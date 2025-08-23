News

„Moscova trage de timp” Zelenski cere țărilor din Sudul Global să-l preseze pe Putin să încheie pacea

Zelenski susține că Rusia trage de timp și lansează un apel către statele din Sudul Global. Mesajul transmis de președintele ucrainean
Ana-Maria Tomescu
23.08.2025 | 17:33
„Moscova trage de timp” Zelenski cere țărilor din Sudul Global să-l preseze pe Putin să încheie pacea. colaj Fanatik/ Foto hepta

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat sâmbătă un apel către statele din Sudul Global, cerându-le să exercite presiuni asupra liderului rus, Vladimir Putin, să accepte negocieri privind încheierea războiului cu Ucraina. Totodată, Zelenski afirmă că Moscova „încearcă din nou să tragă de timp”.

Zelenski cere țărilor din sud să-l convingă pe Putin să vină la masa negocierilor de pace

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, președintele ucrainean a explicat că rolul țărilor din sud este extrem de important și că ar trebui ca liderii acestor state să trimită „semnale relevante” pentru a convinge Moscova să semneze un acord de pace. În același timp, Zelenski susține că este dispus să se întâlnească în orice circumstanțe cu Putin.

Precizările liderului de la Kiev au fost transmise după întâlnirea sa cu preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa, potrivit News.ro. „Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu preşedintele rus în orice formă. Cu toate acestea, constatăm că Moscova încearcă din nou să tragă de timp.

Este important ca ţările din sudul globului să trimită semnale relevante şi să împingă Rusia spre pace”, a transmis Volodimir Zelenski. Deși liderul SUA, Donald Trump, anunța la începutul acestei săptămâni că o întâlnire între Putin și Zelenski ar putea avea loc cât mai curând, posibilitatea unei întrevederi devine tot mai slabă.

Rusia și Ucraina se acuză reciproc privind blocarea dialogului. Reacția lui Trump

Vineri, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a acuzat pe Zelenski că blochează organizarea unei asemenea întrevederi, la doar o zi după ce liderul ucrainean critica Moscova pentru aceeași atitudine. În același context, Donald Trump vrea să găsească urgent o cale pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

