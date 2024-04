Moștenirea primită de Principele Nicolae de la bunicul său, Regele Mihai: ”De la Ferdinand și Regina Maria încoace”

Principele Nicolae a vorbit despre moștenirea primită de la bunicul său, Regele Mihai. Și se pare că acesta are de gând să ducă mai departe tot ceea ce a învățat de-a lungul anilor.

Moștenirea primită de Principele Nicolae de la bunicul său, Regele Mihai

Într-un interviu acordat recent, Principele Nicolae și-a deschis sufletul și a vorbit despre familia sa. Se pare că a reușit să moștenească o mulțime de lucruri de la cei dragi, inclusiv dragostea pentru natură.

ADVERTISEMENT

Principele Nicolae a dezvăluit că Regele Mihai, bunicul său, este cel care într-o oarecare măsură l-a inspirat. Ambii bunici erau mai mereu în natură, drept urmare, acest lucru i-a rămas în minte, dar și în suflet.

Totodată, iubește natura și mai mult de atât și sporturile. Nu contează despre ce activitate este vorba, atât timp cât aceasta se desfășoară în aer liber.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă am moștenit dragostea pentru natură sau a fost faptul că am fost înconjurat pe unde am locuit de natură, de păduri… Dar sunt un om care iubește sportul și orice sport am făcut a fost cumva în natură, pe un teren de fotbal sau la alergat, pe dealuri, sau cu bicicleta.

În natură mă simt cel mai bine. Asta este esența vieții, până la urmă, în natură, alături de natură. Dar, într-adevăr cred că am și moștenit acest aspect de la bunicii mei mai ales. Ei întotdeauna erau în natură. Și bunicul meu făcea ce facem noi azi cu împădurirea, el a făcut asta de-a lungul anilor”, a declarat el, pentru .

ADVERTISEMENT

”Nu mă pricep la fel de bine ca bunicul meu”

Și totuși ce moștenire a primit Principele Nicolae de la ? Dragostea pentru mașini. Dincolo de iubirea pentru natură, acesta spune că adoră să conducă.

Pe de altă parte, spre deosebire de bunicul său, Principele Nicolae nu se pricepe atât de bine la mecanică. Totuși, încearcă să se descurce de fiecare dată, având în vedere că este vorba despre o pasiune moștenită din generație în generație.

ADVERTISEMENT

„Îmi place să conduc nu numai pe șoselele românești și în străinătate, dar și pe pistă. Dar la partea de mecanică nu mă pricep la fel de bine ca bunicul meu, dar încerc să înțeleg cât mai bine de fiecare dată. E o pasiune moștenită de fiecare generație de la Ferdinand și Regina Maria încoace”, a mai povestit acesta.