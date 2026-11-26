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Numele Felbermayr este unul cunoscut în domeniul construcțiilor și al ingineriei. Iar acum, fata acestei familii, Emma, vrea să-l ducă la un nou nivel. Ea țintește să ajungă acolo unde femeile au primit „interzis”, și anume în Formula 1.

Emma Felbermayr, tânăra speranță a Austriei în sporturile motorizate

Emma Felbermayr are 19 de ani și un întreg imperiu în spate. Conform arborelui genealogic al familiei sale, ea este strănepoata lui Franz Felbermayr, cel care a pus bazele companiei cu același nume, în 1942.

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Bunicul Emmei, Horst, a condus acestă firmă producătoare de utilaje pentru transport agabaritic între 1967 și 2015. Atât el, cât și fiul său, Horst Jr, au fost implicați în competițiile automobilistice, inclusiv în faimoasa Cursă de 24 de ore de la Le Mans.

Practic, „microbul” sporturilor cu motor s-a transmis de la o generație la alta. Emma mai are un frate, Horst Felix, care participă în competițiile europene și asiatice de anduranță, alături de tatăl său.

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Însă, dintre toți, mezina familiei se poate lăuda cu statutul de „vedetă”. Emma și-a făcut debutul în kartingul internațional la 12 ani și a concurat în această disciplină până în 2024. Apoi, a făcut saltul la monoposturi, în mai multe serii de Formula 4.

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Din 2025, ea este implicată în F1 Academy, seria-suport destinată exclusiv tinerelor concurente. În palmares, are trei victorii, două dintre ele fiind obținute în 2026, sezon la capătul căruia a încheiat pe locul al treilea la general.

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Recent, Emma și-a stabilit viitorul în motorsport, , campionul mondial al Formulei 1. Reprezentanta Austriei va concura în 2027 tot în F1 Academy, cu scopul de a cuceri titlul acestei categorii de junioare.

Viața din spatele cockpit-ului

Emma Felbermayr se află într-o relație cu Hannes Janker, campion european de karting în 2018. Între cei doi este o diferență de vârstă de aproape 10 ani, însă nu par să existe divergențe pe seama acestui aspect. Janker o însoțește pe partenera sa la toate întrecerile, mai ales la cele din F1 Academy.

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Emma este destul de activă pe Instagram, unde are aproximativ 47.000 de urmăritori. Cu doar câteva zile în urmă, și-a etalat noul design al căștii pentru Marele Premiu din Las Vegas, acolo unde .