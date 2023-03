„Moșu’” Costi Mocanu va comenta România – Belarus la Prima TV: „Aștept să văd goluri multe și fotbal mai reușit decât cu Andorra”. Mega-interviu exclusiv marca Fanatik

Naționala României a câștigat chinuit debutul în preliminariile CE 2024, cu statul-cartier . Urmează un meci considerat aprioric mai dificil, cu , „accidentat” cu 5-0 de sâmbătă seară. Confruntarea de marți, pe Arena Națională, de la ora 21:45, transmisă de Prima TV, va fi comentată de cunoscuții veterani ai „sticlei” sportive și .

„Moșu’” Costi Mocanu va comenta România – Belarus la Prima TV: „Aștept să văd goluri multe și fotbal mai reușit decât cu Andorra”. Culisele carierei și vieții sale din spatele ecranului, într-un mega-interviu exclusiv marca Fanatik

a deschis o anchetă care vizează , aliat de nădejde și mare prieten al Rusiei imperialist-putiniste sub dictatura fostului KGB-ist Aleksandr Lukașenko. Este posibil, dacă nu chiar probabil ca naționala „Rusiei albe” să fie data afară din toate competițiile pe 4 aprilie, la următorul comitet executiv . Până atunci, însă, joacă marți seară cu Belarus, în direct la Prima TV, cu comentariul lui Costi Mocanu și .

„Meciul cu Belarus trebuie să fie un nou antrenament pentru jocurile cu Elvetia, Israel și Kosovo, emoțiile le păstrăm pentru acele partide. Cu Belarus aștep să văd goluri multe și fotbal mai reușit decât cu Andorra din partea echipei naționale” – Costi Mocanu „Nu ne-a prea plăcut meciul cu Andorra, dar e greu să joci bine și spectaculos când ai în față o echipă atât de obstrucționistă. Ar cam trebui să vedem mai mult fotbal la ai noștri cu Belarus, un adversar probabil mai onest și mai corect față de fotbal și față de spectacol” – Emil Grădinescu

a făcut un amplu interviu exclusiv cu în decembrie, acum a venit rândul lui Costi Mocanu să-și dezvăluie, tot în exclusivitate pentru , „secretele” carierei de pe ecran și ale vieții din spatele ecranului. „Moșu’ Prima” de la Prima.

Are 53 de ani și energia de la 20. Pasiunea pentru fotbal se menține nealterată de când a intrat în presă, în 1992, sub comanda tânărului „tehnoredactor” Cătălin Tolontan. Dacă vreți să vă convingeți, ascultați-l comentând meciurile transmise de canalele de sport ale postului Prima TV.

Costi Mocanu s-a confundat cu Pro TV 26 de ani, incluzând și cei doi ani de la Canal 31. A uimit plecarea sa din aprilie 2019. A fost vreo 3 luni consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, și, în septembrie 2020 a revenit în televiziune, la Aleph News, postul fondat de vechea sa cunoștință Adrian Sârbu.

A devenit „liber de contract” în vara următoare și din ianuarie 2022 a semnat cu Prima TV. Este director de ştiri și emisiuni informative, dar nu a renunțat la dragostea dintâi, comentariul, și-l puteți auzi la meciurile transmise de Prim Sport. CV-ul său complet îl puteți găsi pe wikipedia, e păcat să ocupăm spațiu cu lucruri știute, așa că intrăm repede într-un „unu la unu” inedit cu „Moșu’ Prima” de la Prima, Costi Mocanu.

Costi Mocanu: „Scriam programe de meci din școala generală”

Costi, ce evenimente sportive au marcat anul în care te-ai născut?

– A fost anul aselenizării, pașii săltați pe Lună, lipsa gravitației, cu ce putea suprinde sportul într-un astfel de an? Pentru conformitate, era 1969…

Pe ce post jucai fotbal în curtea școlii?

– Apărător. N-am fost niciodată un fâșneț driblangiu deși tare mi-ar fi plăcut.

