Moscova avertizează că vor exista „provocări” pentru o opri întâlnirea Trump – Putin. „Vor face eforturi titanice”

După ce Kremlinul a înregistrat o victorie politică importantă, asigurându-și o întâlnire personală între Vladimir Putin și Donald Trump, Moscova încearcă să orice preț să-și converse această reușită. Între timp, liderii ucraineni și aliații europeni s-au întâlnit la Londra pentru a stabili următorii pași.

Kremlinul vede „eforturi titanice” pentru a opri întrunirea cu Trump

Kievul și aliații săi din Europa s-au trezit în offside după anunțul făcut de Donald Trump cu privire la întrunirea pe care i-a oferit-o liderului de la Kremlin fără niciun fel de concesie. La Kiev și în capitalele europene există teamă reală că Trump ar putea accepta condiții dezavantajoase pentru oprirea războiului din Ucraina.

Moscova știe că în următoarele zile va exista o presiunea imensă asupra Casei Albe, și deja a încearcă să anticipeze aceste scenarii. Un consilier apropiat al lui Vladimir Putin a avertizat sâmbătă asupra „eforturilor titanice” de a perturba viitoarea

„Cu siguranță, o serie de țări interesate de continuarea conflictului Rusia-Ucraina vor depune eforturi titanice (provocări și dezinformare) pentru a perturba întâlnirea planificată între președintele Putin și președintele Trump”, a declarat Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, într-o postare pe Telegram.

Dmitriev nu a numit țările în cauză, dar a făcut aceste comentarii ca răspuns la o postare pe X a lui Dan Caldwell, fost consilier principal al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. Acesta spunea că se așteaptă la un „efort concertat” de subminare a întâlnirii din partea „forțelor din Europa și Ucraina care au un interes direct în continuarea războiului”.

Întrunire la Londra a aliaților Ucrainei

Ministrul britanic de externe David Lammy și vicepreședintele american JD Vance se vor întâlni sâmbătă în Marea Britanie cu aliații ucraineni și europeni pentru a discuta despre eforturile președintelui Donald Trump de a instaura pacea în Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer înaintea reuniunii pe tema securității, a precizat purtătorul de cuvânt. Starmer și Zelenski au discutat propunerile lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina înaintea discuțiilor cu omologul său rus din 15 august, în Alaska.

„Prim-ministrul a vorbit cu președintele Zelenski al Ucrainei în această dimineață. Ei au discutat despre reuniunea consilierilor de securitate națională din Europa, Ucraina și Statele Unite, care are loc astăzi, găzduită de ministrul de externe al Regatului Unit și vicepreședintele SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt, citat de

„Ei au convenit că acesta va fi un forum vital pentru a discuta progresele înregistrate în asigurarea unei păci juste și durabile.”