declara Valvis la acea vreme pentru .

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Jean Valvis l-a amenințat pe George Copos cu justiția

După ce în vara anului 2007 George Copos a refuzat înregistrarea în Registrul acționarilor a 66 de suporteri-acționari, Jean Valvis a reacționat cu cuvinte dure la decizia luată de acționarul majoritar, prin reprezentantul său din Consiliul de Administrație, Ion Taban:

„Îl voi ataca în justiție pe domnul Copos. Pentru că acest Copos penalist trebuie, într-o zi, să înceapă să respecte legea. Domnul Copos nu vrea să-i vadă pe acești 66 de suporteri în Adunarea Generală. Știe că aceștia dețin doar 0,00009%, dar totuși îl deranjează. Ceea ce s-a întâmplat astăzi este o sfidare făcută prin modalități penale și infracționare”, a declarat Valvis în urmă cu 20 de ani, conform Toate aceste neînțelegeri combinate cu mărirea de capital făcută de George Copos în 2009, care în opinia lui Jean Valvis nu își avea rostul, au făcut ca el să rupă orice legătură cu clubul, deși recunoaște că sângele său încă are nuanțe vișinii.

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Valvis poate reveni la Rapid, deși în urmă cu doi ani se considera „incompatibil cu fotbalul românesc”

Jean Valvis avea planuri mari la Rapid, însă nu a reușit să le pună în aplicare. El chiar visa să ridice un stadion de 50 de milioane de euro pentru formația din Giulești, dar lucrurile nu au ajuns să se concretizeze vreodată. Când a ieșit din fotbalul românesc, omul de afaceri a declarat în mod public că este incompatibil cu fenomenul, lucru pe care îl susținea chiar și acum 2 ani, într-un podcast, spunând că are o altă mentalitate. În cele din urmă, la vârsta de 72 de ani, Jean Valvis pare să se fi răzgândit și, conform ,

„Da, fotbalul a fost o mare iubire. Încă mai curge sânge vișiniu în mine, să știi! Dacă îmi scot o picătură, e vișiniu aici (n.r. arată spre deget). A rămas o mare iubire, dar a rămas și ca o mare rană… Pentru că am avut o idee genială în 2006. Să curăț finanțele clubului, să transform asociația sportivă într-un S.A. Să pun un auditor internațional, să curăț finanțele, să transform fotbalul într-o industrie sportivă. Nu domnule, nu telefon, blaturi, faxuri, bani, sacoșe, valize, tribunale!

Ăsta nu e fotbal! Deci am vrut să curăț situația și să fac industrie sportivă. Cum e Barcelona, cum este Manchester United… un club mare cu departamente de marketing, cu directori, cu responsabilități, cu un stadion. Vorbisem chiar cu președintele (n.r. Traian Băsescu) și cu sectorul 6 pentru stadion, să-l putem renova. Cu 5 milioane capital… În 2005 băncile te vânau să-ți dea bani și puteam face un stadion de 45-50 de milioane (n.r. de euro).

Am fost minoritar și nu a contat viziunea mea, a contat viziunea altcuiva… Lumea îl descrie drept zgârcit. Eu zic că n-a avut viziune (n.r. se referă la George Copos) […] Nu am reușit, e un eșec și am decis atunci că nu voi mai fi acționar minoritar într-o companie (n.r. râde). Niciodată! Pentru că viziunea nu va mai putea fi pusă în practică. O viziune frumoasă nu va putea fi controlată și executată. Am declarat atunci în mod public: Jean Valvis este incompatibil cu fenomenul fotbal din România! Sunt incompatibil. Am o altă mentalitate”, a povestit Jean Valvis în