Îți plăcea să comentezi de pe atunci, să faci programe de „meci”, să scrii despre sport…

– Ooo, da, mă întâlnesc cu colegi din școala generală care își aduc aminte de programele de meci pe care le scriam în anii aceia înainte de jocurile cu alte clase. Cred că de atunci simțeam că meciul trebuie să înceapă cu mult înaintea startului si să se încheie multe zile după joc, să fie comentat. 😊

Cum se împăca pasiunea pentru fotbal cu… vioara?

– A fost dorința părinților mei să învăț să cânt la vioară, a mea mai puțin spre deloc. Nu-mi plăcea, îmi lua din timpul de joacă cu băieții. Am câștigat în cele din urmă, ai mei și-au dat seama că o fac din respect pentru ei, și am încheiat colaborarea cu vioara după doi ani de studiu. Maidanul și-a recâștigat timpul.

Erai student când te-ai întâlnit cu presa scrisă… Parcă prin ’92…

– Da, student. Am început să scriu la… „Student”, un ziar scos de „România Azi” și dat pe mâna unui băiat talentat care era tehnoredactor acolo… Cătălin Tolontan pe numele lui. 😊 Ne-am adunat unii pe ceilalți, prin cunoștințe comune, eu i-am dat un articol scris de mine… cu creionul pe hârtie, vorba unui vechi cântec… i l-am dat unui amic cu care făcusem armata și care scria acolo.

I l-a dat lui Tolontan, i-a plăcut, l-a publicat. Nu eram plătiți, noi distribuiam ziarul cu mașina lui Sorin Enache (director mai apoi la Protv, Antena, Realitatea), era tare mișto. Aveam echipă frumoasă, Emilian Blaj, Dan Mihalache (ambasadorul României in Cipru), Vlad Petreanu (Europa FM), Tolo, Luminița Paul…

Șutul în… spate care a fost un pas înainte. Cine l-a poreclit „Moșu’”

Cum ai ajuns la ProTV? Pe atunci Canal 31…

– În 1993… între timp trecuserăm cu toții la „Azi”… Octavian Știreanu ne-a chemat, pe Luminița, Tolo și pe mine, și ne-a dat afară pe motiv de indisciplină. N-am înțeles despre ce indisciplină era vorba. Cert e că Tolo si Luminița au făcut stânga la Universitate și au luat-o spre „Vasile Conta”, unde era sediul „Gazetei sporturilor”, eu am mers înainte, pe „Republicii”.

Uite că nu mai știu, mergeam la școală… eram student la Construcții, la Instalații… sau am trecut de școală… am mers la 200 de metri distanță de ea si am ajuns la „Canal 31”. Mă cunoșteam cu echipa de acolo, Sorin Enache plecase de la „Azi” la „Canalul de Sport”. Am ajuns, l-am întâlnit pe Ilie Ciurescu, era șeful redacției, citise articole scrise de mine la „Azi”, m-a ascultat și m-a angajat. Habar n-aveam cine e Sârbu… 😊 …nu visa nimeni la Pro TV, era doar un loc minunat în care vorbeam numai despre sport.

Porecla „Moșu’” cine ți-a pus-o?

– „Moșu’”… Nu mai țin minte exact… Cert e că din clasa a IX-a vine porecla asta. Îmi place să cred că lumea a văzut la mine înțelepciunea unui om matur încă din acei ani! 😊

De la bucuria Dinamo Kiev – Steaua 1-4 la rușinea Albania – România 1-0

Care a fost primul meci comentat?

– Cred că finalele Cupei Mondiale, am visat la meciurile alea și l-am rugat pe domnul Ciurescu să le cumpărăm. Comentam cu , prima finală a fost cea din Suedia 1958, nici măcar nu era tot meciul, doar un rezumat.

La ce meci ai sărit, la propriu, de pe scaun? De bucurie… Sau de furie?!

– Ohoho, la multe… Supărare mare am avut la Franța – România la Euro 2016, la golul lui Payet. La golul lui Cavani, în 2010, la Napoli – Steaua 1-0 în Italia, minutul 93… Bucurie la Dinamo Kiev – Steaua 1-4 în 2006, la finale de Champions League, la un Manchester United – Real Madrid 4-3 încântător din 2003… Sunt multe, multe momente și meciuri.

