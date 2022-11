“Motan”, în lacrimi, la Vocea României! Irina Rimes: “Sunt o nesimțită”

O nouă etapă este pe cale să înceapă la Vocea României, dar unele lucruri rămân neschimbate, mai ales când vine vorba de antrenori. Dacă Denis Roabeș a fost emoționat până la lacrimi de duelul ce s-a dovedit a fi duet al concurentelor sale, Irina Rimes și Tudor Chirilă „și-dat coate”, din nou, în ediția de vineri, 25 noiembrie 2022, a emisiunii.

Denis Roabeș, solistul de la The Motans, în lacrimi la Vocea României: „Nu cred că m-a văzut nimeni”

Dacă săptămâna trecută, emisiunea difuzată vineri, 25 noiembrie 2022, a avut, ca de obicei, de toate: concurenți cărora piesa le-a amintit de foștii iubiți și suferințe, artiști aspiranți care n-au prea avut timp să treacă pe la repetiții și prietenii.

În ultima ediție de battle-uri a show-ului, Denis Roabeș a fost făcut să plângă de concurentele sale. Diana Guia și Smaranda Marian au fost alese pentru duel, dar fetele l-au transformat în duet.

Solistul The Motans le-a dat să cânte piesa Impossible de la Nothing But Thieves, iar pe parcursul repetițiilor celor două concurente s-au apropiat atât de tare, încât au devenit prietene.

„Sunt adorabile, sunt feerice, le iubesc. Sunt geniale. O să rupă tot. Există o chimie între ele. Au devenit prietene datorită unei piese”, a afirmat Denis.

Au știut atât de bine să-și transpună emoția în artă, încât la final, „Motanul” în ochi, și le-a îmbrățișat. Chiar și Irina Rimes, care îi este prietenă de ani buni, a recunoscut că nu l-a văzut niciodată pe artist să plângă.

„Nu m-a văzut, în genere, cineva plângând aici în România. Au fost niște lacrimi de bucurie pentru fete. A fost un moment atât de fain. Le-am ținut pumnii și nu e rușine să plângi. Sensibilitatea nu e vulnerabilitate”, a mărturisit Denis Roabeș la Vocea României.

Pe de altă parte, Tudor Chirilă nu s-a lăsat la fel de afectat nici de moment, dar nici de lacrimile colegului său. A recunoscut, însă, că îl înțelege și că obișnuia să fie la fel de „emoționat și ușor impresionabil”, cândva.

Și Smiley a fost de părere că dacă Irina Rimes nu și-a surprins până acum amicul exprimându-și în acest mod emoțiile, este cazul să se întâlnească mai des. Iubitul Ginei Pistol este convins că Denis Roabeș poate fi găsit „bocind”.

Irina Rimes și Tudor Chirilă și-au continuat lungul șir de șicane. De ce a spus artista că este „nesimțită”?

De când noul sezon Vocea României a început, Irina Rimes și Tudor Chirilă au avut o constantă relație cuprinsă undeva între dragoste și ură. Ea l-a amenințat cu cravașa Săpun, el a avertizat-o că nu știe unde va duce toată această… acțiune, iar exemplele pot continua.

De această dată, Irina Rimes a intrat în vizorul lui, dar și a celorlalți antrenori după ce a spus că două concurente ar fi „isprăvit” o piesă. În Moldova, cuvântul are sensul de „s-ar fi descurcat cu succes”, la noi, însă, este privit altfel. Astfel că, pe tot parcursul ediției, solista și exprimarea ei au fost ținta glumelor.

„Irina este o femeie de ispravă. Irina isprăvește când vrea ea. Într-o vreme cu ispravnici, Irina n-ar fi făcut mulți purici. Irina Rimes nu simte absolut nimic pentru mine”, spunea Tudor Chirilă după moment.

„Sunt o nesimțită”, a simțit artista nevoia să-l întrerupă.

„Nu, ea nu este o nesimțită. Ea nu simte nimic pentru mine, este normal. Nici eu nu simt nimic pentru ea, între noi s-a isprăvit orice tip de simțire!”, a continuat solistul VAMA.