Și la ce meci ți-a venit să intri sub scaun de rușine?

– La România-Albania 0-1 în 2016, la Spania-România 5-0 în 2019… și aici mai pot vorbi mult, din păcate…

Costi Mocanu: „La CE 2024 ajungem, poate… doar ca turiști!”

Din aprilie 2021 ești la Prima TV… De ce la Prima TV? Sau la Prima Sport, mai exact… cum e corect spus?

– Am venit după fotbal, așa cum am făcut în 1992, nu? Prima Sport și Prima TV transmit tot ce ți-ai putea dori: meciuri ale echipei naționale, meciuri din Champions League, SuperLiga, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga. După fotbal și știri am venit, după știri de business, care-mi plac tare mult, am venit pentru că îmi doresc să facem știri diferite de ale celorlalți.

Cu ce echipă ai ținut când erai mic? Dar acum? Ai rămas… fidel dragostei dintâi?

– Țin cu de foarte mulți ani. Știu că nu e răspunsul așteptat, dar pot spune așa: în sezonul în care Dinamo atingea semifinala CCE, mergeam cu mare bucurie la meciurile de campionat pe care le programa în nocturnă, pe vechiul „23 August”. Cu băieții din cartier… Bucureștii Noi… mergeam la meciurile Rapidului în Divizia B. Și am văzut în Ghencea debutul lui la , la 5-0 cu ASA Târgu Mureș.

Ce șanse avem să ne calificăm la Campionatul European din 2024?

– Nu cred că ajungem acolo cu treabă pe teren, poate doar ca turiști.

Mai ajunge vreo echipă din România în grupele Ligii Campionilor în timpul vieții noastre? Adică în următorii 50 de ani…

– Eeee, stai să vedem ce o să se întâmple cu competiția, cum o să mai arate. Eu cred ca SuperLiga plănuită de cluburile mari va exista, indiferent cine o va organiza. În acel caz s-ar putea ca Champions League să devină o întrecere de plan secund, unde am putea ajunge și noi.

Costi Mocanu: „CFR Cluj ia titlul, e de departe cel mai constant și serios club din România în ultimii ani”

Care a fost primul Steaua – Dinamo comentat? Dar cel mai „tare”?

– Cred că am înregistrat voce pe primul meci pe care l-am văzut la Canal 31, Steaua – Dinamo 3-0 din august 1993. Nu a fost difuzat nicăieri, erau probe de comentariu. Cel mai tare… Dinamo – Steaua 3-2 în 2000, cu gafa lui Tibi Lung înainte de pauză, la 1-0 pentru Steaua și s-a intrat la vestiare cu 1-1. Sau peluza incendiată din Ghencea, 10 mai 1997, la 3-1 pentru Steaua.

Crezi că o să mai avem ocazia să vedem un Steaua – Dinamo „curat”? Adică sub denumirile clasice?

– Avem acest meci în Liga 2, nu?

Ce meci ai vrea… mai bine spus visezi să comentezi?

– Orice meci la un Campionat Mondial.

Cine câștigă SuperLiga?

– CFR Cluj, de departe cel mai constant și serios club din România în ultimii ani. Mă bucură venirea lui Dan Șucu la Rapid, admir jocul echipei lui Gică Hagi. Sunt momente în care e frumos jocul FCSB-ului, dar e multă inconstanță acolo.

Preferințele familiei, de la Cristiano la… Dinamo!

Cum s-a „împăcat” soția ta, Ioana, cu atâtea seri, cu atâtea week-end-uri cu tine plecat la serviciu? Ei ce sport îi place cel mai mult?

– E ok, jobul nu-ți ia, totuși, toată ziua. Ea e fan Cristiano, de la Juventus încoace. Nu cred că a scăpat zece meciuri ale lui Juve câtă vreme a jucat Ronaldo acolo, la fel de interesată a fost de United. Acum… Arabia Saudită, normal.

Copii tăi mai au timp pentru sport? Ana are 20 de ani, făcea înot… Alex juca fotbal, mai joacă și acum, la 17 ani? Ce fac, ce cariere și-au ales?

– Ana e studentă la Milano, la Universitatea Bocconi, în anul doi. Înoată de plăcere, nimic legat de performanță. Nici nu ar avea timp, școala e grea. Alex e clasa a XII-a la „Jean Monnet”, se pregătește și el pentru facultate. S-a lăsat de fotbal, a spus că nu poate să facă bine și școală, și fotbal. Îmi pare și bine, și rău… Bine pentru că a decis singur, rău pentru că are un super fizic de portar, 198 cm, subțire, la 17 ani. Am visat, mărturisesc, că o să joace la echipa națională, dar mă bucur la fel de mult pentru orice își dorește să facă.

Cu ce echipă ține Alex?

– Cu Real Madrid. Și cu Dinamo.

Un-doi-uri la firul… sincerității!!

Costi Mocanu într-un singur cuvânt? …Hai două… cel mult trei…

– Om. Om bun, aș vrea să spună lumea despre mine.

Modelul în carieră?

– L-am admirat și respectat pe . Am lucrat cu și am învățat de la el. Suntem mulți care îi mulțumim lui Ilie Ciurescu, care a construit redacția de sport de la „Canal 31”, ulterior Pro TV. Din afara țării, nu poți să nu-l admiri pe Sir David Attenborough. Iar Adrian Sârbu, îți spun pe cuvânt, e un tip extraordinar.

Modelul de viață?

– Părinții mei.

Hobby? După fotbal…

– Citesc multă presă și cărți de business.

Pele, Cruyff, Maradona, Messi, Ronaldo?

– Diego Maradona. A câștigat singur un Mondial și a luat titlul pentru cel mai nebun și frumos oraș al planetei, Napoli.

Dobrin, Balaci sau Gică Hagi?

– Suntem, inevitabil, sub impresia puternică a celor pe care i-am văzut mai mult, de aceea spun Hagi.

Fotbalistul „în activitate” preferat?

– Kylian Mbappe.

Antrenorul „în activitate” preferat?

– Jose Mourinho.

Antrenorul „all time” preferat?

– Vicente del Bosque.

Campionatul străin preferat?

– Italia.

Echipa preferată din străinătate?

– Juventus Torino.

Cu ce fotbalist ți-ai dori un interviu? De „afară” și de la noi…

– Kylian Mbappe. Și Florinel Coman. Îmi place stilul său deschis, direct, prompt, cu care vorbește după meciuri.

Munte sau mare în concediu?

– City break, orașe.

Locul concediului ideal?

– Nordul Europei.

Locul „visat”, în lume, unde n-ai ajuns încă?

– Islanda.

În ce loc te-ai stabili dacă ar trebui să pleci mâine din țară?

– Spania.

Cartea de căpătâi?

– „The Intelligent Investor”, Benjamin Graham.

Scriitorul preferat?

– Lucian Boia.

Ultima carte citită?

– „Presidents of the United States of America”.

Filmul „de suflet”?

– Seria Harry Potter.

Actriță?

– Penelope Cruz.

Actor?

– Robert de Niro.

Muzica preferată?

– Depinde de stare, sunt ok cu toate genurile, mai puțin manele și populară.

Formație?

– ABBA, Queen, The Beatles, Coldplay, AC/DC…

Și de la noi?

– Iris.

Cântăreț?

– Tom Jones.

Cântăreață?

– Pink.

Mâncarea preferată?

– Cartof dulce copt cu unt și brânză.

Dulcele preferat?

– Ciocolată.

Băutura „de bază”?

– Apă, ca băutură de zi cu zi. Un pahar cu vin seara.

Mașina preferată/visată?

– Oooo… sunt prea multe, mă îndrăgostesc ușor de mașini.

Câine, pisică sau… papagal?

– Avem trei câini.

Cină romantică sau club cu prietenii în serile fără… meci?

– Netflix sau alt serviciu VOD.

Prima Ei calitate? (între cele multe necesare…)

– Să mă iubească

Cine ai fi vrut să fii dacă nu erai Costi Mocanu?

– Un Costi Mocanu mai bun.